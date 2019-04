Ezeket ne hagyd otthon, ha szafarizni indulsz

Az érdeklődők helyszínről helyszínre vándorolva ismerkedhetnek meg a számukra érdekes cégekkel, szakmákkal, emberekkel, elsősorban az infokommunikációs szektor, a kreatívipar, a startup-kultúra, valamint az ezek köré csoportosuló üzleti szolgáltatások és társadalmi ügyek területéről.

A Safarira nem árt alaposan felkészülni! A programok ismertetése mellett egyéb hasznos tanácsokkal is szolgálunk!

Az idei programsorozat az előző éveknél is változatosabbnak és izgalmasabbnak ígérkezik: barangolhatunk a VR játszóterén az EPAM szervezésében, AR sétát tehetünk a Népszigeten a T-Systems-szel, ön-és vállalkozásfejlesztést tanulhatunk hazai hírességektől a Loffice terepgyakorlatán és megpróbálhatjuk felvenni a tempót a Marvel univerzummal a „Wakanda kapujában – Az 5G hálózatok” eseményén. A három nap során megismerkedhetünk a Mongo applikációval, ami segít a szülőknek megvédeni gyermekeiket az interneten található veszélyektől, a Bosch-tól pedig az önvezető autók legújabb fejlesztéseiről hallhatunk három szakember előadásán keresztül. A T-Systems „Csökkenő sorok-növekvő bevételek” előadásán megismerhetjük azt a mesterséges intelligencián alapuló videóanalitika rendszert, aminek segítségével optimalizálhatók a boltokban vagy akár a reptéren kialakult sorban állások. A Budapest Startup Safarin olyan cégek nyitják meg kapuikat, mint az SAP, a Tresorit, a Google, a Codecool, a Prezi, de számos befektetési alapkezelő, kockázati tőkés tanácsadó cég, HR és kommunikációs cég is képviselteti magát. Néhány program már most teltházközeli állapotban van, ezért érdemes minél előbb befoglalni a helyeket az előadásokra a minél sűrűbb és izgalmasabb szafarizás érdekében!

Mint minden szafarin, most is fontos szerepet tölt be a megfelelő felkészültség annak érdekében, hogy egyik érdekes állat se kerülje el a figyelmünket! Íme 5 dolog, ami feltétlenül legyen nálad a lehető legsikeresebb szafarizás érdekében:

önéletrajz

Sokan elfelejtik, pedig az egyik legfontosabb dolog a jó állások megcsípéséhez. A személyesen átadott önéletrajzok által megjegyezhetőbbé válik az ember. Egy beszélgetés közben nem feltétlenül jut valaki eszébe minden fontos információ, amit elmondana magáról, ilyenkor egy önéletrajz többet mond minden szónál.

névjegykártya

A Startup Safari alatt sokszor váratlan helyzetekben kerülhet elő a névjegykártya, nem csak előadások után, hanem akár a büfénél való sorban állás közben. Nem tudhatjuk, hogy a megszerzett kapcsolatok közül melyiknek lesz jelentősége a jövőben, így minden helyzetben ajánlott a névjegykártyacsere.

Powerbank

Egész napos mászkálás a városban, majd kávézás néhány új baráttal? Nem lesz túl sok idő hazamenni, ezért nem árt, ha van nálunk powerbank, így nem kell aggódni amiatt, hogy a legrosszabb időben merül le a telefon.

kényelmes cipő

Egy szafarira senki nem indul el magassarkúban! A startup túra alatt is ajánlott a minél kényelmesebb, már bejáratott cipő, amivel könnyedén tudod átszelni egész Budapestet a tökéletes állás után kutatva. Noha szépen süt a nap, nem árt a meleg lábbeli, hiszen az irodákban, előadóterekben a padló lehet hideg, és az utcán sétálva is jobb elkerülni a felfázást.

jegyzetfüzet, toll

Az előadások közben olyan információk hangozhatnak el, amik a jövőben is fontosak lehetnek, ezért mindenképpen ajánlott jegyzetfüzettel és tollal nekivágni a Safarinak. Ha már jegyzetfüzetről van szó, itt is lehetünk trendik, ma már szebbnél szebb papír alapú jegyzetfüzetek kaphatók. A Moleskin füzetek jó választásnak bizonyulhatnak gumis pántjukkal és feltűnő fedőlapjukkal.