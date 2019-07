Ha nem beszélsz külföldiül, akkor sem kell megijedni a nyaraláson

A Google Fordító mobil app egyik különösen hasznos funkciója az azonnali fordítás, amely lehetővé teszi, hogy akár anyanyelvünkön olvashassunk idegen nyelvű szövegeket mobiltelefonunk kamerája segítségével.

A mostani újításoknak köszönhetően automatikus nyelvfelismerés funkciót is választhatunk a kamerás fordításnál, amely már több mint 80 nyelven nyújt fordítási szolgáltatást.

A Google Fordító segít a nyelvi korlátokon átlépve is kapcsolatot teremteni emberekkel, megismerni új helyeket, kultúrákat. Mobil applikációja különösen hasznos, ha külföldön utazunk, hiszen elég telefonunk kameráját ráírányítani az idegen nyelvű szövegre, és a fordítás máris megjelenik a képernyőn a kívánt nyelven. Az alkalmazás ráadásul akár offline is használható, amennyiben a szükséges nyelveket korábban letöltöttük készülékünkre.

A Google legújabb fejlesztéseinek köszönhetően az azonnali fordítás most még többet nyújt a felhasználóknak. A korábbi 38 helyett már több mint 80 nyelven működik a funkció, többek között hindi, hawaii, maláj, vietnámi és skót gael nyelvekkel bővült a lista. Ami még ennél is izgalmasabb, hogy mostantól bármilyen nyelvpárosítást kezelni tud a funkció, így például magyarról horvátra vagy kínairól japánra is azonnal át tud ültetni szöveget.

Külföldi utazásoknál, különösen, ha többnyelvű térségben járunk, nehézséget jelenthet egy-egy nyelv felismerése. A Google erre is megoldást kínál már, hiszen az applikáció új verziójában automatikus kamerás nyelvfelismerés funkció segítségével a Fordító automatikusan beazonosítja a forrásnyelvet helyettünk, és lefordítja a szöveget a kívánt nyelvre.

A Google Fordító letölthető a Play Store-ból és az App Store-ból.