hogyan ellenőrizhető a használtautó a vásárlás előtt

Az autóvásárlás nem egy egyszerű folyamat, hiszen egy jelentős összegű vásárlásról van szó, sokszázezres vagy több milliós tételről döntünk és a vásárlási folyamatban is gyakran nem rendelkezünk elegendő tapasztalattal. Ez különösen igaz, ha álmaink autóját szeretnénk megvásárolni, amikor még az érzelmi faktor is elhomályosíthatja a reális döntésünket. Így a használtautó vásárlás során sokszor kavarognak az érzések a vásárlóban. Annak érdekében, hogy enyhítse a szorongást, hogy megfelelően döntsön, használjon technológia-vezérelt megoldásokat, hogy jobban megismerhesse a kiválasztott használt autó múltját. Próbálja megkeresni és megtudni az esetleges súlyos rejtett hibákat vagy problémákat a kiszemelt használt autóban.

Keressen a neten, a közösségi médiában

Napjainkban a közösségi média jó hely lehet egy adott jármű vagy modell kutatásának megkezdésére. Szinte minden autómodellnek van tulajdonos közössége vagy klubja a Facebookon vagy egy internetes oldalon. Miután kiválasztotta a vásárolni kívánt modellt, olvasson utána ezeken az oldalokon a tapasztalatokról, véleményekről. Csatlakozzon a csoporthoz, és kérjen bátran tanácsot egy jövőbeli vásárlásról. A lelkes tulajdonosok tudni fogják, mely modellek éveiben vagy kiadásaiban voltak különös hibái, és hogyan lehet ezeket azonosítani. Ismerje meg az adott modellhez kapcsolódó általános kérdéseket. Miután felkészült a tudással, már sokkal pontosabban célzott kérdéseket tehet fel az eladónak.

Emellett akár még arra is lehet esély, hogy az egyik rajongó tag már látta vagy kipróbálta az Ön által kiszemelt használt gépkocsit. Ne habozzon, kérdezzen vagy akár ossza meg az autóhirdetés linkjét is. A rajongói csoportok legtöbb tagja szívesen segítenek, és megosztják saját tapasztalataikat. Ha úgy dönt, hogy megvásárolja ezt a modellt, akkor a közösség a jövőben is hasznos lehet, ha valamilyen kisebb problémája van, vagy alkatrészeket, vagy esetleg egy megbízható szerelőt keres.

Nézzük meg az autó titkait

Kis horpadásokat és karcolásokat könnyedén észreveheti a világosban, de ezek viszonylag könnyen, olcsón javíthatóak és nincsenek hatással a jármű vezetési dinamikájára.

Nem ez a helyzet mechanikai vagy villamos alkatrészekkel. Az átlagos felhasználóknak ezeket már nehéz észrevenni, ugyanakkor ezen kérdések figyelmen kívül hagyása a jármű sokkal komolyabb meghibásodására utalhatnak.

A modern autók az ilyen jellegű problémákról a motorellenőrző lámpák vagy hibajelzések révén tájékoztatnak a műszerfalon. De nézzünk szembe a szomorú tényekkel, hogy az ügyeskedő, trükköző autónepperek a kódok törlésével könnyen elrejthetik az első jeleket.

Profi szakszervízekben ellenőriztesse le a vásárolni kívánt autót egy OBD (Onboard Diagnostics) leolvasó eszközzel. Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy egyszerűen bedugnak egy univerzális csatlakozót a jármű OBD-II diagnosztikai csatlakozójába. Manapság az OBD rendszereknek már léteznek még felhasználóbarátibb megoldásai is és Bluetooth-on keresztül kapcsolódnak az okostelefonhoz.

Az OBD eszköz meg tudja mutatni, hogy a motor, sebességváltó, légzsák, fékek, elektromos rendszerek és egyéb alkatrészek rendben vannak-e. Néhány másodperc múlva megtudhatja, hogy mely alkatrészeknek vannak problémái, és ha vannak, akkor ezek mennyire súlyosak. Még ha az eladó tulajdonos törölte is a hibákat, és már nem jelennek meg az műszerfalon, akkor is a rendszer memóriájában benne vannak, és az OBD képes rámutatni. Az OBD-vizsgálat mindenképpen hasznos lehet, mert ha nem is mutat fennálló konkrét problémát, meghibásodást, pontosan meg tudja mondani, mi a jelenlegi állapot és az alkatrészek jövőbeni karbantartása során mimre lehet számítani a jövőben, megelőzve mielőtt bármi komoly meghibásodás történne.

Hiteles járműtörténet

Minden autó rendelkezik egyedi azonosítószámmal, az alvázszámmal, aminek a nemzetközi rövidítése a VIN. Ez a sorozatszám az autó karosszériáján található, és a gépjármű dokumentumában is megtalálható. A korunkban elérhető digitális technológiáknak köszönhetően a vásárló használhatja ezt az azonosítószámot arra, hogy megbizonyosodjon az autó múltjáról, hogy a jármű szenvedett-e komolyabb sérülést, nem lopták-e el vagy netán árvízkárosodott-e. Az interneten találhatunk többféle online alvázszám- alapú keresőt, ún. VIN dekódereket.

Probléma lehet az is, hogy még ezeket az adatokat is néha meghamisíthatják, különösen akkor fordulhat elő iyen eset, ha a viszonteladó azt állítja, hogy majd ők biztosítják ezt a már elkészített autójelentést. Keressen rá a neten Ön a használtautó múltjára.

Az internet legújabb technológia megoldásaként, a blokklánc decentralizálja az adatokat, és lehetetlen hamisítani vagy bármilyen más módon megváltoztatni azokat.

A blokkláncon alapuló carVertical járműtörténeti jelentéseknek a legmegbízhatóbbnak kell lenniük az használtautó üzletágban. Csak annyit kell tennie, hogy beírja az autó alvázszámát (VIN számát) a weboldalon és vásárol egy teljes körű jelentést.

Az alapvető tények (motor teljesítmény, üzemanyag vagy sebességváltó típusa stb.) mellett a jelentések pontosabb és hasznosabb adatokat is tartalmaznak. Magában foglalja az autentikus futásteljesítményt és a korábban, különböző időpontokban elkészült archív fényképeket, valamint ha a jármű bármilyen sérülést szenvedett, ha ellopták stb. Ha netán eltérő adatokkal rendelkezik a különböző időpontokból, összehasonlíthatja azokat, és észlelheti futásteljesítmény-csalást, a kilóméteróra valószínűsíthető módosítását, a rejtett baleseteket vagy egyéb más eltéréseket az eladó autó történetében.

Vásárlás előtt tehát mindenképp ajánlott az autók előéletének lekérdezése, amihez a carVertical fizetős (autónként 4799 forintos) rendszere mellett van ingyenes segítség is: a szuf.magyarorszag.hu felületéről minden hazai, magyar rendszámos autó múltjából láthatunk adatokat. Az Ügyfélkapu-regisztrációval elérhető felületről azonban csak a hazai műszaki vizsgákon és tulajdonosváltásokkor rögzített óraállások láthatók, továbbá a biztosítási információk (kártörténeti adatok) tekintetében is csak a 2019. január 1-től és csakis a kgfb biztosítás terhére rendezett károk ismerhetők meg, a cascós kifizetések nem. A CarVertical fizetős rendszere utóbbiakat is látja (nem csak hazánkból, hanem külföldről is), de az természetesen esetében is elmondható, hogy a nem legális műhelyek munkáira nincs rálátása, így bár vásárlás előtt ajánlott a lehető legalaposabb múltlekérdezés, azt követően egy szervizes használtautó-átvizsgálás is erősen javasolt – annak érdekében, hogy a megvásárolt autó ne okozzon kellemetlen meglepetéseket.

Az összes információ ismeretében kérdéseket tehet fel az eladónak, megbeszélheti az árat, vagy dönthet arról, hogy inkább egy másik használt járművet választana. A legfejlettebb digitális keresőeszközök mindig elérhetőek az interneten. Döntsön előrelátóan.