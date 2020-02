Íme 4 tipp, hogy hogyan keress pénzt vásárlásaiddal

Kevés olyan ember van, aki nem vágyik arra, hogy növelje a megtakarításait, ez azonban nem mindenkinek megy egyszerűen.

Számos apró módszer létezik arra, hogy hogyan osszuk be a pénzünket, hogyan csökkentsük kiadásainkat, azonban az sem ördögtől való, ha valaki költve spórol, vagyis azáltal képez tartalékot, hogy közben vásárol. Ráadásul ki az, aki nem szereti, ha megjutalmazzák azért, hogy költi a pénzét? Az alábbiakban bemutatjuk a költve spórolás legjobb módszereit a legrégebbi megoldástól a legújabb innovációig.

Amióta pénzt használunk, azóta keressük a kedvezményes megoldásokat, az évszázadok során pedig ennek intézményes formái is egyre jobban kiépültek. Ma már az a természetes, ha valamilyen módon honorálják, hogy pénzt költünk. Ennek viszont több formája is létezik a legegyszerűbb közösségi vásárlástól a leginnovatívabb QR-kódos fizetésig, ahol akár arany alapon is kaphatunk visszatérítést. Vegyük most sorba, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre!

Amikor működik a közösség ereje

Az elmúlt két évtizedben Európában is elterjedtek az ún. vásárlói közösségek, amelyeknek lényege, hogy csoportba tömörülve a közösség erejét (és méretét) kihasználva bizonyos üzletekben kedvezményt kapnak a szervezet tagjai, vagyis olcsóbban vásárolhatják meg a termékeket a teljes árhoz képest. Ennek alapja, hogy a tagok együttesen, közösségként fellépve akkora vásárlóerőt képviselnek, hogy a kereskedőknek is megéri kedvezményekkel odacsalogatni őket az üzletekbe. A vásárlási mód előnye, hogy egészen nagy engedményekre is szert tehetünk a csoporton keresztül, hátránya viszont az lehet, hogy véges az üzletek köre és nem biztos, hogy éppen megtaláljuk a partnerek kínálatában azt, amire szükségünk van.

A hitelkártya, ami nemcsak a hitel miatt kedvező

Bár külföldön évtizedek óta elfogadott a hitelkártya használata, Magyarországon csak az elmúlt pár évben kezdett szélesebb körben elterjedni. Legtöbben a hitelezés lehetősége miatt döntenek a kártya mellett, de vannak, akik számára a konstrukcióhoz kínált pontgyűjtés vagy visszatérítés lehetősége az, ami igazán kecsegtető. Ezzel a lehetőséggel úgy vásárolhatunk, hogy tranzakcióink után pénzt, vagy akár repülőjegyre felhasználható pontokat kapunk. Előnye, hogy észrevétlenül duzzadhat számlánkon a levásárolható pontok köre, hátránya azonban, hogy a pénzmozgás bankon keresztül történik és a kártyánkról elköltött összeget havonta egyszer vissza kell utalni a hitelkártyához vezetett számlára, ennek pedig sokszor már szemmel látható tranzakciós díja is van.

Jutalmazzák a hűségünket

Manapság számos törzsvásárlói kártya lapul az emberek pénztárcájában, amitől sokszor már pénz nélkül is annyit nyom a tárcánk, mintha milliókat rejtegetnénk benne. Holott csak a vásárlásaink után kapott pontjainkat őrizzük a temérdek vinylen. Ezek viszont arra ösztönöznek minket, hogy mindig a megszokott boltokban költsünk, ezzel is halmozva megtakarításunkat. A szolgáltatás előnye, hogy a rendszer átlátható és garantáltan megtérül a hűségünk, azonban hátrány lehet, hogy csak az adott üzlet szolgáltatásaira vagy áruira válthatjuk be felgyülemlett pontjainkat. Nem beszélve arról, hogy legtöbb esetben, ha nincs nálunk a kártya, akkor ugrik az aktuális pontunk is.

Egy alkalmazás, ami aranyat ér

Hamarosan az eddigi módszerek már a múlté lesznek: egy magyar fejlesztés megoldást kínál a nehéz pénztárcákra, az üzletek szűk körének bővítésére és a tranzakciós díjak kiküszöbölésére. 2020 tavaszától elindul a jövő fizetőrendszere: a BlockBenPay nemcsak innovatív, de full kontrollt biztosít a pénzügyeink felett, garantáltan megbízható, valamint egyszerű és olcsó is lesz. Segítségével egy mobilalkalmazáson belül- a bankokat kihagyva – nemcsak azonnal fizethetünk QR-kóddal, de bevételeinket és kiadásainkat egy arany alapú rendszeren belül kezelhetjük, amely megvéd minket a szélsőséges árfolyam-ingadozásoktól. A költve spórolás pedig az eddigi lehető legegyszerűbbé válik: minden vásárlás után növelhetjük aranytartalékainkat az arany alapon számolt visszatérítésnek köszönhetően. Az pedig, hogy mennyi kedvezményt kapunk vissza, csak az adott üzletektől függ majd, akik maguk állapíthatják meg, hogy hány százalékos visszatérítéssel jutalmazzák vásárlóikat.