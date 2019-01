Te is a hálószobádban dolgozol? Akkor ezeket mindenképp érdemes betartani!

2018. december 6. óta nem szűnő sikerrel fut a mozikban Goda Krisztina új, a Samsung Electronics támogatásával készült vígjátéka, a BÚÉK, melyben többek között a magánélethez és személyes titkokhoz való jog törékenysége is terítékre kerül.

A film aktuális témát választott, hiszen a vígjáték a maga játékos, könnyed módján nagyon fontos kérdéseket tesz fel. A kritikai és nézői visszajelzések egyaránt pozitívak, a nézőszám a bemutató óta egyre nő, már több mint 220 000 néző váltott rá jegyet, ami kivételes eredmény. A Samsung a film témája kapcsán kíváncsi volt a hazai lakosság véleményére, így kutatásában a magyarok mobilhasználati szokásait vizsgálta.

A mobiltelefon, megjelenésével szinte egy időben, hamar munkaeszközzé is vált. Manapság céges leveleikhez a dolgozók a nap 24 órájában hozzáférhetnek, hiszen mobiljuk elkíséri őket mindenhová. És elérhetők munkaidőn túl is. És ha már ott a kísértés, az emberek élnek is vele.

A Samsung kutatásában megkérdezett felnőttek több mint fele (51 százalék) gyakran kap és fogad munkaügyi hívásokat szabadidejében, ilyen esetben pedig 27 százalékuk szinte mindig felveszi munkaidőn kívül a telefont. A céges levelezés követése a hívások fogadásához hasonló eredményt mutat: az emberek 23 százaléka gyakran, 13 százaléka pedig szinte állandóan ellenőrzi és kezeli munkahelyi leveleit. Annak ellenére teszik ezt, hogy a kutatás adataiból az is kiderül: a felnőttek 86 százalékát zavarja, ha a másik a mobilját nyomkodja személyes beszélgetés közben vagy ahelyett. A felnőttek között 47 százalék azok aránya, akik nagyon zavarónak tartják ezt a viselkedést. Ez a tendencia, vagyis a folyamatos munkaügyi készenlét káros hatással lehet kapcsolatainkra, a megkérdezettek ezzel tisztában is vannak, hiszen tudják, hogy családjukat, barátaikat idegesíti a szabadidőben történő, társasági mobilhasználat.

Érdemes törekedni az egyensúly kialakítására.

„Alkossuk meg a saját szabályainkat, melyek illenek személyiségünkhöz és munkakörünkhöz is. Ha szükséges, vezessünk be saját magunk számára rendszert, mely kiterjedhet a munkaidőn kívüli levelezés önszabályozására, telefonhívások kezelésére. Tarthatunk email-mentes hétvégét, vagy esténként kikapcsolhatjuk az értesítéseket, ha úgy döntünk. Mert csak rajtunk áll, hogy saját kényelmünknek és életünknek megfelelően használjuk a technológiát, és így mindent a maga idejében csináljunk.”

– javasolja a kutatás eredményeit látva Samu Zsófia, a Samsung Electronics Magyar Zrt. kommunikációs vezetője.

Ugyanakkor nem csak a munka férkőzött be a magánéletbe, de a magánélet fesztelenebb hangvétele is megjelent a munka világában. Erre példa a kutatás eredménye, mely szerint az emberek 30 százaléka használ emojikat a munkahelyi kommunikáció során is, ami, valljuk be, egy-két évtizede elképzelhetetlen lett volna, és azt is jelzi, hogy a munkára jellemző közlésmód is sokat változott, közvetlenebb lett a digitális korban.