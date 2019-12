Ingyenes vagy fizetős VPN? VPN Tippek

Mi az a VPN szolgáltatás és miért fontos? Manapság egyre fontosabb szerepet kap a kiberbűnözők elleni védekezés a hétköznapi felhasználók életében is.

Rengeteg cég kínál a neten biztonságos böngészést kínáló VPN szolgáltatást, akadnak közöttük ingyenesen elérhető VPN szolgáltatások is, de számos esetben az ingyenes szolgáltatók valójában semmit sem nyújtanak, sőt, akár még épp ezek az alkalmazások szeretnék az adatainkat begyűjteni. Cikkünkben ajánlunk olyan VPN szolgáltatást is, amely a biztonságos és névtelen internetezés alapvető eszköze lehet, elérhető áron.

Röviden a VPN használatról

Röviden összefoglalva, hogy miért is érdemes VPN-t használni:

– Nyitott, ingyenes WiFi hálózatokon titkosíthatjuk a teljes internetes adatforgalmunkat, így óvva meg privát szféránkat a kiberbűnözőktől

– VPN segítségével eltitkolhatjuk valós IP címünket, ami névtelenséget biztosíthat internetezés közben.

– A VPN kapcsolat használatával az internet szolgáltatók elől is elrejthetjük, hogy milyen oldalakat látogatunk meg vagy hogy mit csinálunk az interneten.

– Az alternatív IP cím használatával akár lehetőségünk adódhat régiós korlátozásokat alkalmazó online szolgáltatások használatára is, azaz olyan szolgáltatások kipróbálására, használatára, ami a mi országunkban nem érhető el.

A weboldalak üzemeltetői, internet-szolgáltatók és a hálózat más szereplői könnyen azonosíthatják a gépünket az IP cím alapján, és ha szükséges, visszakereshetik, mikor és miért néztünk be egy adott oldalra. Ha szeretnénk elrejteni az IP címünket, az egyik legegyszerűbb módszer valamilyen VPN megoldás használata. A VPN rövidítés virtuális magánhálózatot jelent, amit a legegyszerűbben úgy lehet elképzelni, mint a nagy internet-folyosón belül egy külön alagutat, vagy inkább alagútrendszert, amelyen belül úgy juthatunk el a célunkhoz, hogy az “utunkat” nem látják a folyosón sétálók.

Ingyenes vagy fizetős VPN? – Óvatosan kezdjünk bele!

Érdemes odafigyelni, mielőtt VPN-t kezdünk próbálgatni. Több szolgáltatóról érkeznek hírek folyamatosan, miszerint ingyenes VPN ígéretével húzzák be a felhasználókat, akiket aztán elárasztanak vírusokkal, vagy épp az anonim internetezés biztosítása mellett ők maguk azért jól eltárolják minden adatunkat. Ezért érdemes folyamatosan utánanézni, milyen felhasználói kommentek, reakciók érkeznek az általunk kinézett megoldásra.

Másrészt azt is észben kell tartani, hogy számos weboldal és szolgáltató kifejezetten tiltja a VPN-en keresztüli hozzáférést. Jó példa erre a streaming szolgáltatók, amely országonként eltérő film- és sorozat-kínálattal rendelkeznek a helyi szerzői jogok miatt. Ezt persze sokan VPN-ekkel szeretnék kikerülni, és mondjuk a saját országukban nem elérhető tartalmakat nézni pl. az amerikai kínálatból, akár előfordulhat az is, hogy a streaming szolgáltató akár kizárással is büntetheti azokat, akiknél VPN-en keresztüli kapcsolódást érzékel és azt feltételezi, hogy illetéktelenül szeretnék a régiós jogi korlátozásokat megkerülni.

A bizonytalan hátterű ingyenes VPN szolgáltatások helyett érdemes megfontolni egy fizetős szolgáltatót kipróbálásra. Számos cég kínál ilyet szolgáltatást, mi most bemutatjuk az egyik ilyet:

Surfshark VPN – könnyen használható és megbízható VPN

Egy jó VPN szolgáltatás esetében alap elvárás a biztonság és a megbízhatóság. A Surfshark VPN gyakorlatilag mindent nyújt, amit egy professzionális VPN szolgáltatástól elvárhatunk:

– CleanWeb™ technológia: a megtisztított világhálón való böngészés lehetősége, hirdetések, nyomkövető, rosszindulatú programok és adathalászati kísérletek nélkül.

– Korlátlan eszköz: csatlakoztassa és használja az összes családi eszközt egyszerre. Egyszerre annyi eszközt tud védeni, amennyit csak szeretne.

– Személyes, privát szféra teljes mértékű biztosítása, azaz nem naplózzák online tevékenységünket

– 6 földrészen, 61 országban, több mint 1000 szerverük van (magyarországi is van közötte)

– 24/7 szakértői támogatás / support biztosítása (élő chat, email

– AES-256 titkosítás

–IKEv2/IPsec az alapértelmezett protokoll minden felületen, de emellett elérhető az OpenVPN támogatása is

– Kill Switrch funkció (amely az internetkapcsolat megszakításával megakadályozza, hogy a VPN esetleges leállása miatt adataink észrevétlenül, titkosítatlanul kerüljenek ki az világhálóra, majd a VPN visszaállásával ismét elérhetővé teszi az internetet)

– Privát DNS és szivárgásvédelem: Az egyes szerverek privát DNS-ével és szivárgásvédelemmel az IPv4 stack használatával magasabb szintre emelt biztonság biztosítása.

– IP elrejtése: a magánélet védelme a valódi IP-cím elrejtésével

– Az előfizetés ára 2 éves előfizetés esetén csak 1,79 EUR / hónap.

A fentiekből is látszik, hogy a Surfshark VPN szolgáltatás technikailag és biztonság szempontjából a mindent teljesít, amit elvárunk egy VPN megoldást kínáló szolgáltatótól.

Összegzés

A fentieket összesítve a Surfshark VPN az egyik legjobban előkészített VPN szolgáltatás. Rengeteg alapvetően fontos funkciót és plusz hasznos kényelmi lehetőséget biztosít nagyon kedvező áron. Ráadásul egyetlen előfizetéssel korlátlan eszközön használhatjuk a szolgáltatást, nincs megkötve az egyszerre használható készülékek száma.