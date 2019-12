Mobilapplikációk, amelyek segíthetik a testmozgást

Temérdek dolgot vagyunk hajlandóak megtenni azért – különösen, ha elszántak vagyunk –, hogy ledobjunk magunkról néhány plusz kilót. Sanyargatjuk magunkat az edzőteremben, kőkeményen diétázunk, és néha kipróbálunk – mások által hatásosnak vélt – csodaszereket is a cél érdekében.

A XXI. század és a modern technika lehetővé teszi, hogy akár személyi edzőnk is legyen úgy, hogy azért le se kell járjunk a konditerembe. Nem, most nem a 90-es években hódító fogyikazettákra gondolunk, amit, a videón látható edző irányításával utánozhattunk le a tévé előtt, sokkal inkább azokra a virtuális edzőkre utalunk, akik az okostelefonjainkba költöztek be. Ma már egyszerű mobilapplikációk segítségével is edzhetünk, ha pedig kellően komolyan vesszük, valóban olyan, mintha csak egy hús-vér edző hajtana a konditeremben. Azért van egy rossz hírem – a mozgás még az applikációk segítségével sem úszható meg, és néhány sportszerre is szükségünk lesz. Tornaszőnyeg, súlyzó, vagy pár fitness eszköz és persze a mobilapplikáció és kezdődhet is az aktív élet!

Manapság számos jól használható app áll rendelkezésedre, amelyekkel nemcsak edzésterveket követhetsz, de amikkel nyomon követheted a sportteljesítményed adatait, és megfelelő módon összehasonlíthatod azokat például a családtagjaidéval, barátaidéval is.

Szeretnél fogyni és szeretnéd, hogy a telefonod is segítsen ebben, hiszen olyannyira az életed része, hogy már mindent ezzel intézel? Mutatok pár ingyenes mobilalkalmazást, ami segítségedre lehet a testedzésben. Van köztük hagyományos edzéstervre épülő és rendhagyó, mókás app is, ami amellett, hogy hatásos, még szórakoztató is.

30 DAYS: a manapság oly népszerű 30 napos kihívás alkalmazás formájában! Az ingyenes verzióban 15 különböző gyakorlatot (felülés, deszkapóz, fekvőtámasz, guggolás, stb.) tudsz gyakorolni, és követheted a fejlődésed. Minden kihívás egy felméréssel indul, így egyénre szabottan tudsz erősíteni. Ezt követően 30 napig fokozatosan növekszik az ismétlések száma, illetve a pózok megtartásának ideje. Ezt négy nehézségi szinten lehet teljesíteni, mindenki azt választja, amit a leginkább ideálisnak érez.

Sworkit: tökéletes választás azok számára, akik otthon, egyedül szeretnek edzeni. Alapvetően négy mozgásfajtából lehet választani: erősítés, kardió, jóga és nyújtás. Ezeken belül pedig különböző intenzitású, és különböző testrészeket megcélzó edzések, mozdulatok találhatóak, vagy akár az összes elérhető feladat közül összeállíthatjuk a saját, egyénre szabott edzésünket is. Az alkalmazás fő erénye, hogy be lehet állítani, mennyi ideig szeretnéd végezni a gyakorlatokat 5-60 percig.

Zombies, Run!: ha egy kicsit szórakoztatóbb módját is kipróbálnád a futásnak, mindenféleképp töltsd le ezt az alkalmazást. Fontos, hogy mindig fülhallgatóval használd, hiszen különböző küldetéseket kell teljesítened a futás során, úgy, hogy közben vérszomjas zombik loholnak a nyomodban. Ha unod már a hagyományos futást, akkor ez az applikáció nagyon jó barátod lesz a hétköznapokban.

Human: remek eszköz azoknak, akik a mindennapi legalább 30 perces mozgást tartják követendőnek, de nehezen veszik rá magukat. A Human segítségével figyelmeztetéseket kapsz, ha a napi edzésed még nem volt meg. Nem határozza meg, hogy milyen mozgás legyen, mindenkinek az, amit a legjobban szeret, legyen az úszás, futás, vagy épp tánc. Minél változatosabb, annál jobb.