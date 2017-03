Mi vezethet egy cég bukásához?

Minden cégnek vannak szoftverrel irányítható irodai munkafolyamatai, bár ezt sok cégnél nem tekintik evidensnek a vezetők. Az üzleti folyamatok támogatása egy jól megválasztott workflow rendszerrel akár 30%-os költségmegtakarítást is eredményezhet amellett, hogy a cég szervezettségét és hatékonyságát is jelentősen növeli. Sokatmondó, hogy az amerikai MarketsandMarkets becslése szerint a világ öt fő régiójában – ideértve Európát is – a munkafolyamat-irányítási rendszerek piaca pár éven belül majdnem megháromszorozódik, a jelenlegi 3,51 milliárd dollárról 9,87 milliárd dollárra növekedhet 2021-re.

A csaknem 20 éves xFLOWer az egyik első magyar workflow rendszer, amelyik a hazai kkv-k számára is elérhetővé vált, de számos nemzetközi nagyvállalat is hosszú évek óta használja. Az informatikai előrejelzéseket figyelembe véve az xFLOWer cégcsoport most az amerikai piacot is célba vette.

„Meghatározó nemzetközi nagyvállalatok építenek az xFLOWer megoldásaira, többek között hazai és nemzetközi tulajdonú pénzügyi, távközlési, kereskedelmi és szolgáltató vállalatok. Bevételünk jelentős része származik exportból – jelen vagyunk Ausztriában, Csehországban, Luxemburgban, Hollandiában, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában. Szoftvereinkkel áttételesen milliónyi ember kerül kapcsolatba, 1 év alatt kb. százmilliónyi ügyfélkontaktust, és több mint 10 milliárd dokumentumot, levelet, számlát, e-mailt, sms-t tárolnak és keletkeztetnek ügyfeleink, és az xFLOWer ennek megfelelő számú döntéshozatalt (jóváhagyás, elutasítás, elküldés, várakoztatás, ellenőrzés, minőségbiztosítás, stb.) is támogat.”

– mondta Szederkényi Zsolt tulajdonos-ügyvezető.

A cégcsoport workflow rendszere ma már nem csak a nagyvállalatok számára elérhető, amit jórészt a felhő technológia robbanásszerű elterjedése tett lehetővé. 20 éve egy kkv nem engedhetett meg magának még egy CRM rendszert sem, nemhogy egy komplexebb workflow rendszert.

„Ugyancsak a felhő technológia segít minket abban, hogy külföldön terjeszkedjünk, így az amerikai piacon is, ahol az előrejelzések szerint a közeljövőben a legnagyobb workflow piaci robbanás várható. Ezért szeretnénk az USA-ban az xFLOWerrel időben ott lenni, amihez már meg is tettük az első lépéseket: leányvállalatunk, az xFLOWer Inc. látja el a cégcsoport képviseletét az Egyesült Államokban, ám a fejlesztés továbbra is Budapesten zajlik.”

– összegezi a történteket az ügyvezető.

Szederkényi szerint Magyarországon is egyre több cégvezető ismeri fel, hogy az Excel, az ingyenes számlázók és az Outlook vagy Gmail kizárólagos használatán túl az üzleti folyamatok vezérlésére kell fókuszálniuk ahhoz, hogy cégük ne mondjon csődöt, hanem sikeres, életképes maradhasson. Ennek eléréséhez mára elengedhetetlen –akár felhő alapú – workflow rendszer használata. Nem véletlen, hogy a nagyvállalatok már több mint 10 évvel ezelőtt felismerték, hogy a klasszikus ERP és CRM mellett workflow rendszer használata is nélkülözhetetlen a napi működésük támogatásához, ami egyúttal a legfontosabb informatikai megoldásaik egyikévé vált.