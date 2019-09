A fotózás nem játék! – Vagy mégis?

Lampert Benedek már jó párszor elkápráztatta a közönséget különleges képeivel, amelyeken LEGO figurák a legváltozatosabb díszletekben és szituációkban elevenednek meg.

A fiatal fotóst most a holdraszállás 50. évfordulója ihlette meg, ennek a történelmi mérföldkőnek a kulcsmozzanatait alkotta újra képein. Hogy mikre kell figyelni egy jó toy photo elkészítésekor, Benedek egy kihívással szemléltette, amikor is a népszerű influencert kérte meg, hogy rekreálja az Saturn V kilövésének pillanatát.

Lampert Benedek a toy photography, azon belül is a LEGO photography meghonosítója Magyarországon. Munkái attól igazán különlegesek, hogy a díszlet minden eleme egyénileg, a fotós által gyártott, a képeken csak minimális utómunka van, pl. egy-egy fénykard csóvája esetében. Így lesz a végeredmény minden alkalommal élethű, aprólékos részletekben gazdag kép.

A legfontosabb munkafázisokat a fiatal művész most egy szórakoztató közös projekt keretében szemléltette. A tesztalany Sirius, az ismert YouTuber volt, akinek a rakétakilövés eredeti fotóját kellett saját kútfőből, Benedek iránymutatása mellett megalkotnia. Íme, egy-egy kép elkészítésének kikerülhetetlen állomásai:

Témaválasztás

Ma már szinte nincs olyan téma, amihez ne lehetne alkalmas kockákat vagy minifigurát találni. Így annak, hogy milyen fotó készül, csak a képzelet szab határt. Inspirációként szolgálhat egy-egy film vagy sorozat, egy hétköznapi jelenet vagy akár a történelem egy meghatározó mozzanata is. A holdraszállás 50. évfordulója aktuális téma, az űrkutatás egyik legjelentősebb eseménye, így kiváló fotótémává vált.

Eszközök

A miniatűr jelenetekhez akár a háztartásban vagy annak környékén fellelhető, minden nap használatos eszközöket is be lehet vetni egy kis furfanggal. A liszt könnyen változhat hóviharrá, a sűrű erdő pedig valójában csak gondosan összeválogatott ágacskák sokasága, pont úgy, ahogy az Apollo-11 rakétájának füstfelhője vattacsomókból áll össze.

Perspektíva

A kiválasztott eszközök után a megfelelő helyszín megtalálása vagy kialakítása is nagyon fontos. Ezt követően pedig már csak a tökéletes látószöget kell megkeresni, a legjobb irányt és a legkedvezőbb fényviszonyokat is figyelembe véve. A perspektívával játszani is lehet, egy kis játék a figurák és eszközök térbeli elhelyezésével remek alapja lehet a néző érzéki csalódásának.

Elszántság, kitartás

Az előzetes tervezés ellenére a műfaj jellemzője, hogy számos kihívás a megvalósítás pillanataiban merül fel. Ilyenkor újratervezésre, újraépítésre van szükség, és természetesen türelemre. A fiúk több megoldandó kérdésbe is beleütköztek a kihívás során, amely jól mutatja, hogy egy-egy kép elkészítéséhez és a tökéletes végeredmény eléréséhez akár hosszú órákra lehet szükség.

Hogy pontosan milyen bökkenőkbe ütközött Sirius, majd hogyan oldotta meg a Benedek által kitalált feladatot, az kiderül ebből a videóból: