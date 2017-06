Az ABB meghódította a világűrt!

Űrügynökséggel kötött szerződés keretében az ABB egy Mars-kutató programhoz már megtervezte azokat a készülékeket, amelyekkel a molekuláris élet jelenlétét lehet majd észlelni.

Az űr már évezredek óta lenyűgözi az emberiséget. A földönkívüliek bolygónk megszállásáról született kezdeti fantáziaképeitől nagy utat tettünk meg napjainkig, amikor az ember Marsra történő leszállása is lassan realitássá válik.

Az ABB részvétele az űrtechnológiák fejlesztésében az 1980-as évek közepén kezdődött. Azóta az ABB már több mint 50 űrprogramban vett részt világszerte. Az ABB által gyártott, jelenleg is Föld körüli pályán keringő optikai mérőrendszerek mérik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását és az ózonszintet, illetve előre jelzik az időjárás változásait.

Az ABB készülékei segítenek, hogy jobban megismerjük a Föld légkörét, amely a természetes és az antropogén kibocsátások miatt napjainkban gyorsan módosul. Ezek a készülékek kiváló minőségű adatokat is szolgáltatnak, amelyek elemzésével javítható az időjárás-előrejelzés pontossága, és jobban megjósolható az emelkedő hőmérsékletek és az éghajlatváltozás várható hatása.

A globális felmelegedés nyomán gyakoribbá és erősebbé válnak a ciklonok és a felhőszakadások. A szélsőséges időjárási viszonyok bolygónk hatalmas területeit veszélyeztetik. Az ABB Fourier-transzformációs spektroszkópja (FTIR), amelyet a cég Québecben működő Measurement & Analytics egysége gyárt, egy olyan nagy teljesítményű készülék, amely a fényspektrum egy meghatározott tartományában méri a fény tulajdonságait. Ez a technológia képes létrehozni egy molekuláris „ujjlenyomatot”, amely alapvetően a molekulában lévő kémiai kötések típusainak felelnek meg.

Az egyes kémiai kötésekhez több, egyedi frekvencia tartozik, amelyen az adott molekula rezeg. Ez jelenti azt az „ujjlenyomatot”, amelyet az ABB technológiája detektál, illetve arról minőségi és mennyiségi mérési adatokat képes szolgáltatni. Az ilyen mérések lehetővé teszik, hogy a légkörben pontosan mérjék a hőmérsékletet és a nedvesség koncentrációját, majd a mért adatokat betáplálják időjárás-előrejelzési modellekbe.

Az ABB FTIR készülékei alacsony Föld körüli pályán, illetve a 36 000 kilométer magasságban keringő geostacionárius műholdakon is alkalmazhatók. Ezeknél a készülékeknél a Föld körüli pálya függvényében különböző fokú érzékenységre van szükség ahhoz, hogy pontosan mérni tudják a légkör tulajdonságait. Az FTIR technológia stabil és rendkívül megbízható, amelynek köszönhetően ideális megoldást jelent a hosszú üzemidővel tervezett űrkutatási programok számára.

Az ABB Measurement & Analytics üzletága három infravörös spektrométert szállít a németországi Airbus Defense and Space számára, annak METOP-SG „A” típusú műholdjaihoz. A készülék maga egy multispektrális infravörös spektrométer, amely a felhőkről, a Föld felszínéről és az aeroszolokról szolgáltat majd adatokat. Ezen adatok segítségével az intézetekben dolgozó meteorológusok pontosabb időjárás-előrejelzéseket készíthetnek. A tudósok és kutatók számára lehetővé válik, hogy tökéletesíteni tudják azokat a modelleket, amelyek segítségével jobban megismerhetjük az üvegházhatást okozó gázok globális felmelegedésre gyakorolt hatását. Az ABB készülékei helyet kapnak az összes, jelenleg fejlesztés alatt álló európai időjárási műhold fedélzetén, összesen 9 műholdra telepített optikai rendszerben.

A Québecben dolgozó Measurement&Analytics munkacsoport egyedülálló az időjárási műholdakhoz rendszeresített nagypontosságú spektrométerek gyártásában. A munkacsoport már közös műszerezési projektekben dolgozott a NASA Sugárhajtási Laborjával (NASA Jet Propulsion Laboratory), a Kanadai Űrügynökséggel (CSA), illetve a Japán Űrkutatási Ügynökséggel is. Az ABB rendszerei, amelyeket az 1990-es évek végén fejlesztettek ki, még napjainkban is sikeresen működnek a Föld körüli pályán keringő műholdakon.

Az ABB-nek az időjárási műholdak terén szerzett szaktudása kiváló lehetőséget teremt arra is, hogy a cég részt vegyen az emberiség egyik legbátrabb kísérletében, hogy embert küldjön a Marsra. Elvégre az FTIR-technológiát eredetileg az űr vizsgálatához tervezték, és csak később nyert teret számos más alkalmazásban is.

A Mars a múltban makacsul ellenállt a felfedezésre tett emberi próbálkozásoknak. Az elérésére indított eddigi kísérletek közel fele kudarcba fulladt. A kudarcok egy része annak tudható be, hogy a Mars volt az első bolygó, amelyet az ember megkísérelt felfedezni. Ezen sikertelen kísérletek pozitív hozadéka, hogy az évek során számos értékes tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Az elmúlt két évtizedben azonban jelentős előrelépés történt. A Mars körül keringő és annak felszínére leszálló négy műhold nagyszerű felvételeket készített a bolygóról. A felvételek azt mutatják, hogy az összetett geológia múlttal rendelkező Mars hasonlít a Földhöz.

Napjainkban több űrügynökség és magáncég kutatja annak a módját, hogy miként lehetne megtenni a következő nagy lépést: hogyan lehetne embert küldeni a Marsra, és ott kolóniát létesíteni.

Ezekhez a projektekhez olyan megoldásokra lesz szükség, amelyek terén az ABB széleskörű szaktudással rendelkezik. A Kanadai Űrügynökséggel kötött szerződés keretében az ABB egy Mars-kutató programhoz már megtervezte azokat a készülékeket, amelyekkel a molekuláris élet jelenlétét lehet majd észlelni. A jövőben, amikor az ember a vörös bolygó felszínére lép, s elkezdi a kolónia kiépítését, a levegő minőségének ellenőrzése kiemelkedő fontosságú feladat lesz. Az ABB már ma is olyan analizátorokat gyárt, amelyek nagy teljesítményű eszközök a levegő biztonságos összetételének hatékony ellenőrzéséhez. Az ABB-nek a digitális csatlakoztathatóságot és az energiahatékonyságot szolgáló robusztus megoldásai elengedhetetlen kellékei lesznek a Marsra tervezett utakon, majd a Mars meghódítására tett kísérletekben.

Az energetikai és a negyedik ipari forradalomban betöltött vezető szerepére támaszkodva az ABB jelentős szerepet játszik majd a jövő űrkutatásában is. A vezető szerepet biztosító fejlett technológiák azt is jól példázzák, hogy az ABB miként halad a jövőbeni technológiai fejlődést szolgáló törekvések élvonalában. Az ABB rendelkezik az űrkutatási hardver kiépítéséhez szükséges összes infrastruktúrával, köztük 8 tisztaszobával és a NASA által tanúsított laborokkal is.

Az ABB az űrkutatási berendezések tervezésében és gyártásában szerzett szakértelmével továbbra is hozzájárul olyan rendszerek kifejlesztéséhez, amelyek idejében figyelmeztethetik az emberiséget a klímaváltozással kapcsolatos kockázatokra. Ezek a berendezések és rendszerek lehetővé teszik, hogy az űrközpontok eljussanak a Marsra, ahol a jövőbeni kutatások az élet nyomára bukkanhatnak. Ahogy az emberek kiterjesztik jelenlétüket a naprendszerben, úgy játszanak egyre fontosabb szerepet az ABB készülékei is a jövő azon kutatásaiban, amelyek egy napon talán választ adhatnak a nagy kérdésre, hogy vajon van-e élet a Földön kívül.