Az ABB egyre nagyobb nemzetközi sikereket ér el!

Az ABB technológiája újabb jelentős indiai infrastruktúrafejlesztési projektben kapott kulcsfontosságú szerepet. Nagy teljesítményű hajtások és motorok működtetik a speciális biztonsági szoftverrel kiépített szellőztető rendszert, és biztosítják a közlekedésben és a területek összekötésében alapvető fontosságú létesítmény hatékony üzemét.

Az indiai Dzsammu és Kasmír államban létesült, 10,8 km-es, Ázsia leghosszabb közúti alagútjának számító Chenani-Nashri alagutat a legmodernebb, ABB által gyártott szellőztetési rendszerrel szerelték fel, amely friss levegőt biztosít a létesítményen áthaladó járművezetők számára.

„Nagy pillanat ez számunkra”

– nyilatkozta Sanjeev Sharma, az ABB India vezérigazgatója.

„A mi berendezéseink alkotják e fontos új alagút tüdejét és izomzatát.”

Az ABB technológiája kulcsfontosságú szerepet játszott a világ több korszerű, komplex infrastrukturális létesítményében is. Az ABB építette a világ legnagyobb teljesítményű szellőztető rendszerét is, amely a 2016 decemberében Svájcban átadott Gotthárd-bázisalagút üzemelését biztosítja. A Gotthárd-bázisalagút a világ leghosszabb (57 km) és legmélyebb (maximális mélysége 8000 láb) vasúti alagútja. Az ABB technológiái a világ számos ismert, mérföldkőnek számító projektjében játszottak meghatározó szerepet. Az ABB megoldásait alkalmazzák többek között a londoni Tower-hídnál, a londoni metróban, a Szabadság-szobornál vagy a világ legmagasabb épületében, a Burj Khalifa-ban is.

A Chenani-Nashri alagút 30 kilométerrel lerövidíti az utazási távolságot az állam két fővárosa között, illetve még kedvezőtlen időjárási viszonyok között is biztonságos és gyors átkelést biztosít az ingázók számára. Ez a létesítmény Indiában az első, míg a világon a hatodik keresztirányú szellőztető rendszere, amely üzemeltetését ABB hajtások biztosítják, vezérlését pedig az ABB szoftvere garantálja. A hosszú alagutak esetében alapvető fontosságú szerepet játszik a szellőztető rendszer, mivel ez szállítja a szükséges tiszta levegőt, biztosítja a megengedett szén-dioxid-szintet, és ez vezeti el a járművek ártalmas kipufogógázait. A közlekedők zökkenőmentes utazását és biztonságát szem előtt tartva, az ABB az alagút szellőztetéséhez alacsony harmonikus torzítású, változtatható fordulatszámú hajtásrendszert (VSD) tervezett, gyártott és szállított le. A friss levegő szállítását és az elszívást biztosító VSD-k és a motorokat az északi (Nashri) és a déli (Chenani) kapuknál építették ki. A VSD-k beépített redundanciával rendelkeznek, így minimális üzemidő-kiesést garantálnak.

Sharma kiemelte:

„Több mint egy évszázada vagyunk jelen Indiában, és a globális technológiai szakértelmünkre, illetve partnereinkre támaszkodva hozzájárulunk az ország kritikus infrastruktúrafejlesztési projektjeinek megvalósításához. Az új alagút biztonságát szolgáló, a tűzveszély szintjét hatékonyan csökkentő vezérléseket az ABB Indiában fejlesztette ki.”

Az 1200 méter tengerszint feletti magasságban épült Chenani-Nashri alagút a National Highway Authority of India (NHAI) irányítása alatt álló projekt része. A 44-es számú főúton létesített alagút Dzsammu és Szrinagar között biztosít közúti összeköttetést. A Chenani és Nashri közötti jelenlegi útvonal Patnitop településen halad át. A környéken gyakori az intenzív havazás és a lavina, amely gyakran elzárja az utat a közlekedés elől, illetve veszélyezteti a közlekedés biztonságát is.

„Technológiailag ez a létesítmény az országban épült azon legkorszerűbb közúti alagutak közé tartozik, amelyekkel sikeresen leküzdjük a kedvezőtlen domborzati viszonyokból és a nagy távolságokból eredő kihívásokat. Nagy örömünkre szolgál, hogy az ABB technológiái segítségével Dzsammu és Kasmír lakossága időt és költséget takaríthat meg”

– mondta Subir Pal, az ABB India Robotika és Hajtások üzletágának vezetője.