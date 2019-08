Google Térkép tippek

A hosszú hétvégén sokan döntöttek úgy, hogy útra keltek. Ha te is kimozdultál, akkor hasznos útitárs lehet a Google Térkép, hiszen az útvonaltervezésen és a várható időtartam pontos előrejelzésén kívül számos más olyan egyéb funkcióval is rendelkezik, amellyel kényelmesebbé válhat az utazás. Ha pedig még az úticél kiválasztásánál tartasz, akkor segítségedre lehet a Google Utazás, amelynek szolgáltatásaival rövid idő alatt megtalálhatod a legjobb repülőjegyárat, böngészhetsz az elérhető szállások között és akár a foglalást is elintézheted.

Ha olyan helyre utazol, ahol lassú az internet, költséges a mobiladat-forgalom, vagy nem lesz internetkapcsolat, telefonodra vagy táblagépedre érdemes előre lementeni a kívánt területet a Google Térképről, hogy offline állapotban is könnyedén tájékozódhass. Ehhez indulás előtt csatlakozz az internethez mobil eszközödön, nyisd meg a Google Térkép alkalmazást és jelentkezz be Google fiókodba. Keress rá a pontos úticélodra, majd a képernyő alsó részén koppints a hely nevére vagy címére és a “Letöltés” lehetőségre. Induláskor a Menü “Offline térképek” pontjából válaszd ki a vonatkozó térképet és indíthatod is a navigációt a megszokott módon.

Ismeretlen környéken parkolsz és jó lenne keresgélés nélkül visszatalálni az autóhoz? Parkolás után elmentheted a parkolóhelyed, amihez a Google Térkép alkalmazáson belül csak a helyet jelölő kék pontra kell kattintanod, majd válaszd a “Parkolóhely mentése” opciót. A navigáció pedig visszavezet majd az autódhoz, amikor indulnál tovább.

Ha rendben megérkeztél a kiszemelt helyre, kezdődhet a környék felfedezése. Belföldi és külföldi kiruccanás esetén egyaránt hasznos segítség lehet a Google Térkép “Közeli helyek keresése és a környék felfedezése” nevű funkciója, mellyel az aktuális tartózkodási pontod közelében lévő érdekes és nevezetes helyeket, helyi eseményeket, népszerű éttermeket és szabadidős tevékenységeket fedezheted fel – megkeresheted például a közeli múzeumokat, az új éttermeket vagy a népszerű bárokat és klubokat. A könnyebb választást segíti, hogy a kiválasztott helyek mellett láthatod azok leírását és értékelését is. A keresés során a “Közeli” gombra nyomva, majd a hely típusát megadva – pl. benzinkút vagy étterem – az alkalmazás felkínálja a legközelebbi eredményeket.

Ha pedig úgy döntesz, hogy a hosszú hétvégét külföldön töltöd, akkor jól jöhet a Google Járatkeresője, amellyel egyetlen felületet használva, egyszerűen és gyorsan kereshetsz és foglalhatsz repülőjegyet, így a legjobb ajánlatokra tehetsz szert az adott úti cél és utazási időpont tekintetében. A Google Járatkereső azt is megadja az adott járattal kapcsolatban, hogy a jegy ára alacsonynak, közepesnek vagy magasnak számít a múltbeli járatok jegyárainak elemzését alapul véve, illetve előrejelzi, ha az árak hamarosan emelkedni fognak vagy már nem lesznek alacsonyabbak.

A Szállodák lehetőség használatával pedig szállást kereshetsz, összehasonlíthatod a rendelkezésre álló szállásokat, és szobát foglalhatsz az utazás időtartamára és helyszínén. A szállodákat ár, hely, értékelés és kategória szerint szűrheted, megtekintheted a szállodával kapcsolatos információkat, például a fotókat és a véleményeket, a Google foglaláskezelő partnereinek valamelyikével pedig szobát is foglalhatsz.

A Google Térkép letölthető a Play Store-ból és az App Store-ból. A járat- és szállodakereső funkciók pedig a www.google.com/travel oldalon érhetők el.