Donald J. Trump beiktatása 180°-os gigapixel portrén

A gigapixeles képalkotás lényege, hogy elképesztő mennyiségű részletet képes rögzíteni az adott kamera, egyetlen fotón. A CNN által közzétett új gigapixel-kép Donald Trump beiktatásán készült, melyen ezáltal nekünk is lehetőségünk nyílik arra, hogy kicsit körbe tekintsünk az eseményen.

A képen ITT lehet böngészni!

Ilyen nagyméretű kép készült Obama 2009-es beiktatásán is, illetve a The New York Times a 2013-mas beiktatáson is készített ehhez hasonlót, ahol ráadásul még név szerint be is vannak tag-elve a résztvevők!

Forrás: The Verge