Mi az a VPN és miért van rá neked is szükséged?

A VPN a kevésbé ismert internetes eszközök közé tartozik, pedig alapvető kiberbiztonsági szolgáltatás. Laikusként nem feltétlenül tudjuk, hogy mire jó és így azt sem, hogy egyáltalán szükségünk van-e a használatára. Akár csak alkalmi felhasználóként is az egyik legjobb döntésed lehet egy VPN szolgáltatás megrendelése. A következő cikkből megismerheted, hogy mi is az a VPN és azt is megtudhatod, hogy milyen előnyeid származhatnak a használatából.

Hogyan működik a VPN?

A VPN vagy Virtual Private Network lényege, hogy a géped nem közvetlenül csatlakozik az internethez, hanem különböző távoli szervereken keresztül. A VPN szolgáltatók a világ számos részén szétszórt szerverparkkal rendelkeznek, így megválaszthatod azt is, hogy melyik országon keresztül szeretnél csatlakozni.

A fentieknek számos – főként biztonsági előnye van – ezekből mutatok be párat a következőkben.

Rejtsd el a saját IP címedet

Az egyik fontos pozitívum, hogy a weboldalak és más szolgáltatások nem fogják tudni pontosan meghatározni, hogy honnan használod az internetet. Ennek az az oka, hogy nem a saját IP címed fog eljutni hozzájuk, hanem a VPN által biztosított dinamikus IP, ami bármelyik országban lehet. Ez egyrészt egy biztonsági háló, hiszen a hackerek nem juthatnak hozzá a valódi címedhez. Emellett pedig arra is lehetőséget biztosít, hogy bizonyos helyhez kötött korlátozásokat kikerülhess vele.

Biztos te is találkoztál már olyan oldalakkal vagy Youtube videókkal, amiket hazánkból nem lehetett megnézni. Ezt borzasztó egyszerűen kikerülheted a VPN-ek használatával. Ugyanitt megemlíthetjük a különböző streaming szolgáltatókat is, mint például a Netflix vagy az HBO-Go. Ezek országonként más és más kínálattal rendelkeznek. Ha szívesebben néznéd az amerikai vagy angliai felhozatalt, akkor ezt is megteheted a VPN-ek segítségével.

Biztonságos kapcsolat mindig és mindenhol

Ezeknek a hálózatoknak hatalmas előnye, hogy összeköttetőként szolgálnak közted és az internet között. Minden rajtuk keresztül haladó adat szigorú, katonai szintű titkosítást kap. Így aztán teljesen mindegy, hogy maga a Wi-Fi kapcsolat, amit használsz mennyire biztonságos, az adataidhoz abszolút senki sem juthat majd hozzá.

Ez különösen fontos lehet, ha céges gépet használsz és olyan fájlokat kezelsz, amikért személyes felelősséggel tartozol. De természetesen a saját adataid védelme is lényeges, így pedig ezeket is biztonságban tudhatod majd.

Rejtsd el teljesen a böngészési adataidat

Ha olyan oldalakat nézel vagy alkalmazásokat használsz, amikről nem akarod, hogy másik is tudjanak, akkor az egyszerű inkognitós böngészés néha kevés. Ilyenek lehetnek például a torrentezés, ami magában még nem illegális, de sok ezen keresztül elérhető tartalom már szenzitívebb lehet. Természetesen senkit sem buzdítunk arra, hogy törvénysértő tartalmakat böngésszen. Sőt. De sok esetben nem feltétlen a hatóságok elől szeretnénk elrejteni a böngészési előzményeinket.

Lakótársakkal megosztott Wi-Fi, a főbérlő nevén lévő net előfizetés és még számos olyan helyzet lehet, amikor a szokásosnál egy kicsit több személyes térre van szükséged. VPN használatánál sem a lakótársak, de még az internetszolgáltatód sem férhet hozzá, hogy pontosan milyen oldalakat is nézel meg.

De hát nekem nincs rejtegetnivalóm

Ha nem töltesz le szerzői jogokat sértő tartalmakat és nem nézel olyan oldalakat a munkahelyen, amiket a főnököd nem nézne jó szemmel, akkor könnyedén gondolhatod, hogy számodra haszontalan lenne a VPN. Ez azonban nem teljesen igaz.

Nem kell ahhoz alvilági hackernek lenni, hogy kellemetlen következményekkel járjon, ha az adataid a nem megfelelő kezekbe kerülnek. Sőt, leginkább pont, hogy a hackerektől kell megvédened azokat. Az adatoknak ugyanis manapság kifejezetten magas ára van.

Természetesen a világon senki nem lesz kíváncsi arra, hogy milyen cicás videókat nézegetsz munkaidőben (a főnököd mondjuk lehet). Viszont az e-mail címed, a lakcímed, a születési adataid, a bankkártya adataid, a jelszavaid: ezek mind olyan adatok, amik komoly visszaéléseket tesznek lehetővé és akár jelentős károd is származhat belőle, ha illetéktelen kezekbe kerül.

Ne feledkezz meg az okostelefonodról sem

Lehet, hogy a laptopodon nincs sok szenzitív információ, azonban ugyanezt elmondhatod a mobilodról is? A mai világban nagyon sokan a zsebünkben tároljuk szinte az egész életünket. Ezek a kis kütyük össze vannak kötve az e-mail fiókunkkal, a bankszámlánkkal, a közösségi média fiókjainkkal és rajta van az összes személyes képünk, adatunk, jegyzetünk és jó eséllyel a címünk és a naptárunk is. A fentiek pedig már olyan információk, amik kifejezetten érzékenyek lehetnek sokunk számára.

A megfelelő VPN-nel a mobiltelefonodat is megvédheted, nem csak a számítógépedet.

Akkor most szükséged van VPN-re vagy sem?

Úgy gondoljuk, hogy alapvetően, hogy a VPN olyan, mint egy biztonsági zár vagy egy kamera a bejárati ajtó felett, esetleg a biztonsági öv az autódban. Jó eséllyel soha nem lesz rá szükséged, de ha esetleg mégis úgy alakul, akkor áldani fogod az eget, hogy volt.

Az olcsóbb VPN-ekre már akár havi 1-2 ezer forintért előfizethetsz, ami véleményem szerint nem túl nagy ár azért cserébe, hogy biztonságban tudd a legszemélyesebb adataidat.

Ha te is egyetértesz a fentiekkel, akkor nézz rá a VPN vásárlási útmutatóra. Ebből mindent megtudhatsz, ami segít majd kiválasztani a számodra megfelelő szolgáltatást. Így tényleg csak egy karnyújtásnyira van a szinte tökéletes biztonság.

További cikkeink a VPN és kiberbiztonság témakörben az alkalmzások és szoftverek rovatunkban.