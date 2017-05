Szemtelenül fiatal magyar motoros srácok, ráadásul mindketten a Top 10-ben

A 220 Volt H-Moto Team ifjú tehetségei ezúttal az oscherslebeni ringen gurultak pályára – az Endurance-vb betétfutamaként –, hogy folytassák szereplésüket az idei ADAC Junior Cup sorozatban. Már az asseni idénynyitón is megmutatta oroszlánkörmeit a népes mezőnynek Kakuszi Ádám és Somosi Alexander – utóbbi a 8., míg előbbi a 12. helyen végzett –, ám az elmúlt hétvégén sikerült felülmúlni az idénynyitón elért eredményeket. Az abszolút meglátszott Alex teljesítményén, hogy a versenyhétvége előtt tudott itt tesztelni, ugyanis mindkét időmérőn jól teljesített, így a futamokat a hetedik pozícióból kezdhette meg. Noha mindkét versenyt piros zászló miatt megszakították rögtön az elején, sajnos a négy start sem volt elég ahhoz, hogy a rajtot jól kapja el, így mindkét viadal arról szólt, hogy az első kör után mennyire tud az élmezőnyhöz felkapaszkodni. Nos, ez mindkét futam esetében sikerült, hiszen előbb a nyolcadik, majd a hatodik helyen intették le, így az eddig megszerzett 26 pontjával a hetedik pozícióban várja a folytatást összetettben.

“Abszolút elégedetten gondolok vissza az oscherslebeni hétvégére, ahol egyrészt idei legjobb helyezésemet értem el, másrészt rengeteget tanultam a motoromról. Az sajnos látszik, hogy a dobogóért való csatákhoz még gyorsulnom kell, de éppen ezért megpróbálok minél többet edzeni, hogy legközelebb még közelebb kerüljek az élen állókhoz. A két piros zászló alaposan felkavarta az eseményeket, sajnos engem is megzavart. Az a tervem, hogy a sachsenringi pályára is elmegyünk a verseny előtt tesztelni, hiszen így, ahogy most sem kellett a pályaismerettel foglalkoznom a szabadedzéseken, úgy akkor sem kéne”

– jelentette ki Somosi Alexander.

Csapattársa, Kakuszi Ádám is felnőtt a feladathoz, folyamatosan gyorsult az edzéseken, és az első futamon elért 14. helyét követően a második versenyen több előzést is bemutatva végül bekerült a legjobb tíz közé. Ezzel már 12 pontot gyűjtött a három verseny alatt, amivel összetettben már a 15. helyen áll pályafutása első nagypályás szezonjában.

„Nagyon jól éreztem magam már az edzések alatt is, annak ellenére, hogy vizes volt a pálya, de ez pont tökéletes volt arra, hogy megtanuljam a pálya vonalvezetését. Az időmérőkön úgy érzem, kihoztam magamból a maximumot, ám a rajtrácson annak ellenére visszacsúsztam, hogy több mint egy másodpercet javítottam az addigi legjobb köridőmön. Sajnos a rajtjaim egy kivétellel nem úgy sikerültek, ahogy azt elterveztem, de utána nagyon élveztem a csatákat az ellenfeleimmel. Nagyon sokat előztem mindkét futamon, és azzal kifejezetten elégedett vagyok, hogy már a harmadik futamon bekerültem a legjobb tíz közé. Elégedett vagyok az eddigi teljesítményemmel, és ez a tizedik hely még jobban motivál. Bízom abban, hogy a következő versenyig többször is motorra ülhetek”

–mondta Kakuszi Ádám.

A két fiatal edzője, Kispataki Viktor is elégedett volt a tanítványai teljesítményével, és úgy látja, ha Alex eléri a 2015-ös formáját, mindenképpen a dobogóért, sőt, a futamgyőzelemért fog harcolni.

„Az kifejezetten jót tett mindkét fiatalnak, hogy az asseni hétvégével szemben ezúttal pénteken szabadedzésen is tudtak motorozni, azaz mire eljött az első időmérő, már ismerték a pályát. Mindez meg is látszott a teljesítményükön. Alex próbál minél előrébb kerülni, de még nem találja a 2015-ös formáját. Az most is látszott, hogy jóval több van benne, egyre jobban teljesít, és ha a tempója is visszatér, akkor biztos vagyok abban, hogy a dobogóért, vagy akár a futamgyőzelemért fog majd csatázni. Ádám sajnos kicsit bealudt az időmérőn, így hátrébbról kellett rajtolnia, ám hatalmasat küzdött. A rajtnál és az azt követő első kanyarokban egyelőre csak követi az eseményeket, nem mer azonnal aktívan kezdeményezni, ám amikor eléri az üzemi hőt, akkor felgyorsul, és bátran előz. Már most látható volt, hogy nagyon jó az egy az egyben harcban”