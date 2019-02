A Biztonságosabb Internet Napja: A Google 5 + 1 tippje az online biztonságért

A Google megbízásából a YouGov erről végzett felmérést Magyarországon. Az internet biztonságosabb használatához pedig a Google 5 + 1 tippet ad most.

A Biztonságosabb Internet Napja alkalmából, új felmérést készített a Google megbízásából a YouGov elnevezésű piackutató cég több mint húsz országban, többek között Magyarországon is. Az eredmények alapján a magyar internetezők leginkább (59 százalék) pénzügyi információik (pl. banki adataik) és (11 százalék) személyes információik (pl. lakcím) biztonságáért aggódnak. A válaszadók 5 százalékának az általa látogatott weboldalak/internetes keresési előzményeinek, 4 százalékának személyes pillanatainak (pl. családi fotók), és szintén 4 százalékának a kollégáknak, a barátoknak és a szeretteiknek küldött e-mailek védelme a legfontosabb. Ugyanakkor 10 százalékuk úgy nyilatkozott, hogy nincs olyan információ, amelyet különösképpen védeni szeretne az interneten.

A megkérdezettek 41 százaléka még nem tapasztalt semmilyen online visszaélést, vagy csalási kísérletet. 28 százalékuk kapott adathalász (phishing) e-mailt, 20 százalékuk esetében vírus vagy más kártevő szoftver fertőzte meg számítógépüket, amelynek eredményeként személyes adatokat manipuláltak, loptak vagy töröltek. 16 százalékuk panaszkodott arra, hogy jogtalanul fértek hozzá a közösségi médiás és/vagy e-mail-fiókjaihoz. 10 százalékuk pedig arról számolt be, hogy szélhámosság áldozata lett azáltal, hogy előre fizetett olyasvalamiért (termékért vagy szolgáltatásért) az interneten, ami nem létezett.

Online fiókunk védelmének erősítésére számos bevált módszer létezik, ezekkel viszont továbbra is kevesen élnek. A magyar internetezők mindössze 33 százaléka használ eltérő jelszavakat, míg 7 százalékuk ugyanazt a jelszót adja meg minden online fiókjához . A kétlépcsős azonosítást továbbra sem használja egyik online fiókjához sem a magyar internetezők 28 százaléka. Ezzel a felmérésben részt vett országok közül Magyarország a legutolsó helyen áll. A megkérdezettek közel 30 százalékát teszik ki azok, akik félévnél ritkábban vagy soha nem ellenőrzik az online biztonsági beállításaikat (pl. Google Biztonsági Ellenőrzés ) . Az internetes böngészők rendszeres frissítését, amellyel sokat tehetünk online biztonságunkért, a magyar internetezők 12 százaléka kevesebb mint félévente, és további 9 százaléka soha nem végzi el.

Tudjuk, hogy az átlagember nem IT biztonsági szakember, de nem is kell annak lenni ahhoz, hogy nagyobb biztonságban legyünk online. A Biztonságosabb Internet Napja alkalmából a Google 5 egyszerű, mégis rendkívül hatékony internetes biztonsági tippet ajánl, amelyek nagy része néhány perc alatt elvégezhető, a bónusztipp segítségével pedig biztonsági próbának vethetik alá magukat az arra vállalkozók.

Tartsuk használt szoftvereinket naprakészen.

Online tevékenységünk védelmében nagy segítség, ha a szoftverek legfrissebb rendelkezésre álló verziója fut az általunk használt internetes böngészőkben, operációs rendszerekben és az eszközeinken futó alkalmazásokon egyaránt. Vannak olyan szolgáltatások, mint például a Google Chrome, amelyek automatikusan frissülnek. Más szolgáltatások értesíthetik a felhasználót, amikor szükségessé vált a frissítés, ezeket minél előbb érdemes elvégeznünk.

Használjunk egyedi jelszót minden egyes fiókunkhoz.

Ugyanazon jelszó használata több fiókhoz növeli a biztonsági kockázatot. Ez olyan, mintha ugyanazt a kulcsot használnánk az otthonunkhoz, az autónkhoz és az irodánkhoz – ha valaki hozzáférést szerez az egyikhez, az összes veszélybe kerülhet. Ezért érdemes minden fiókhoz egyedi jelszót létrehozni, hogy megszüntessük ezt a kockázatot és így nagyobb biztonságban tudhatjuk fiókjainkat.

Érdemes továbbá megfontolni a jelszómenedzser használatát – mint amilyennel a Google Chrome is rendelkezik , amely segít a jelszavak létrehozásában, védelmében és számon tartásában minden egyes online fiókunk számára.

Használjuk a Google Biztonsági ellenőrzést.

A Google Biztonsági ellenőrzés személyre szabott és megbízható biztonsági javaslatokkal segít megőrizni Google fiókunk biztonságát.

A Google Biztonsági ellenőrzés nem csak akkor járul hozzá védelmünkhöz, amikor a Google-t használjuk. Az ellenőrzés hasznos tippeket ad ahhoz, hogy nagyobb biztonságban legyünk a világhálón. Emlékeztet, hogy használjunk képernyőzárat a telefonunkon, felülvizsgálja a Google fiókunkba történő harmadik személyek általi bejelentkezéseket, illetve megmutatja, hogy milyen oldalakra és alkalmazásokba jelentkeztünk be Google fiókkal.

A Biztonsági ellenőrzés a myaccount.google.com/security oldalon érhető el.

Adjunk a fiókunkhoz másodlagos telefonszámot vagy e-mail-címet, és tartsuk ezeket naprakészen.

A biztonsági információk – mint a telefonszám vagy másodlagos e-mail-cím – megadása gyorsabb újbóli hozzáférést biztosít a fiókhoz, ha valamiért elveszítenénk azt, vagy nem tudunk bejelentkezni. Fontos, hogy a megadott telefonszám, vagy e-mail-cím változása esetén frissítsük a biztonsági adatokat is.

Számos internetes szolgáltatásnál a másodlagos telefonszám vagy e-mail-cím arra is szolgál, hogy értesítést kapjunk a fiókunkban történő gyanús tevékenységekről, illetve segítségével kizárhatók a fiókból az azt jogtalanul használó személyek.

Például, ha egy ismeretlen eszköz jelentkezik be a Google fiókunkba, egy, a biztonsági telefonszámra elküldött kód megadásával tudjuk igazolni a belépés legitimitását. Biztonsági adatok megadásához látogassanak el a Google Fiók oldalra.

Tegyünk még egy lépést és állítsunk be kétlépcsős azonosítást.

Menjünk biztosabbra, és állítsunk be kétlépcsős azonosítást , ami a felhasználónév és a jelszó megadásán túl egy második lépcsőt is igényel a fiókba való bejelentkezéshez. A második megerősítő lépés lehet egy alkalmazás által generált 6 jegyű kód, egy értesítés, ami egy általunk megadott megbízható eszközre érkezik, vagy egy biztonsági hardverkulcsot is alkalmazhatunk (ez a legerősebb második lépés).

A kétlépcsős azonosítással jelentősen csökkenthető annak esélye, hogy valaki jogosulatlanul hozzáfér fiókunkhoz. Amikor viszont beállítottuk ezt a biztonsági megoldást, minden belépésnél legyünk készen a második lépcsős megerősítésre.

A kétlépcsős azonosítás a Google Fiókunkban a Biztonság menüpontban állítható be.

1 Bónusz tipp: Tesztelje adathalász e-mail felismerő képességeit!