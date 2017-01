Kiszivárgott a Lenovo új ultrabookja

Valószínűleg véletlenül kerültek ki a gyártó honlapjára már a CES előtt az új Think Pad X1 Carbon adatai, amelyekből kiderül, hogy lényeges előrelépés várható. A gép hihetetlenül könnyű, nagyjából mindössze 1,1 kilogrammot nyom a mérlegen, ami egy 14 hüvelykes géptől igencsak szép adat. Ha már a kijelzőnél tartunk, a külső méreteket is sikerült lefaragni, hiszen a WQHD IPS (2560 x 1440) és Full HD (1920 x 1080) felbontású panelek körüli kávákat minimálisra csökkentették a mérnökök.

Az új Lenovo továbbra is strapabíró marad, a billentyűzet kibírja a fröccsenéseket, a ház pedig az ütődéseket. Újdonság továbbá az USB-C/Thunderbolt csatlakoztatási lehetőség, amelyből rögtön kettőt is találunk a gépen. Az akkumlátort is továbbfejlesztették, ennek köszönhetően a gyártó szerint akár igazán lenyűgöző, 15,5 órás üzemidőt is elérhetünk. Természetesen a valóságban nyilván kevesebbre számíthatunk, ugyanakkor hatalmas piros pont, hogy ezután gyorstöltővel pumpálhatunk energiát az akkuba, s ezzel egy óra alatt akár 80%-ig is tölthetjük.

Ezen felül a készüléj hetedik generációs Intel processzorokkal érkezik, maximum 16 GB of RAM-mal, belső tároló pedig 128 GB SSD-től 1 TB SSD-ig terjedő is lehet és az LTE-modem, az ujjlenyomatolvasó illetve az NFC sem marad ki az új X1 Carbonból.