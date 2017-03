Kenésmentes igus lineáris tengelyek egyenesen a 3D-nyomtatóból

A Tribo-SLS anyagból készült, lineáris mozgásokat végző gépelemek esetében 48 órán belül legyárthatók a speciális, egyedi formák

A motion plastics anyagok szakértőjeként számon tartott igus teljesen új szemlélettel mozdítja elő a technológia fejlődését: az SLTI3 csavarorsóegység révén az ügyfelek maximálisan testre szabhatják lineáris mozgástengelyeiket. Mindezt a 3D-nyomtatással készült szán és tengelyvégkonzolok teszik lehetővé. Ennek köszönhetően a kenés- és karbantartásmentes csavarorsóegységek költséghatékonyan és nagyon gyorsan valósíthatók meg az ügyfél elvárásai szerint.

Az igus kenés- és karbantartásmentes lineáris tengelyei már most is sok mozgó műszaki megoldás alapját jelentik, az autó- és a csomagolóiparban egyaránt. Egyikük az alacsony peremmagasságú drylin SLT sorozat, amelynek hajtórendszere golyóscsapágyas, oldalt elhelyezett csavarorsós, trapéz- vagy meredekmenetes kivitelű, és mind motoros, mind kézi üzemre alkalmas. A drylin SLTI3 csavarorsó-egység egy nagyon sokoldalú rendszerrel egészíti ki ezt a típussorozatot. Ennek érdekében az alkatrészek száma jelentősen csökkent, így a csavarorsó-egység másodperceken belül összeszerelhető. Az ügyfél egyedi lökethosszokat is kérhet, és szabadon választhat a trapéz- és a meredekmenetes kivitel között. Az első, teljesen 3D-nyomtatással készülő lineáris csúszószán és a nyomtatással és lézeres szinterezéssel előállított tengelyvég-konzolok korábban példa nélküli tervezési szabadságot tesznek lehetővé.

Önkenő és mérsékelt kopású: iglidur I3

A 3D-nyomtatás ideális eszköz az egyedi kérések legmesszebbmenőkig történő megvalósításához. Az ügyfél nemcsak nagyon hamar jut hozzá egyedi csavarorsó-egységéhez, de a profilok, lökethosszok és rögzítési megoldások terén is megvalósíthatja saját ötleteit. A drylin SLTI3 csavarorsó-egység gyártásához az iglidur I3 anyagot, az igus szelektív lézeres szinterezéshez kifejlesztett anyagát használják, amellyel precízen legyárthatók a legösszetettebb formák is. Az eljárás rendkívüli szilárdságot is kölcsönöz az alkatrészeknek, amelyeknél nincs szükség támasztószerkezetek használatára és utómunkálásra. Az igus nagy, 2750 négyzetméteres tesztlaborjában különféle anyagú ellendarabokkal végzett, kimerítő tesztek azt mutatták, hogy az iglidur I3 legalább háromszor kopásállóbb a hagyományos SLS anyagoknál, legyen szó akár elforduló, akár forgó, akár lineáris mozgásról. Az igus 3D-nyomtatási szolgáltatása révén hatékonyan gyárthatók le az egyedi vagy kisszériás alkatrészek.