A világjárvány már nem csak kopogtat az ajtón, az elmúlt napokban valósággal berobbant az életünkbe és drasztikusan megváltoztatta a hétköznapokat.

Még csupán ízlelgetjük, milyen lesz az „új normális” a következő hetekben-hónapokban, hogyan alakítsuk ki a napi- és munkarendünket és keressük az utakat, hogy ne kelljen teljesen elszakadnunk a hobbijainktól. Nagy szerencsénk van, mert ma már a lakásunkba zárva is láthatunk egy nagy szeletet a világból, online edzéseken és főzőleckéken vehetünk részt, sőt, nyelveket vagy akár új szakmát is tanulhatunk. Íme néhány tipp a digitális tanuláshoz, hogy ép ésszel megússzuk a bezártságot és előnyünkre fordítsuk a kényszerpihenőt.

A járványhelyzet következtében nagy változás zajlott le néhány nap alatt a hazai munkavállalók életében, aki csak teheti, ma már az otthona biztonságából igyekszik ellátni feladatait. Merőben új ez a helyzet a legtöbbünk számára, hiszen a statisztikák szerint eddig a magyarok mindössze 4%-a dolgozhatott távmunkában, ami az uniós átlagot (19%) messze alulmúlja. Hirtelen emberek milliói találták magukat home office-ban és még az új IT-rendszerekkel való megbarátkozásnál is nagyobb kihívást jelent számukra az, hogyan osszák be a napjukat és találjanak célt a felszabadult óráknak. Eközben több gazdasági szektor került bajba a járványszituáció miatt: sokan már biztos megélhetési forrás nélkül néznek szembe az otthon töltött napokkal, így még fontosabb számukra, hogy tanulásra, átképzésre fordítsák az értékes időt.

Kurzus a Harvardon, szobajóga, főzés Gordon Ramsay-vel

Habár hazánkban egyelőre nem rendeltek el lakhelyelhagyási korlátozásokat, azt már nagyon jól tudjuk, hogy azzal járulhatunk hozzá a járvány hatékony megfékezéséhez, ha minél kevesebbet érintkezünk személyesen másokkal. Akkor tehetjük a legtöbbet magunkért és a környezetünkért, ha csatlakozunk a Maradj otthon mozgalomhoz, és a munkát követő órákat is házi elfoglaltságokkal töltjük. De mit csináljunk, ha minden krimit elolvastunk, csillog a lakás és új kihívásokra szomjazunk?

Tanuljunk! Elegendő csupán néhány percet eltöltenünk böngészéssel, hogy lehetőségek százaira bukkanjuk. Jól jönne a munkádhoz, ha mélyebb gazdasági ismeretekkel rendelkeznél? Várnak a világ legjobb egyetemeinek távképzései, csak néhány kattintás, és indulhat a kurzus. Soha nem volt rá időd, de szeretnéd kipróbálni a jógát? Ingyenes, otthonról végezhető tanfolyamokkal pótolhatod, ami elmaradt. Az első turisták között akarsz lenni, akik a járvány után bejárják Olaszországot? Kezdd el a tanulást már most a DuoLingon! Az elmúlt hónapok nagy slágere volt a Masterclass, ezen a platformon hírességek, színészek, szakmájuk kiválóságai osztják meg tudásukat videókurzusokon keresztül. Hidd el, érdemes időt és energiát fektetni az új ismeretek elsajátításába, és így az otthon töltött napok sem tűnnek majd olyan nyomasztónak!

Digitális tanulás: új szakma, biztos jövő – szinte ingyen!

Habár a járványhelyzet munkaerőpiaci következményeit egyelőre nehéz felmérni, számos szektor máris komoly bajba került, a turizmusban becslések szerint közel félmillió állás szűnt meg vagy van komoly veszélyben. A kényszerpihenőt tehát sokan átképzésre és pályaváltásra kell, hogy fordítsák, ebben pedig tökéletes alternatívát jelenthetnek a digitálisan is kiválóan elsajátítható információs és technológiai szakmák, amelyek biztos megélhetéssel és stabil, kiszámítható pályaívvel kecsegtetnek. A 2016-ban alapított magyar IT oktatási intézmény, a Braining Hub az aktuális helyzet kihívásaira reagálva 100%-ban online elvégezhetővé alakította junior programozóképzését. Következő tanfolyamuk áprilisban indul, ráadásul most egységesen minden jelentkező számára 15% kedvezmény kínálnak, támogatva ezzel a jelentkezők karrierváltási céljait. Az elméleti oktatást követő szakmai gyakorlat során ösztöndíjat is fizet a képzőközpont, így a 3+6 hónapos képzés szinte ingyen végezhető el.

„A legjobb, amit tehetünk, hogy jól használjuk a váratlan szabadidő nyújtotta lehetőségeket. Tanuljunk, fejlődjünk, így értelmet és célt adhatunk az előttünk álló nehéz heteknek, hónapoknak. A helyzethez alkalmazkodva a Braining Hub kurzusait online platformok segítségével folytatjuk, már a felvételi folyamat is teljesen digitális. A Junior Webfejlesztő képzésünkre március 31-ig lehet jelentkezni, a részvételi díjból pedig most kedvezményt is adunk, hogy minél többen tudjanak csatlakozni hozzánk. Szeretnénk valós alternatívát kínálni azoknak, akik ugyan a vírussal magával nem találkoztak, de a gazdasági következményeket elsőként szenvedik meg”

– mondja Laczkó Gábor, a Brainig Hub vezetője.