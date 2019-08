Tippek & trükkök: Így nyaralj gyerekkel full nyugisan

Tombol a nyár, így érthető, ha a 30 fokos hőségben másra sem tudunk gondolni csak a ránk váró vakációra.

Ilyenkor sokan kelünk útra autóval, és vesszük célba a családdal valamelyik belföldi nyaralóhelyet vagy egy közeli ország strand-, esetleg hegyvidékét. Ha gyerekeket is viszünk, mindenképp készüljünk fel időben, hogy az utazás minél kényelmesebb és biztonságosabb legyen. Ez különösen igaz céges kocsi használata esetén, amikor az autó állapotát és tartós tisztaságát is fontos megőriznünk. A kiömlött üdítők, szétkent nasik, a sokszor balesetveszélyes fészkelődés és egymás nyúzása, nem beszélve az „Ott vagyunk már?” kérdés ismételgetéséről mind könnyedén megelőzhetők, illetve kezelhetők a LeasePlan tippjei segítségével.

Bebiztosítva

Minden esetben, de különösen hosszabb út során fontos, hogy a gyerkőcök biztonságosan utazzanak. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő gyerekülés használata és helyes rögzítése. Amíg ugyanis a kicsik biztonságban vannak, a szülők is nyugodtabbak, és tudnak a vezetésre, illetve a navigálásra koncentrálni. Az üléseket a gyerek súlya alapján különböző csoportokba sorolják. A kiválasztásnál ez a döntő szempont, nem a magasság vagy az életkor.

A 0 (0-10 kg) és 0+ csoportba (0-13 kg) tartozó, bébihordozónak is hívott kagylóformájú bébiülések újszülöttkortól használhatók. Mindig figyeljünk rá, hogy ezeket menetiránynak háttal kössük be.

Az I csoport (9-18kg) kategóriában kétfajta gyerekülés létezik. Az egyik ötpontos biztonsági övvel rögzíti a gyereket, míg a másik az autó saját biztonsági övével egy védőpajzson keresztül. Az ötpontos biztonsági övvel ellátott modellekben a gyerekek kényelmesebben alszanak, és kevésbé izzadnak. Ezeket az üléseket minden esetben a hátsó ülésen rögzítsük.

A II (15-25 kg) és III csoportú (22-36 kg) üléseknél majdnem minden esetben az autó hárompontos biztonsági övét használjuk a bekötésnél. Ezek az ülések kb. négyéves kortól ajánlottak.

De mikor utazhatnak a kicsik az első ülésen? A statisztikák szerint Magyarországon a gyerekek 11-12 éves koruk körül érik el a 150 cm-es magasságot, amely felett az első és hátsó ülésen is ülhetnek. Az ennél kisebbek a kocsi első ülésén csak menetiránnyal szemben beszerelt ülésben szállíthatók, és csak akkor, ha nincs légzsák vagy azt kikapcsoltuk. Ellenkező esetben a hátsó üléshez kell rögzíteni a gyerekülést. Idősebb gyerekek esetén többen használnak ülésmagasítót a gyerekülés helyett, ez viszont oldalirányú ütközéskor nem nyújt kellő védelmet. Nem érdemes tehát pont a gyerekülésen spórolni, hiszen a gyermekünk biztonsága mindennél többet ér.

A megfelelő ülés kiválasztásán túl azzal is foglalkozzunk, hogy lekössük a gyerekek figyelmét, mert egy idő után elkerülhetetlen, hogy izegni-mozogni kezdjenek az autóban. Ne várjuk meg, míg megpróbálnak kimászni az ülésből, próbáljuk inkább játékokkal lefoglalni őket, és álljunk meg gyakrabban. A mosdószünetek miatt egyébként is szükség van a pihenőkre, amik a sofőrt is felfrissítik.

Sírás helyett nevetés

Egy darabig szinte minden gyerek elvan az útra hozott játékával vagy a táj nézegetésével, hosszabb utazásokon azonban viszonylag hamar elkezdhetnek unatkozni vagy nyűglődni. Egy gyereklemez vagy hangoskönyv jó lehetőség a közös unaloműzésre, esetleg az álomba ringatásra. De léteznek már kifejezetten úti társasjátékok, amelyek kis helyen is elférnek és akár menet közben is használhatók, vagy elővehetünk egy pakli kártyát is.

Tapasztalatok szerint a legjobb családi mókák mégis a legegyszerűbb, szóbeli játékokból szoktak kikerekedni. Néhány példa ezekre:

Meselánc: Valaki elkezd egy kitalált történetet. A másik folytatja, és így megyünk sorba mindenkivel, míg össze nem áll a mese.

Valaki elkezd egy kitalált történetet. A másik folytatja, és így megyünk sorba mindenkivel, míg össze nem áll a mese. Mi lenne, ha: Milyen különleges képességed lenne, ha szuperhős lennél? Mit csinálnál, ha megnyernéd a lottó ötöst? Ilyen és hasonló kérdések megválaszolásával jobban megismerhetjük családtagjainkat. A legötletesebb vagy legviccesebb válaszokat pedig apró jutalmakkal díjazhatjuk.

Milyen különleges képességed lenne, ha szuperhős lennél? Mit csinálnál, ha megnyernéd a lottó ötöst? Ilyen és hasonló kérdések megválaszolásával jobban megismerhetjük családtagjainkat. A legötletesebb vagy legviccesebb válaszokat pedig apró jutalmakkal díjazhatjuk. Szólánc: Valaki mond egy szót, és a következőnek annak utolsó betűjével kezdődő új szót kell mondania, majd így tovább, amíg ki nem fogyunk az ötletekből. A játék még izgalmasabb, ha kategóriákat határozunk meg, pl. csak állatfajtákat vagy városneveket, esetleg mesehősöket lehet sorolni.

Valaki mond egy szót, és a következőnek annak utolsó betűjével kezdődő új szót kell mondania, majd így tovább, amíg ki nem fogyunk az ötletekből. A játék még izgalmasabb, ha kategóriákat határozunk meg, pl. csak állatfajtákat vagy városneveket, esetleg mesehősöket lehet sorolni. Dúdolós : Valaki elkezd dúdolni egy ismert dalt, a többieknek pedig fel kell ismerniük. Aki elsőként találja ki, az dúdol legközelebb.

: Valaki elkezd dúdolni egy ismert dalt, a többieknek pedig fel kell ismerniük. Aki elsőként találja ki, az dúdol legközelebb. Memóriateszt: „Elmentem nyaralni, és vittem magammal egy…” – kezdődik a lista, amelyhez mindenki szép sorban egy-egy tárgyat tesz hozzá, cserébe viszont az összes korábban felsorolt szót el kell ismételnie. Számoljuk, meddig jutunk. Egyszerűbb és jobban követhető a játék, ha abc-sorrendben haladunk a kezdőbetűkkel.

Tisztán, szárazon

Ahogy elindul az autó, a gyerekek máris éhesek. Ugye ismerős a szituáció? Ilyenkor jól jön, ha van néhány egyszerűen fogyasztható rágcsa vagy szendvics a kocsiban. A kárpiton elszórt morzsa, a szétkent csoki és a kilöttyent ital azonban szinte elkerülhetetlen velejárója a családi nyaralásoknak. Néhány egyszerű praktikával kordában tarthatók, illetve orvosolhatók az ilyen „balesetek”:

Használjunk könnyen tisztán tartható gumiszőnyegeket, amelyek a strandolás után behordott homok és lecsöpögő víz ellen is védenek. Az ülésekre is kapható hasonló felületvédő, amely szappanos vízzel és szivaccsal szintén egyszerűen tisztítható, és az ülés összerugdalását is megakadályozza. A dobozba csomagolt ételt és a fedővel ellátott poharakba töltött italt könnyű fogyasztani, és így az autó tisztaságát is jobban meg tudjuk tartani.

Legyen kéznél nedves törlőkendő és papírtörlő arra az esetre, ha mégis megtörténne a baj. Ha azonnal feltakarítjuk a szennyeződéseket, kevesebb eséllyel ragadnak bele a kárpitba és hagynak maradandó nyomot. A használt törlőket és egyéb szemetet gyűjtsük egy zacskóba, hogy kisebb legyen a kosz és a káosz az autóban.