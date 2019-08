Valódi fenyegetések a nyilvános Wi-Fi hálózatokon

A nyilvános Wi-Fi hálózatokhoz való csatlakozás kockázata jelentősen alulértékelt a felhasználók körében. A nyilvános internet-hozzáférési pontokra való kapcsolódás egyre elterjedettebb, sokan és gyakran használják ezt a lehetőséget, mindemellett a digitális biztonsággal kapcsolatos megfelelő oktatás hiánya miatt továbbra is úgy használjuk a nyilvános Wi-Fi-ket, mintha biztonságos eszközöket kínálnának az internethez való hozzáféréshez. Végül is mindenkinek kényelmesebb egy ingyenes hálózat használata, ahelyett, hogy még a külföldi utazás közben fizetnie kellene a drága adathasználatért, főleg az EU-n kívüli utazások során.

Még akkor is, ha nem utazik külföldre, kényelmesen olvasgathatja az e-mailjeit, olvasgathatja a híreket kedvenc weboldalain, miközben egy kávézóban kortyolgat egy finom latte-t. A nyilvános Wi-Fi áldás lehet, de ez nem változtat azon a tényen, hogy többnyire digitális fenyegetések csomópontja is egyben.

Biztonságban vagy?

Egyre aggasztóbb az, hogy az internet elérhetőségével kapcsolatos elvárásaink folyamatosan növekednek, miközben a nyilvános Wi-Fi-vel kapcsolatos veszélyek ismerete a felhasználók körében változatlanul alacsony. Az a mód, ahogyan ma a különböző mobileszközöket és az okos szerkentyűket használjuk, gyakorlatilag folyamatos internet kapcsolatot igényelnének. A sokféle biztonsági fenyegetés miatt, amelyre a hálózatokra kapcsolódás miatt vagyunk kitéve, egyre több felhasználó keresi a legmegfelelőbb módszert, hogy megvédje magát és eszközeit.

A VPN-k jobban garantálják az online biztonságot, mint bármely más széles körben elérhető szoftver, függetlenül a használt operációs rendszertől. Például, ha az Apple telefonjáról vagy laptopjáról böngészi az internetet könnyen arra a megállapításra juthat, hogy a legjobb Mac VPN nagyjából egybeesik a legjobb VPN szolgáltatásokkal.

A nyilvános Wi-Fi leggyakoribb veszélyei

Egyik ilyen veszélyforrás lehet például a Man-in-the-Middle (MitM) támadás, melyet közbeékelődéses vagy középreállásos támadásnak is neveznek, mely során a két fél közötti kommunikációt kompromittálja egy támadó úgy, hogy a kommunikációs csatornát (tipikusan valamilyen számítógépes hálózatot pl. egy Wi-Fi hálózatot) eltérítve mindkét fél számára a másik félnek adja ki magát. Így a két fél azt hiszi, hogy egymással beszélget, miközben valójában mindketten a támadóval vannak csak kapcsolatban. Ilyen módszerrel a hackerek elfoghatják azokat az adatokat, amelyeket a webböngészés közben nyilvános hálózatokon küldünk el. A felhasználók tudta nélkül így harmadik felek is könnyen információkat nyerhetnek az internetes adatforgalomról, ha nincsenek a kapcsolatot védő kölcsönös hitelesítési protokollok.

A csomag-elemzők és a hamis Wi-Fi-hálózatok kb. egy másodperc múlva követik a MitM-eket. A csomagelemzők vagy a csomag-szippantók – mivel már szinkronizáltak – olyan apró szoftverek, amelyek képesek bizonyos adatcsomagok elfogására, valamint információt nyújtanak arról, hogy mit tartalmazhatnak. Noha az internetszolgáltatók nem rosszindulatúan használják ezeket a programokat, hanem csak az érvényben lévő jogszabályi vagy műszaki kötelezettségek miatt, de a hackerek sikeresen alkalmazhatják az alkalmazásokat mások figyelésére is. A lista folytatódhat gonosz ikrekkel, hamis AP-kel (hozzáférési pontokkal), rosszul beállított biztonsági beállításokkal és egyéb ad hoc kapcsolatokkal.

A biztonsági szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy az kellemetlen események nagy részét valójában emberi hibák okozzák, melyek a megfelelő biztonsági ismeretek hiányából adódnak. Ha engedélyezi a laptopjának vagy okostelefonjának, hogy automatikusan fedezzen fel és csatlakozzon új hálózatokhoz és bekapcsolja az automatikus megosztást, akkor könnyen rákapcsolódhat az eszköz hamis weboldalakhoz, mely megőrizheti az alapértelmezett jelszavakat, mely egyenes út lehet az Ön személyes adataihoz

Hogyan lehet biztonságban maradni a nyilvános Wi-Fi-n keresztül?

A nyilvános Wi-Fi-fenyegetések elleni küzdelem legjobb módja az, ha megismerik azokat. A legjobb döntés ebben a tekintetben az, ha nem csatlakoztatja eszközeit a nyilvános, nem biztonságos hálózatokhoz. Ha azonban nincs más választása és ezeket a kapcsolatokat napi szinten használja, akkor a VPN-szolgáltatás az, amire szüksége van. A VPN nagymértékben csökkenti az adatok szivárgásának esélyét, ezzel jelentős mértékben kizárja, hogy illetéktelenek hozzáférhessenek a személyes adatok olvasásához.

A VPN úgy működik, hogy átirányítja az internetes forgalmat egy biztonságos kiszolgálón keresztül. Ezzel titkosítja az interneten keresztül elküldött információkat, miközben elfedi a tartózkodási helyét is. Ez utóbbi szolgáltatás akkor is hasznos lehet, amikor a tartalomhoz való hozzáférést földrajzi blokkolás korlátozza. A VPN használatával – még akkor is, ha a kapcsolata megszakad – a titkosítás miatt az adatok olvashatatlanok lesznek idegenek számára.

Hatékony és olcsó befektetés

Sokan óvatosan állnak magán VPN-szolgáltatásokhoz, mert nem ingyenes szolgáltatásokat kínálnak. Azonban a VPN-szolgáltatók már nagyon versenyképessé váltak, mivel havi mindössze kb. 5 dollárért az összes eszközre elérhető a banki szintű biztonsági szolgáltatás. Ráadásul a legnépszerűbb szolgáltatók optimalizálták az alkalmazásaikat a streaming, a torrent és a böngészés képességeinek maximalizálása érdekében, oly módon is, hogy online VPN-t használatával se veszítsen teljesítményt.

Különösen a korlátlan adatforgalmakhoz hasonlítva a VPN-k jelentik az egyik legjobb módját annak, hogy útközben is kapcsolatban maradjon. A távközlési szolgáltatókkal ellentétben ezek a vállalatok a használtban lévő kapcsolattól függetlenül biztosíthatják kommunikációjának biztonságát. A nyilvános Wi-Fi-t használó embereket célzó támadások és fenyegetések nagyléptékben fejlődnek, így az identitáslopások, csalások és még sok egyéb visszaélések elkerülése kiemelten fontos.

Az IP címek visszakövetése és a titkosított adatok visszakódolása nélkül egyetlen hacker sem tud hozzáférni a bizalmas információkhoz. A VPN-kapcsolat feltörése óriási erőforrásokat igényel, olyannyira, hogy még az FBI-hoz hasonló hivatalos szervezeteknek is a VPN-társaságok segítségét kell kérniük annak érdekében, hogy teljes hozzáférést kaphassanak a felhasználói adatokhoz.