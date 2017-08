Kipróbáltam a Kingston legújabb SD-kártya olvasóját

Gondolom senkinek sem újdonság a Kingston márkanév, hiszen memóriával kapcsolatos eszközökben mindig ők voltak a top-on. Nemrégiben jelent meg ez a kis praktikus SD-kártya olvasójuk, ami régifajta USB-A típusú csatlakozóval is rendelkezik, illetve a másik oldalán USB-C csati is megtalálható.

Természetesen az USB-A típusú csatlakozója kompatibilis az USB 3.1 generációsokkal, így nagy mennyiségű, jó minőségű képet/videót nagyon rövid idő alatt képes átvinni, olyan gyors körülbelül, mint amikor letöltesz egy filmet. Mi speciel egy 128 GB-os Kingston SD-kártyával teszteltük, rá is másoltunk egyből 110 GB-ot minden féle probléma nélkül (kb. 2-3 óra alatt)!

Gyakorlati használat közben tűnt fel, miután elhoztam a Morpho-tól a cuccot, hogy mennyire praktikus ez a nem mindennapi dizájn. A műanyag kupak kivételével az egész fémből van, gyakorlatilag olyan érzés, mintha teljesen törhetetlen lenne. Emellett muszáj kiemelnem, hogy a kupakot nem könnyű leszedni (mármint jó értelemben).

Mindig is félelmeim voltak azzal kapcsolatban, hogy az ilyen kis kupakokat az első 1-2 másodpercben elhagyom és beleesik valami olyan helyre (csatorna vagy ilyesmi), ahonnan soha többé nem tudom kiszedni. Ezért baromi jó, ha az ilyen kupakok normálisan tudnak csatlakozni és nem járnak le 1 perc után, ráadásul úgy is lehet hordozni, rákötjük valamire, ráadásul ha így teszünk, mind a kupakot, mind magát az eszközt egyszerre kötjük rá, ahogy a képen is látható, a két ív egy közös ívet alkot, ha a kupakot rátesszük.

Kingston MobileLite Duo 3C specifikációk:

Dual Interface: Azaz a régi és az új típusú USB-hez is lehet csatlakoztatni

Kompakt: Könnyű, masszív fémházzal rendelkezik, bárhova magaddal tudod vinni

Kompatibilis az USB 3.1-es generációval, úgyhogy villámgyors vele a másolás

Méretek: 43mm x 18mm x 11mm

Kártyák, amiket támogat: microSD/microSDHC, UHS-I/microSDXC UHS-I

10mb/s adatátviteli sebesség

Kompatibilis operációs rendszerek: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7.1 (SP1), Mac OS v 10.9x+, Linux v. 2.6x+, Chrome

Egyébként 2 év garanciát adnak rá, de valószínűleg, ha nem megyünk át rajta egy úthengerrel, akkor egy életen át fog működni.