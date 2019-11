Elfelejtett jelszó Windowsban? Pánikra semmi ok, léteznek kiskapuk!

A jelszavas védelem kétélű fegyver. Biztonságot nyerhetünk általa, ám ha elfelejtjük a “varázsigét” akkor könnyedén ott találhatjuk magunkat, ahol a part szakad, hiszen a védelemből felállított falak minket is kirekesztenek. Azért gigantikus pánikolás és stresszelés helyett nézzünk meg pár, jelszó kinullázó alternatívát, azaz kiskaput, amin áthaladva újra a bástyákon belül találhatjuk magunkat.

Windows 10 alatt a felhasználói fiókban rendszergazdaként jelszóval óvhatjuk a számítógépünk adatállományát. A teljes titkosítás az a módszer, ami megkerülhetetlenül atombiztos védelmet garantál, de ez azt jelenti, hogy nincsenek olyan trükkök, amik segítségével ki lehetne kerülni a biztonsági falat. A full disk encryption az a módszer, mely a lemez teljes titkosításával áthatolhatatlan burkot von számítógépünk köré. Ha ezt a jelszót véletlenül mégis elfelejtjük, elkeverjük, akkor bizony nincs olyan egérút, ami megoldást jelenthetne. Marad a szívfájdalmas formatálás, ami egyet jelent adataink elvesztésével és egy vadonatúj rendszer felhúzásával. Nyilván egyébként előbbi a folyamat legfájdalmasabb része, mert a fényképek, dokumentumok, személyes adatok általában pótolhatatlanok. Tehát a totális titkosításra vonatkozó jelszót a legjobb, ha néhány helyre feljegyezzük, vagy számunkra könnyűnek tűnő kódot adunk meg. Kihangsúlyozandó, hogy ez a kombináció csak nekünk legyen könnyű, tehát ne az univerzális 1234-et preferáljuk, mondjuk.

De mi történik akkor, ha a felhasználói fiókunk jelszavát süllyesztettük el emlékezetünk tengerében?

Ahogy azt fentebb már jeleztük, léteznek apró betűs részek, amik megvalósításával kikerülhető a biztonsági fal, azaz rés üthető a rendszeren, mégpedig a jelszó kinullázásával.

A Windows 10 lehetőséget biztosít egy kinullázó CD megírására, melynek közbenjárásával az előre megadott módon kiüthető az elfelejtett jelszó.

Ha Microsoft fiókkal jelentkezünk be, akkor még egyszerűbb a helyzet, hiszen az e-mail fiókunkat mobilról is akár megközelíthetjük, hogy módosítani tudjuk a jelszavunkat.

Természetesen nemcsak online variációk léteznek a kinullázásra. Az Offline NT Password & Registry nevű program a “mi emberünk” akkor, ha offline kiskaput keresünk. Ehhez első lépésben be kell bootolnunk a számítógépet egy külső adathordozóról. Ha van licencünk valamelyik operációs rendszerhez akkor jöhet ez az alternatíva, ha nincsen, akkor kézenfekvő verzió a Live Linux Disztró, melynek legtöbb variációja díjmentesen használható. Ha megtörtént a boot, akkor a program támogatásával szabadon megváltoztathatjuk a registry bejegyzéseket, miután már be is jelentkezhetünk mindenféle jelszó megadása nélkül.

Abban az esetben, ha Microsoft fiókkal rendelkezünk, akkor is átjárható ez a kiskapu, mivel a fenti módon magát a Windows 10 rendszergazda jelszót ütjük ki.

A fenti praktikák kihúzhatnak minket a pácból, azonban azt is jól mutatják, hogy Windows alatt a rendszergazda jelszava több módon is kinullázható, azaz illetéktelenek is ugyanilyen könnyen hozzáférhetnek az adatainkhoz, visszacsatolva a kezdő cikk elejéhez, maximális védelmet egyedül a teljes lemez titkosítás jelent.