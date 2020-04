5 tanács, hogyan maradjon otthonunkban tiszta a levegő

Az otthonunk levegője számtalan anyagot tartalmazhat, a porszemcséktől kezdve a házi kedvencek szőrén át az olyan allergénekig, mint az illékony szerves illékony vegyületek (ezek forrásai lehetnek kozmetikai termékek, pl. dezodorok, parfümök, de tisztítószerek, ragasztók, festékek, de akár a cigarettafüst is), a nitrogén-dioxid és benzol. Főleg a jelen helyzetben, amikor időnk nagy részét az otthonunkban töltjük, nagyon fontos a beltéri levegő tisztaságára is odafigyelnünk. A légtisztítóiról is ismert Dyson szakértői összegyűjtöttek néhány egyszerű tippet arra, hogyan maradhat tiszta a beltéri levegő otthonunkban.

Az otthonunkban található illékony szerves vegyületek egy része a tisztítószerekből származik, melyeket a konyhai felületeken, fürdőszobában, vagy éppen ablakpucolásra használunk. A limonén egyike azoknak a vegyületeknek, amelyek a tisztítószerek citrusos illatát adják, ám a természetben előforduló ózonnal reagálva formaldehidet képezhetnek otthonunkban. A természetes összetevőkből álló tisztítószerek használata csökkentheti a szerves illékony vegyületek mennyiségét a beltéri levegőben. Tartsuk a szőnyegeket, kemény padlót, kárpitokat, valamint az egyéb felületeket mindig por- és állatszőrmentesen – ezt porszívózással tudjuk a leghatékonyabban megtenni. Egy párnát ütve észre vehető a porfelhő, ami a levegőben marad és be is lélegezzük. A rendszeres porszívózás ugyanakkor egyszerű módja annak, hogy csökkentse a szennyező anyagok mennyiségét az otthonunkban. Itt fontos, hogy olyan készüléket válasszunk, ami nemcsak hatékonyan szívóerőt biztosít a kosz eltávolításához, hanem megfelelő szűréssel is rendelkezik (pl. HEPA), hogy a beszívott por ne is juthasson vissza a levegőbe. Néhány olyan dolog, amelyet előszeretettel használunk az otthonunkban, például a virágok vagy az illatgyertyák, a beltéri légszennyezés forrásai is lehetnek. Ahelyett, hogy kidobnánk ezeket, érdemes megfelelő körülmények mellett kitenni őket, például illatgyertyát csak este gyújtsunk, és utána szellőztessünk, vagy használjunk légtisztítót, ami a szennyező anyagokat eltávolítja a levegőből. Érdemes óvatosnak lenni akkor is, amikor „friss levegőt” engedünk be az otthonunkba. Aki forgalmas út vagy vasútvonal közelében él, a szellőztetéssel kültéri szennyező anyagokat engedhet be az otthonába, így például olyan gázokat, mint a nitrogén-dioxid vagy kén-dioxid. Emiatt nem javasolt kinyitni az ablakokat hosszabb időre, érdemes lehet inkább pár percre kimenni a levegőre ahelyett, hogy hosszan beengednénk a kültéri levegőt. Légtisztító vásárlás során az alábbi szempontok mentén érdemes választani: