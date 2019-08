Tipp: Így kezdjétek okosan az iskolaszezont!

Megindult a visszaszámlálás az iskolakezdésig.

Ez pont elég idő arra, hogy újragondoljuk a gyerekszobát, és berendezzük a korral változó igényeknek megfelelően. A szülőket számos újdonság várja a boltokban, melyek komfortosabbá teszik a gyerek mindennapjait. A választásban Boncz Péter, a Praktiker szakértője nyújt tanácsot.

Megnyugtató színek

A színek alapjaiban határozzák meg a gyerekszoba hangulatát. Klisék (rózsaszín, babakék) helyett legjobb a semleges, világos bézs, hiszen a játékok és használati tárgyak úgyis erőteljes színkavalkáddal kavarják fel a hangulatot. Kisebb gyerekek nagyon szeretik a táblafestéket, amire krétával tudnak rajzolni, illetve a mágnesfestéket, amire fémtárgyak tapadnak. Ezek a felületek még több játékosságot csempésznek a helyiségbe, és legalább nem az igazi falak lesznek összekoszolva. A többi felületre mosható, dörzsölhető festéket vegyünk, így egy-egy balul sikerült akció után is tisztán tarthatjuk a falakat.

Bútort hosszú távra

A gyerekszoba évekre meghatározó eleme lehet a bútor, mely könnyedén átalakítható és kevés helyen több funkciót is ellát. A legtöbb szülő több korosztályt is kielégítő alapdarabokat keres, melyek évtizedeken keresztül kiszolgálják a gyermekek igényeit. Így akár kamaszkorban is elkerülhető egy nagyobb beruházás. Ilyenek az íróasztallal kombinált polcok, a sok tárolóhellyel ellátott íróasztalok, de léteznek multimédiás bútorok is, amelyeken még telefontöltőt és egyéb technikai csatlakozókat is találhatunk. Minél komplexebb egy bútor, annál könnyebb rendet tartani benne. Fontos a tisztíthatóság: kezelést igénylő nemesfák helyett szappanos vízzel átmosható bútorokat keressünk!

Tanulásra ösztönző írósarok

Sok gyerek szeret saját íróasztala helyett más helyet választani a leckeíráshoz, mert nem elég inspiráló a tanulósarok. Válasszunk sok tárolóval ellátott íróasztalt, amin lassabban alakul ki a káosz, ami tudattalanul is taszít és rontja a koncentrációt. Figyeljünk a helyes világításra, és legyen hely a médiának is! Sok íróasztalba építenek telefontöltőt, konnektort, internet csatlakozót, így nem kell mindig keresgélni. Egy kényelmes szék nagyon hosszú időre kiszolgálhat egy gyermeket. Legyen ergonomikus kialakítású, megfelelő nyak és deréktámasszal ellátva. Állítható fej és háttámlával, hiszen így mindig a korhoz igazíthatjuk.

Funkcionális terek

Érdemes a tanulósarkot elválasztani a pihenésre szánt tértől, ezt legkönnyebben állópolccal tehetjük meg, ami mindkét oldalról látványos és tele lehet pakolni. A kamaszok körében nagy divat a multimédiás relaxációs fotel, amiben hátradőlve letöltött zenét lehet hallgatni, de a kényelmes lazulásra a babzsákok is kiválóak. Segít a rendszerezésben és a szoba hangulatos, vidám színfoltja lehet a ceruza formájú állófogas is, amelyet még magasságmérővel is kombináltak. Egy szőnyeg is kijelölheti a határokat, vagy a parketta védőbetét az íróasztal alatt, mely megóvja a padló károsodását a szék állandó huzigálása mellett is. Falmatricákkal is kijelölhetünk funkcionális határokat. Ezek a modern, tapétához hasonlatos, nagyméretű matricák új hangulatot adnak a gyerekszobának, könnyedén méretre vághatók és lecserélhetők. Akár tükörként is funkcionálhatnak, növelve a térérzetet is.