Épül a világ legnagyobb vízre telepített kísérleti naperőműve

A rendelkezésre álló szárazföld szűkössége Szingapúrban erősen korlátozza a napenergia hasznosításának lehetőségeit. Az úszó napelemek alkalmazása azonban életképes alternatívát kínálhat a vízzel övezett városállam számára is.

Az úszó napelemek akár 11%-kal is hatékonyabbak lehetnek, mint az értékes termőföldre telepített társaik. Az innovatív technológiák fejlesztésében élenjáró ABB szállítja a legfontosabb elemeit annak az 1 megawatt teljesítményű úszó fotovoltaikus kísérleti rendszernek („testbed”-nek), amely mérföldkőnek számít a napenergia-hasznosítás terén. A másfél futballpálya nagyságú telep 1 hektár területű. A rendszerben termelt, 250 háztartás áramigényét fedező energiát az országos villamosenergia-hálózatba fogják betáplálni.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy technológiai ismereteinkkel és iparági szaktudásunkkal támogathatjuk ezt a fontos projektet Szingapúrban”

– mondta Tarak Mehta, az ABB Energetikai Termékek divíziójának vezetője.

„Ez a projekt tökéletesen összhangban áll az energetikai forradalmat támogató Next Level stratégiánk célkitűzéseivel, és fontos lépést jelent abba az irányba, hogy partnereinkkel együttműködve növeljük a megújuló energiaforrások részesedését az energiaellátásban.”

A nyugat-szingapúri Tengeh-víztározóra telepített kísérleti rendszerben („test-bed”) számos beszállító napenergia-hasznosítási megoldását vizsgálják. Tanulmányozzák az úszó napelemek teljesítményét és költséghatékonyságát is. Az ABB a piacvezető TRIO-50 szolár invertereit szállította a projekt egyik rendszerintegrátora, a Phoenix Solar számára. Az inverterek összteljesítménye eléri a 100 kW-ot. A rendszer alapvető alkotóelemeinek számító inverterek a napelemekben előállított egyenáramot – a villamosenergia-hálózatokba történő betáplálás érdekében – váltakozó árammá alakítják. Az ABB vízre telepített rendszerében a villamos áramköröket kisfeszültségű sajtolt műanyagház és biztonsági kismegszakítók védik.

A csupán 719 km2 területű, 5,6 millió lakosságú Szingapúrban az átlagos évi napsugárzás értéke megközelíti az 1500 kWh/m2-t, így a napenergia vonzó megújuló energiaforrásnak számít. Az úszó napelemek természetes hűtését az elemeket körülvevő víz biztosítja, ami jelentősen növeli az energiatermelés hatásfokát is. Egy tanulmányban kimutatták, hogy a napelemeket övező víz természetes hűtőhatásának köszönhetően az úszó napelemek akár 11%-kal is hatékonyabbak, mint a terepfelszínre telepített társaik. A megoldás másik kedvező, szinergikus hatása, hogy az úszó napelemek csökkentik az értékes víz párolgását is.