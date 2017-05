Elon Musk: A Tesla napelemes tető elemei olcsóbbak lesznek a sima cseréptetőnél!

Elon Musk tegnapelőtt jelentette be Twitterjén, hogy a Tesla tetőelemek előrendelhetővé váltak!

Elméletileg a világ bármely pontjára kiszállítják majd és akár olcsóbb lehet, mintha sima cseréptetővel dolgoznánk. Az első kiszállítások természetesen az USA-ban fognak megtörténni, valamikor az év vége felé, Európában körülbelül 2018 év elejével lehet számolni.

Már maga a tény is nagyszerű, hogy ilyen forradalmi “építőanyagokat” is lehet rendelni, emellett még örök élet garanciát is vállal a cég, minden nemű sérülésre. Teljesen hihetetlenül hangzik, viszont 100%-ban igaz, a Tesla oldalán olvashatjuk:

“Az napelemes tetőelemek annyira strapabíróak, hogy egy egész életen át tartó garanciát vállalunk érte, amíg a ház áll.”

Ahogy a gif-en is látszik, sokkal jobban bírja a gyűrődést, mint elődjei. Egy 177 km/h-val száguldó jéglabdával demonstrálták, hogy mennyivel nagyobb ütést kibír bármilyen más tetőszerkezetnél. A törhetetlensége mellett természetesen szót kell ejtsünk a hasznáról is (ha magában egy szinte törhetetlen tető ne lenne elég hasznos), hiszen annyi energiát képes összegyűjteni így egy átlagos családi ház tetőszerkezete, hogy akár képes lesz a rezsit konkrétan 0-ra lecsökkenteni, ha beszerezzük a megfelelő energiatároló egységeket, illetve ha a ház képes erről az energiatárolóról ellátni saját magát.

Itt megnézhetjük a Tesla honlapján, milyen kivitelezésből választhatunk majd!

forrás: Futurism.com