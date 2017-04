A jövő technológiáit fejleszti a győri Attrecto Zrt.

A győri és budapesti irodával rendelkező Attrecto a vizsgált 2012-2015-ös időszakban 786 százalékkal növelte árbevételét, és jelenleg már több mint 60 munkavállalót foglalkoztat.

A 2010-ben alakult társaság kezdetben kifejezetten mobil, később webes technológiákkal foglalkozott, de mára úttörő lett a jövőt célzó „next-tech” digitális megoldások fejlesztésében is. A Financial Times európai listáján az Attrecto a 142. helyet foglalja el, ezzel – a lista egyetlen magyar szereplőjeként – a közép-európai térség negyedik leggyorsabban növekvő cége lett.

A társaságot ma is vezető alapítók korábban az SAP-nál és más nagyvállalatoknál szereztek szoftverfejlesztési és vezetői tapasztalatot, ami elmondásuk szerint sokat segített nekik abban, hogy olyan vállalatot építsenek, amely a legkomolyabb üzleti ügyfelek igényeit is ki tudja szolgálni. A társaság ma már jó néhány nemzetközi nagyvállalatnak nyújt szoftverfejlesztési szolgáltatásokat és technológiai tanácsadást.

Kiss Gergely, a társaság vezetője elmondta, növekedésük kulcsát az általuk képviselt agilis, innovatív szemléletben látja.

„Folyamatos mozgásban vagyunk, jelenleg is épp túl vagyunk egy átalakuláson, amelynek keretében a szolgáltatási palettánkat is bővítjük. Célunk, hogy még jobban ki tudjuk szolgálni az ügyfeleink digitális igényeit. Új nevünk, az Attrecto – Next tech digital solutions, jobban leírja a munkánk során képviselt szemléletet, illetve az új „Digital Discovery” szolgáltatásunk már a fejlesztéseket jóval megelőző, de kulcsfontosságú felderítési szakaszban segíti partnereinket azzal a fókuszált szakértői tudással, amely megtalálható az Attrectóban”.