Teszt: Casio Edifice EQB-600

Első benyomások:

Napelemes analog óra, ami amúgy okosóra is? Elsőre nekünk is furcsán hangzott, de ezért is remek és érdekes konstrukció a Casio Edifice EQB-600. Az elegáns kék műbőr díszdobozt felnyitva egy gyönyörű ezüstszínű acélszíjjal ellátott igazi férfi karórát láthatunk, ami természetesen nem működik egyből, hiszen kizárólag napelemes feltöltés után helyezhető üzembe, nem is érdemes próbálkozni előtte heves tekergetésekkel és nyomkodásokkal.

Beüzemelés:

Miután eleget napozott a karóránk az ablak alatt elhelyezkedő íróasztalunk leginkább nap által beragyogott pontján, egyszer csak magától életre kel és elkezd járni, ahogy egy átlagos óra is tenné, amint belehelyezzük a gomb-elemet. A pontos idő beállításával nem érdemes vesződni, azonnal össze kell kapcsolni az okostelefonunkkal, melyre előre le kell tölteni és feltelepíteni a Casio Watch + appot ami ingyenesen letölthető a Play Áruházból és az App Store-ból. Miután a telepítés megtörtént, kiválasztjuk az óránk pontos verziószámát (jelen esetben EQB-600), megjelenik a következő oldal, ahol megkér minket az app, hogy kapcsoljuk be a bluetooth-ot a karórán. Amennyiben sikerül jól megnyomnunk 1 pittyegést, majd 1,5 mp után egy dupla-pittyegést hallunk, és máris bejön a menü ahol mindent beállíthatunk a készüléken. Innentől pofon egyszerű a dolog, az óra automatikusan beállítja a pontos időt, illetve a világóra opciónál kiválaszthatjuk, éppen melyik város ’idő-járását” szeretnénk figyelemmel követni (jelen esetben Párizst lett a győztes). Ezután élvezhetjük a működő és elegáns óránkat, ami ezennel üzemképes.

Egyéb érdekességek:

A Casio Watch + app segítségével elérhetővé válik a ’Phone Finder’ funkció, melynek a neve is azt sugallja, hogy az óránk segíthet megtalálni telefonunkat. Ugyan nem fogja megadni a pontos koordinátáit elvesztett okoskészülékünknek, de ha épp össze vannak kapcsolva bluetooth-al, akkor meg tudja csörgetni azt. Mindazonáltal ez egy jópofa funkció lehet, ha folyamatos összeköttetésben van a telefonunk a karórával és épp munkába indulás előtt nem találjuk sehol a telefonunkat.

Összegzés:

Pontosan azt tudja az óra, amire számítani lehet a leírások alapján. Tetszetős, hogy valahol a régi ’sima’ órák és az okos órák határvonalán helyezkedik el, hiszen aki nem akar Androidos felületet nyomkodni a csuklóján, annak is meglehet az okosóra-élmény, illetve nem kell vesződni a beállításokkal, hiszen az app szinte magától mindent elintéz helyettünk.

Egyetlen nehézségi faktor az egészben a napelem. A teszthét során többször volt olyan szituáció, hogy sokáig a dobozában pihent az óra, majd amikor újra használatba lett volna helyezve, ismét sokáig napoztatni kellett, ráadásul egy keleti fekvésű társasházban ez csak egy bizonyos napszakban oldható meg, szóval ha valaki napelemes órára adja a fejét gondolja át, mennyi időt tartózkodik napfényben. Természetesen ha elég időt szánunk a feltöltésre, nagyon sokáig elég, illetve ha rendszeres használjuk az órát és hordjuk, akkor szinte fel sem tűnik ez a probléma.

Specifikációk:

Tok formája Kerek tok Vízállóság 10 BAR – 100 méter Tok színe Ezüst Tok anyaga Acél Szíj színe Ezüst Szíj anyaga Acél Szerkezet Napelemes Számlap színe Fekete Kijelző Analóg Bluetooth Bluetooth Naptárszerkezet Teljesen automatikus naptár Solar funkció Az óra beépített napelem segítségével működik, egyéb elem nem szükséges hozzá. Egy teljes feltöltés után akár 5 hónapig is működőképes. Foszforeszkálás A felvitt foszforeszkáló rétegnek köszönhetően, sötétben még hosszabb ideig látható a számlap. Alacsony akkumulátor figyelmeztetés Van Dual Time Két különböző időzónában lévő város pontos idejének szimultán kijelzése. Energiatakarékos funkció Van Teljesen automatikus naptár Az óra a napot automatikusan a hónapoknak, éveknek esetlegesen a szökőéveknek is megfelelően lépteti. Kristályüveg A kristályüveg kevésbé karcolódik Segédszámlapról leolvasható a nap neve Igen Nemesacél tokozás Az óra tokja nemesacélból készült. 10 BAR nyomásig vízálló Az óra 10 BAR nyomásig ellenáll a víz nyomásának. Úszni, fürdeni nyugodtan lehet az órában Nyitáskönnyített csatközép A könnyebb nyitás érdekében a csat két oldalán található gombok nyomására automatikusan kinyílik a csatközép. Biztonsági funkcióval ellátva Nemesacél fémcsat tömör szemekből Az óra csatja tartós nemesacélból készült, ami tömör szemekből áll. Bluetooth Van Energiatakarékos funkció Van Mobile kapcsolat Vezeték nélküli összekötő Bluetooth® SMART Auto idő beállítás (Auto nyári váltás), Körülbelül 300 város idő beállítható, Működés hangjelzés be / ki kapcsolás, Telefon kereső Méret 51,9 × 47,3 × 13,3 mm Súly 170 g Garancia 2 év

Az óra részei: