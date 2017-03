Átalakítja a légiközlekedést a digitalizáció

A légitársaságok működését és ügyfélkezelését is gyökeresen átalakította a digitális transzformáció az elmúlt években. A folyamat közel sem állt még meg, a hatékonyság növeléséért és az vásárlói élmény javításáért is számos fejlesztés zajlik. Az utasok egyre jobban személyre szabott ajánlatokkal és csomagokkal találkoznak, miközben a földi és légi személyzet munkáját is megreformálják a légi közlekedési informatika innovációi.