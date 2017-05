500 MB adat és 20 perc beszélgetés az online adategyeztetők ajándéka a Telenornál

Az aktiválástól számított hét napon keresztül érvényesíthető 500 MB adatot és 20 perc hálózaton belüli beszélgetést kapnak május 30-tól azok a feltöltőkártyás Telenor ügyfelek, akik a www.telenor.hu/adategyeztetes oldalon teljesítik a törvény által előírt adategyeztetést.­ Az egyeztetést a Telenor bármely üzletében is el lehet végezni nyitvatartási időben, de a szolgáltató az ingyen 500 MB és 20 perc beszélgetés ajándékozásával arra kívánja ösztönözni ügyfeleit, hogy lehetőség szerint a weboldalt vegyék igénybe, és kerüljék el az esetleges sorban állást az üzletekben. A Telenor folyamatosan küld emlékeztető SMS-t azoknak a feltöltőkártyás ügyfeleinek, akik még nem végeszték el az adategyeztetést, nehogy elmulasszák a határidőt. Már csak egy hónap áll az érintettek rendelkezésére június 30-ig. Azok az előfizetések, amelyeknél ez nem történik meg, a törvény rendelkezése szerint lezárásra kerülnek 2017. július 1-jén.

„Várhatóan sokan lesznek, akik az utolsó hetekre halasztják az ügyintézést. Szeretnénk megelőzni a zsúfoltságot üzleteinkben, és biztosítani minden érintett feltöltőkártyás ügyfél számára, hogy a határidőig elvégezhesse az adategyeztetést. Ezért a weboldalunkon is megnyitottuk az adategyeztetést, amely csupán pár percet vesz igénybe, és kényelmesen, akár otthonról is elérhető. Ráadásul most ajándék adattal és beszélgetéssel kedveskedünk azoknak az ügyfeleknek, akik a honlapunkat választják.”