A farm, ahol robotok dolgoznak

Míg korábban a mezőgazdaságban meghatározó szerepet töltött be az ember által elvégzett munka és kifejtett erő, addig napjainkban a farmoktól sem idegen a széleskörű automatizálás. Rengeteg olyan tevékenységet találunk ezen a területen, amely a robotok számára is könnyűszerrel elvégezhető. A kobotok (kollaboratív/együttműködő robotok) a monotonitást igénylő feladatokra beprogramozva jelentős, pozitív változásokat hoznak a cégek mindennapjaiba. Javítják ugyanis a termelékenységet, a hatékonyságot, illetve a versenyképességet, a szakképzett munkaerő számára pedig lehetőséget biztosítanak arra, hogy erőforrásaikat máshova csoportosítva összetettebb feladatokra koncentráljanak.

A GNE Farm tulajdonosai munkafolyamataikat megfigyelve arra a felismerésre jutottak, hogy termelésük optimalizálására van szükség. Mivel az emberi erőforrás bővítésére nem volt lehetőségük, ezért robotok telepítése mellett döntöttek. A kiváló minőségű tejet termelő cég azóta a leginkább munkaigényes feladatok ellátására használ robotokat. Korábban a fejés előtti és utáni fertőtlenítést, valamint magát a fejést is gépesítve, azonban emberi munkaerő segítségével végezték, ma már ezeket a folyamatokat együttműködő robotok végzik.

A fejéshez használt ipari robotok kamerával és permetező rendszerrel vannak felszerelve, a folyamat kezdetén egy körülbelül 180 cm hosszú csövet helyeznek a tehén alá, majd a fertőtlenítőszert az állat hasára permetezik. A padlóba épített robotok telepítésének költsége azonban rendkívül magas, az installációs folyamat akár egy hónapig is akadályozhatja a termelést, mivel nagyon komoly szakmai programozás és oktatás előzi meg üzembe helyezésüket. A moduláris robotrendszerek alkalmazása ugyan csökkenti a telepítés időtartamát és költségeit, de a berendezés sokkal nagyobb helyigénnyel jár, ami csökkenti a fejőstandok számát, ezáltal végső soron a termelékenységet is. További hátrány, hogy az ilyen típusú rendszerek különösen veszélyesek áramkimaradás esetén, mert a robot kárt tehet az állatban vagy a létesítményben.

Ezzel szemben a Universal Robots által fejlesztett berendezés körülbelül egy raklap méretével megegyező területen is elfér, működtetéséhez pedig mindössze egy 120 volt erősségű áram összeköttetés szükséges. A rendszer minden fedélzeti tárolóegységet tartalmaz úgy, mint a számítógép, a fertőtlenítő tartály, a szivattyúk, a szelepek, vagy az elengedhetetlen biztonsági funkciók. A berendezés az együttműködő robotok legfontosabb biztonsági előnyeit is magán hordozza, a szenzoroknak köszönhetően nincs szükség védőketrecre, valamint más rendszerekkel szemben az áramkimaradás sem okoz problémát, hiszen a hajlékony kar nem okoz sérülést sem az állatban, sem a fejőállomásban. A telepítés és a kezelés rendkívül egyszerű módon történik, mindössze egy felhasználóbarát érintőképernyőn kell beprogramozni a kívánt mozgásokat és műveleteket. „Nincs jelenleg más robot a piacon, amely garantálni tudná ezt a fajta könnyű kezelhetőséget és biztonságot. Mivel nem szükségesek szakemberek a kezeléséhez, a UR robotok gyorsabb megtérülést eredményeznek.” – mesélt az alkalmazott rendszerről Gerald Niessink, a GNE Farm vezetője.

Nem csak a farmokon segítenek kobotok

A kobotok önállóan végzik feladataikat, de képesek összehangoltan is működni más eszközökkel. Az Orkla Foods svédországi gyárában például UR robotot alkalmaz a vaníliakrémes táskák kartondobozokba rendezéséhez. A robot teljesen önálló működésre képes mindamellett, hogy egy nagyobb folyamat része. A doboz összeállítását, lezárását, és a zsákok megtöltését más gépek végzik teljes összhangban a kobottal. „Fontos követelmény volt, hogy a robot felügyelet nélkül is végezhesse munkáját, de ne jelentsen veszélyt a termelésre vagy munkatársainkra.” – mondta Johann Linné, az Orkla Food vezetője.

Hasonlóképpen a svéd vállalathoz, a Cascina Italia is együttműködő robotot alkalmaz milliónyi tojás mindennapos feldolgozására. A kobot mentesíti az alkalmazottakat a körülményes előkészületi munkáktól és a fizikailag is megterhelő tevékenységektől, továbbá a hatékonyságot is növeli. „Meggyőződésünk, hogy az együttműködő robotok telepítése a legjobb választás egy olyan vállalat számára, mint a miénk. A rendelkezésre álló hely hiánya, és a beruházás költségeinek behatároltsága ellehetetlenítette más robotmegoldások megvalósítását. Az eddigi eredmények kiválóak, várakozásaink szerint egy éven belül megtérül a beruházás költsége, emellett javítottunk a csomagolási folyamatunk minőségén is.” – vélekedett Ruggero Moretti, a Cascina Italia vezetője.

A kollaboratív robotok tehát egyre több iparágban szereznek elismerést, hiszen rengeteg feladat ellátására képesek. A tej kinyerésétől kezdve, egészen a krémes édesség piacra kerüléséig segítik a munkát, tehermentesítve ezzel az embereket, akik ez idő alatt további értékteremtő tevékenység ellátásra képesek. A kobotok növelik a hatékonyságot és a termelékenységet, hosszútávon a vállalat piaci pozíciójának és versenyképességének erősödéséhez vezethetnek.