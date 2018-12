A Sony utánajárt, még miket művel a Mikulás, amikor épp nem dolgozik az év 95%-ában

Kíváncsi vagy mit csinál a Mikulás, amikor nem ajándékokat tesz a karácsonyfa alá és hogyan készül fel az ünnepi időszakra? A választ a Sony nagykövete, Kaupo Kikkas mutatja meg képekben, aki a Télapó minden mozzanatát megörökítette az idén.

Az észt zenei és képzőművészeti fotós, Kaupo Kikkas a finnországi Vizuális Művészetek Intézetében tanult fotózni, díjnyertes klasszikus zenei portréit (klarinét, szaxofon- és ének) azonban a terepen szerzett tudásának tulajdonítja. Tizenkét évig szinte csak képzőművészeti fotózásokat vállalt, és bár székhelye Észak-Európában van, gyakran dolgozik Londonban, Berlinben és az Egyesült Államokban. Személyes és az Amazonas esőerdeiről szóló projektjei mellett elkészítette a temetőkről készült tanulmányát, a palabányászokról készült portrésorozatát és az egyiptomi sivatagban található elveszett mozi képeit. Munkáit világszerte elismerik.

Számos könyv és klasszikus zenei album borítóját fotózta, munkáival pedig gyakran találkozhatunk magazinokban is. 2013-ban a WPPI Las Vegas 16×20-as fotópályázatán a legjobb kereskedelmi portréfotós díját nyerte el, 2011-ben pedig megkapta a legjobb észt portréfotósnak járó elismerést a Balti Fotográfiai Fesztiválon. Amikor nem dolgozik, szívesen megy kempingezni (és fotózni) Lappföldre. Néha még szaxofont is ragad, néhány ital után pedig akár énekel is.

Az új Sony α Universe Europe weboldal 2018 augusztusától, 22 európai nyelven várja az érdeklődőket. A legfrissebb hírek és tartalmak regisztráció után válnak elérhetővé.