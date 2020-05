Az új frissítéseknek köszönhetően a Samsung Buds is menőbb lett

A Samsung bejelentette, hogy a Galaxy Buds legújabb szoftverfrissítésének köszönhetően új csatlakoztathatósági lehetőségek válnak elérhetővé a felhasználók számára.

A korábban a Galaxy Buds+-ban megtalálható funkciók segítségével a Buds felhasználóknak nem szükséges vezetékekkel bajlódniuk, kedvenc zenéiket pedig bárhová magukkal vihetik.

Galaxy Buds csatlakoztatása PC-hez

A Microsoft Swift Pair funkcióval a Galaxy Buds pillanatok alatt csatlakoztatható a Windows 10-et futtató számítógépekhez. A Buds innovatív hangzása így akár munkához kapcsolódó feladatokhoz: videóhívásokhoz vagy a koncentrációt segítő zenék lejátszásához is használható. A Swift Pair támogatással a Galaxy Buds+ mellett a Galaxy Buds is csatlakoztatható egyszerre több PC-hez és mobileszközhöz, a felhasználók pedig könnyedén válthatnak a készülékek között.

A világot be- és kikapcsolni egy gombnyomás

A frissítéssel már a Galaxy Buds is automatikusan támogatja az Ambient Sound módot. Mostantól a környezet hangjai is beszűrödhetnek, így filmnézés, vagy zenehallgatás közben sem kell kizárni a külvilágot. A még teljesebb élményért az Ambient Sound mód már egy fél pár fülhallgatóval is működik, így még több lehetőség áll a felhasználók rendelkezésére attól függően, hogy szeretnék ki- vagy bekapcsolni a világ hangjait.

Egy érintéssel elérhetők a kedvenc lejátszási listák

A Spotify felhasználók már egyetlen érintéssel elérhetik a Galaxy Budsról személyes lejátszási listájukat. Egy hosszabb gombnyomással elindítható a lejátszás, amellyel a zene pont ott indul újra, ahol legutóbb abbahagyták. Egy második nyomva tartással a Buds felajánl más lejátszási listákat is, amelyekkel egyszerűen fedezhetők fel a legújabb slágerek. A frissítéssel a személyes listák azonnal rendelkezésre állnak, így egészítve ki a reggeli készülődést vagy a napi testmozgást.

A Galaxy Budsról és a Galaxy Buds +-ról a következő oldalakon érhető el további információ:

Galaxy Buds: https://www.samsung.com/hu/wearables/galaxy-buds-r170/SM-R170NZKAXEH/

Galaxy Buds+: https://www.samsung.com/hu/wearables/galaxy-buds-plus-r175/SM-R175NZWAEUB/