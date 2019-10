Hogyan másoljuk át adatainkat egyik gépről a másikra?

Új számítógépet vásárolt és szeretné az adatait, programjait a régi számítógépről az újra áthelyezni?

A számítógépen lévő adatokat bármikor lementhetjük különféle biztonsági mentési eszközökre, például pen drive-okra, merevlemezekre, CD/DVD-re is kiírhatjuk vagy akár egy felhőben lévő szerverre.

De hogyan másoljuk át az gépen lévő adatokat és programokat egy számítógépről egy másikra?

Természetesen használhatunk egy hatalmas kapacitású külső merevlemezt, hogy először arra lementünk mindent, majd onnan átmásoljuk az újra, de nem lenne könnyebb, ha egyszerűen csak a két számítógépet csatlakoztatnánk egymáshoz és az adatokat közvetlenül továbbítanánk?

Bizonyára erre is több módszer létezik, mi most egy egyszerűen és könnyen használható megoldást szeretnénk bemutatni. Az EaseUS Todo PCTrans egy olyan szoftver, aminek a használatával egyszerűen összekapcsolhat két számítógépet vezetékes vagy vezetéknélküli hálózaton keresztül, és átviheti az összes fontos adatot. A program használatához először le kell töltenie az EaseUS Todo PCTrans Free szoftvert. Létezik ingyenes verzió is a programból, így minden költség nélkül kipróbálható.

Az ingyenes változat is jól használható, ugyanakkor néhány funkcióban megkötéseket ad. Az ingyenes változatban például az átmásolható adatmennyiség max. 500 MB és max. 2 programot lehet egyidőben kiválasztani a másoláskor. A professzionális változatban, aminek az ára 49.95 USD ugyanakkor korlátlan méretű adatmennyiséget és korlátlan számú programot másolhatunk egyszerre és emellett még ingyenes technikai support is rendelkezésünkre áll, elő chatvonalon keresztül. Elérhető még egy ún. technician változat is további egyéb plusz szolgáltatással és funkcióval, azoknak akik hivatásszerűen foglalkoznak az informatikával.

Az EaseUS Todo PCTrans segédprogram használatának lépései

Ha minden készen áll az adatmásolásra, akkor a következőkre figyeljen.Mindkét számítógépet/laptopot ugyanabban a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatban kell csatlakoztatnia. Ellenőrizze, hogy mindkét számítógépen fut-e a Windows operációs rendszer, az Windows XP vagy újabb változata. Az új gépen is minimum ugyanakkora mennyiségű szabad memóriának kell lennie az összes adat fogadására. Győződjön meg arról, hogy olyan beállítások vannak a rendszereken és a tűzfalakon is, amik nem zárják ki a gépek összekapcsolódását, valamint azt is, hogy a hibernálás vagy az alvás beállítások is ki vannak-e kapcsolva. Nehogy valami megzavarja az adatátvitel folyamatát és egy külső zavaró tényező miatt újra kelljen kezdenie a másolási folyamatot. Bár csak nagyon ritkán fordulhat elő olyan helyzet, hogy az átvitel bármilyen akadálytól is automatikusan megálljon, a biztonság kedvéért érdemes ellenőrizni ezeket az indítás előtt.

A szoftver első indítása utáni, egyszerű kezdeti beállítások elvégzése után egyszerűen meg kell jelölnie, hogy mi a forrás és mi a cél. Ezt követően ki kell választania az összes fájlt vagy adatot, amelyet át szeretne küldeni, és el kell kezdenie az átvitelt. Az EaseUS Todo PCTrans programban lehetősége van meghajtók újbóli elkészítésére is arra az esetre, ha az adatokat ketté kell osztani. Vegye figyelembe, hogy az ingyenes verzió bizonyos korlátozásokkal továbbít adatokat. Ha nagyobb méretű adatmennyiséget és nagyon sok programot szeretné átvinni, akkor bármikor átválthat az ingyenes verzióról a professional verzióra, amiben már nincsenek méretkorlátozások.Az adatátvitel során a felhasználó elemezheti az átvitt adatok mennyiségét, az ETA-t és a rendelkezésre álló memóriát is. Az adatok átvitele után a rendszer újraindítást kér.Az egész művelet és folyamat meglehetősen egyszerű és gyors, mivel a beállítási lehetőségek is egyszerűen megadhatóak. Amennyiben a gépekben alacsonyabb a RAM memória és magas annak a felhasználása az adatátvitel hosszabb időt vehet igénybe. Hasznos lehetne még a szoftverben esetleg néhány egyedi testreszabási funkció, pl. hogy módosíthatnánk az átvitt fájlok helyét. De általánosságban elmondható, hogy az EaseUS Todo PCTrans szoftver tökéletes segítség lehet az adatátviteli munka megkönnyítésében.

Technikai specifikáció:

Operációs rendszer, amiket használható:

Windows 10

Windows 8.1

Windows 8

Windows 7

Windows Vista

Windows XP

Windows Server 2019

Windows Server 2016

Windows Server 2012

Windows Server 2008

Windows Server 2003

Átmásolható szoftverek, csak néhány példa kiemelve:

Adobe software

Apple applications

AutoCAD

Dropbox

Google Chrome

Microsoft Office

McAfee

Microsoft OneDrive

PDFCreator

QuickBooks

RealPlayer

Skype

TeamViewer

……stb.

Innen töltheti le a program ingyenes változatát.