TESZT: iFrogz – Coda Wireless család

Teszteltük a Zagg legújabb termékcsaládját a Coda Wireless csomagot, pontosabban egy fej, egy fül (in-ear) és egy külső bluetooth-os hangszórót.

Indulhat az Unboxing!

Nemrégiben volt szó a csomagolás fontosságáról, ezt a Zagg nem aprózta el! Amikor megérkeztek a termékek először az előbb említett cikk ugrott be, hogy tényleg mennyire fontos az első benyomás, hiszen amikor a postai papírokat lehámoztam a dobozról, rögtön egy igazán komolyan vehető ládikát láttam, amiről egyből az ugrott be, hogy „itt aztán mindenre gondoltak”. A fedlapot levéve realizálódott bennem, hogy tényleg nem felejtettek ki semmit, amit csak lehetett kihoztak a bluetooth-os audió-eszközök kategóriából. Szépen minden egyesével

becsomagolva + egy prospektus az alternatív színekről, igazából más nem is kellett, hogy kedvet kapjak a teszteléshez. Kicsit mindig naivan azt gondolom, hogy amikor tesztkészüléket kapok, akkor azt személyesen nekem szánták. Természetesen ez nem így van, hiszen akkor nem teszt készülékként beszélnék róla, hanem a sajátomként, de amíg egy terméket használok akár 1-2-3 hétig, azt próbálom magaménak érezni, ezért igyekszem életszerű helyzetekben kipróbálni azokat, nem csak a gépem előtti 20 cm-es asztalrészen.

Elsőként az outfit

Amikor kibontottam mindhárom terméket nagyon megörültem, hogy nem a hölgyeknek szánt színek közül kaptam a csomagot, gyakorlatilag minden egységes matt-fekete dizájnnal rendelkezik, kivéve az in-ear fülhallgató, ami ugyebár láthatóan ezüstszínű műanyagból készült. Mondhatjuk, hogy ujjlenyomat gyűjtő felületek sokaságát kaptuk meg egy dobozban, de nincs mit tenni, most ez a menő. Laptopok, telefonok hátulja stb. mindenhol fellelhető ez a gumiszerű műanyag anyag, amit tényleg nagyon jó érzés megfogni, de mondjuk egy jól megpakolt szendvics evése közben nem érdemes arrébb rakni, ha utána szeretnénk róla művészi képeket készíteni, egyébként ez nem annyira zavaró. Összességében menő kinézetű cuccokról beszélhetünk, nem szégyen velük utcára menni, vagy épp a fejünkre venni bármilyen tömegközlekedési eszközön.

Coda Wireless Speaker

Az első áldozatunk a külső hangszóró, amelyen meglepő módon mikrofon is található! Természetesen azonnal ki kellett próbálni a telefonálás funkciót rajta, ami sajnos hagy kivetnivalót maga után. Nagyon nehéz megoldani azt, hogy a másik vonal végén lévő fél ne hallja magát is ugyanolyan mértékben, mint ahogy azt, akivel éppen beszél. Ezt nyilván egy nyomógomb segítségével lehetne egyedül, mint például egy walkie-talkie eszközön, itt láthatóan ezzel nem foglalkoztak annyira, a lényeg az volt, hogy működjön a cucc. Működik is, de az biztos, hogy nem fogjuk telefonálásra használni, viszont zenehallgatásra annál inkább! Bár a zenei spektrumot nem adja át teljes mértékben, mind mélyek, mind magas tartományok megszűnnek létezni, de arra teljesen jó, hogy ne a kihangosított telefonunkon hallgassuk a muzsikát egy olyan helyen, ahova mást nem tudunk beüzemelni, vagy épp nincs rá hely, vagy nincs kedv kábelekkel kínlódni. Nem szabad túl nagy elvárásokkal nekiindulni: szól, több mint 4 órán keresztül bírja töltés nélkül és több mint 10 méterre is lerakhatjuk tőle a telefonunkat, illetve ár/érték arányban is győzedelmeskedik, hiszen ahhoz képest, hogy 15 EUR az ára, nagyon is jó szolgálatot tud tenni, akár utazáskor, vagy kertben napozáskor. Egyetlen hátulütő, ami nem hagy nyugodni, az a hangszóró membránjának “szabadsága”. Nagyon kell vigyázni, hogy az ember ne szakítsa fel, vagy nyomja be, mert ha ez megtörténik, akkor rendelhetjük a következőt.

Coda Wireless + Mic

A következő alany nem más, mint az in-ear fülhallgató. Ez a kis 30 EUR-ba kerülő apróság nem lett a kedvencem sajnos. Először is nem teljesen értettem, miért kellett ez a hatalmas eltérés a külsőjét illetően a többihez képest. Sokkal ízlésesebb megoldás lett volna egy hasonló fekete matt ház, mint ez az ezüstös, de igazából ezt embere válogatja. A baj ott kezdődött, hogy a mágneses tartó csipesz, amivel elvileg a ruhámhoz kellene rögzíteni a fülhallgatót, egyszer sem sikerült úgy, hogy ne csússzon le valamelyik irányba, ha meg sikerült akkor elég röhejesen nézett ki, hogy ott lóg a póló nyakán egy ilyen kis valami. A kis kábelek soha nem álltak úgy, ahogy kellett volna, nem tudta egyszerűen “kilógni magát”, ahogy annak kellett volna, így elég röhejesen nézett ki, hogy kb. spirálba tekeredve álltak minden irányba. A szilikon illesztékekből egy olyat sem sikerült rárakni, ami ne nyomta volna szét a fülemet 5-6 perc használat után, illetve a hangja nem sokkal jobb, mint a külső hangsugárzónak. Lehet hogy sokat vártam tőle, de hiába adtam le használat közben az igényekből, mégsem sikerült jóban lenni a fülhallgatóval.

Coda Wireless Headphones + Mic

Annál inkább a fejhallgatóval! Amióta kivettem a dobozból, vissza sem sikerült rakni, mivel szinte a mindennapi használat részévé vált. Elegáns, kényelmes és nekem nagyon bevált telefonálásra. Habár csak irodai körülmények között használom észrevehető, hogy nagyon jól szigetel, szinte teljesen elfedi a kintről jövő zajokat, így sokkal könnyebb a munkára koncentrálni, zenét hallgatni zajban, vagy épp telefonálni. A zenehallgatástól természetesen itt sem szabad azt gondolni, hogy stúdió minőséget kapunk, egy ilyen zárt fülesnek mindig is doboz hangja lesz, csak akkor nem lenne, ha nyitott lenne (pl. AKG 141 studio), akkor viszont cserébe nem szigetelné a külső zajokat, úgyhogy kénytelenek vagyunk kompromisszumot kötni ebben az esetben (vagy mindkettőt használni arra, amire való). Nagyon kellemes a fülnek a bőr párnázás a membránok körül, illetve a méret állításkor is nagyon diszkrét a toldás. Ez a csomagban az egyetlen eszköz, melyet 3,5-es jack csatlakozóval csatlakoztathatunk bármihez, ráadásul a speciális kábel megtalálható a dobozában (mini usb – jack). Ami számomra hihetetlen, hogy ez is 30 EUR-ba kerül, ugyanúgy, mint az in-ear fülhallgató annak ellenére, hogy ez egy sokkal magasabb kategóriát képvisel.

Pozitív végkifejlet:

Ezt a speciális iFrogz pakkot így, ebben a formában nem lehet megvásárolni, ami teljesen érthető, hiszen nincs is szükség egyszerre általában ezekre az eszközökre, de természetesen külön-külön megvásárolható és ha összeadjuk kb. mindösszesen 25 000 Ft-ért. Mindent egybevetve kifejezetten jó ár/érték arányú eszközökről beszélhetünk, ha a Coda Wireless termékek kerülnek szóba, főleg ha a fejhallgatóra gondolunk, hiszen az ebben az árban gyakorlatilag az egyik legjobb minőségű termék jelenleg. Ha nem vágyunk csúcskategóriára, csak egyszerűen használható, elegáns kinézetű audió-eszközöket szeretnénk vásárolni, akkor ezeket érdemes kipróbálni, illetve megvásárolni, ha egyeznek az elvárások.