A Microsoft tízéves terméktámogatást ígért a Windows 7-re, amikor 2009 októberében kiadták. 2020. január 14-én eljött az a nap, amikor a Microsoft támogatása a Windows 7-hez hivatalosan véget ért. A Netmarketshare adatai szerint a számítógépek millión – becslések szerint a személyi számítógépek akár 26%-án is – még mindig Windows 7 operációs rendszer fut. Ezek a gépek, így már a vírusokkal szemben érzékennyé válhattak, így többek között ezen probléma kijavítása érdekében is célszerű lenne frissíteni a Windows 10-re. Windows 10-re váltás olcsón.

Ez azt jelenti, hogy a Windows 7-es számítógépek nem fognak tovább működni?

A Windows 7-es számítógépe továbbra is működni fog, de a Microsoft nem nyújt biztonsági frissítéseket, javításokat és technikai támogatást sem kínál bármilyen felmerülő probléma esetén sem. Emiatt nagyobb veszélybe kerültek ezek a számítógépek a vírusok és rosszindulatú programok ellen, amelyek keringenek az interneten arra várva, hogy kihasználhassanak egy jövőben esetleg felfedezett, korábban rejtett hibát.

Van lehetőség megvásárolni a kiterjesztett biztonsági frissítésért? Mennyibe kerül?

Az üzleti és oktatási Windows 7 licensz felhasználóknak lesz lehetőségük továbbra is fizetni a kiterjesztett biztonsági frissítésekért, ám ez sokszor költségesebb megoldás is lehet. A Windows 7 Enterprise kibővített frissítése körülbelül 25 USD/gép, és ez a költség várhatóan megduplázódik majd eszközönként 2021-ra, majd 2022-ben ismét, így már akár a 100 dollárt is elérheti. Sőt, a helyzet még rosszabb is lehet a Windows 7 Pro felhasználók számára: itt gépenkénti kb. 50 dollárral kezdődik, ami 2021-ben 100 dollárra ugorhat, majd akár 200 USD is lehet 2022-ben.

Mennyibe kerül a Windows 10 frissítése? Windows 10-re váltás olcsón!

A hivatalos Windows 7 szoftverváltozatról frissíthető a rendszer Windows 8 vagy 8.1 verzióra vagy Windows 10 szoftverre, ami közvetlenül a Microsoft-tól vásárolható meg. A Windows 10 alap verziója 139 dollárba kerül, a Windows 10 Pro 199,99 dollárba, a Windows 10 Pro munkaállomásokra pedig 309 dollárba kerül. A legtöbb PC-felhasználónak csak a Windows 10 Basic vagy a Pro eszközre lesz szüksége, vagy használhat speciális árengedményes kuponszolgáltatásokat is, amivel jelentős összeget takaríthat meg, például a Keysworlds.com webhelyen csak 9,09 EUR.

Az újévi időszakban kihasználhatja a kedvezményes ajánlatokat, és ezzel egyidejűleg megvásárolhat más, ehhez kapcsolódó szoftvereket is, akár irodai programcsomagot is. A Keyworlds weboldal most 35%-os kedvezményes áron kínál PC termékkulcsokat, olyanokat, mint például a Windows 10 vagy az Office 2019. A promóciós időszakban a TLIZ35 online kupon használatával csak 9,09 euróért vásárolhat a Windows 10 pro szoftver termékkulcsot 1 számítógéphez, míg a Windows 10 Pro 2 számítógépre 9,74 euró.

Ha érdekli a Windows 10 (pro/home) és a Microsoft Office 2019 csomagok, akkor a Keyworlds.com a következő lehetőségeket kínálja: 45,49 € a Windows 10 Pro + Office 2019 csomagban és 40,29 € a Windows 10 Home + Office 2019 csomagban.

A Microsoft Office 2019 Plus változat aktiválásához külön termékkulcs érhető el 40,29 euróért. Az alábbi listában megtalálja, hogy milyen kedvezményes árú Windows és Office szoftver termékek elérhetőek el most a TLIZ35 promóciós kód használatával:

Nézze át a kedvezményes ajánlatokat, Windows 10-re váltás olcsón:

Ismerje meg a Keysworlds.com oldalt!

A Keysworlds szolgáltatás során mindent megtesznek a 100%-os vevői elégedettség érdekében, a megrendelt termékkódot néhány perc alatt e-mailben elküldik a felhasználáshoz. A Keysworlds egy automata rendszer segítségével küldi ki az aktivációs kódokat, a kulcsok perceken belül megérkeznek e-mailben. A telepítéshez a szoftvereket a gyártó oldaláról lehet letölteni, majd amikor a rendszer termékkulcsot kér, csak be kell írni az e-mailben érkezett karaktersort. A webáruházban biztonságos és megbízható fizetési módokat biztosítanak. Lehetőség van PayPal, banki átutalás, bankkártya használatára, mindemellett 24 órás ügyfélszolgálattal segítik a vásárlás és a felhasználás menetét , mely a service@keysworlds.com email címen érhető el.

Kezdje az új évet a Keysworlds segítségével!

Az ajánlatok a készlet erejéig érvényesek. Az aktiválás előtt javasolt ellenőrizni a kívánt szoftververzió telepíthetőségét, azaz hogy azon szoftvert próbáljuk-e aktiválni, amihez a kulcs illik (pl. ellenőrizzük le azt is például, hogy Pro vagy Home verziót vásároltunk). Javasoljuk, hogy vásárlás előtt érdeklődjön a Keyworlds ügyfélszolgálatán a service@keysworlds.com emailcímen.

Cikkünk szponzorált tartalom, amelynek célja csupán az információ, hír átadása. Oldalunk a KeysWorlds-től függetlenül működik, és semmilyen tekintetben nem vállalunk felelősséget a KeysWorlds oldal ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért. Cikkünk nem foglal állást az abban a vitatott kérdésben sem, hogy az érintett Microsoft-licencek árusítása a KeysWorlds és az ahhoz hasonló oldalakon ütközik-e jogszabályba. Erre figyelemmel a KeysWorlds oldalon történt minden vásárlás a vásárló kizárólagos felelőssége. A fenti írás hirdetés, nem tükrözi a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét, tapasztalatát, nem újságírói tevékenység eredményeképpen jött létre. A technokrata.hu teljesen függetlenül működik a KeysWorlds-től, és semmilyen tekintetben nem tudunk felelősséget vállalni ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért. Az ajánlattal kapcsolatban, illetve bármilyen felmerülő probléma esetén a service@keysworlds.com címen lehet érdeklődni.