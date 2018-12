Állítólag létezik stresszmentes karácsony, nézzük meg, hogyan érhető el a ‘csoda’!

Az ünnepi időszakban az utakon és az üzletekben tapasztalható zsúfoltság a magyarok 63%-a számára jelent kellemetlenséget, 56%-nak volt már negatív tapasztalata udvariatlan, vagy tolakodó emberekkel sorban állás közben. Tízből négyen (42% – ez az arány közel azonos, mint a megelőző évben) aggódnak, hogy nem fogják tudni befejezni időben a karácsonyi ajándékok beszerzését, 37% pedig attól fél, hogy nem tudja, milyen ajándékkal lepje meg barátait, vagy családtagjait (13 százalékponttal több mint tavaly). Szerencsére a modern technológia egyszerű megoldásokat kínál a karácsonyi őrület enyhítésére, és egyre gyakrabban használjuk is ezeket.

Az online vásárlás az egyik módja annak, amivel megpróbáljuk csökkenteni az ünnepi vásárlással járó kellemetlenségeket, a felmérés szerint idén tíz magyar közül négy vásárol az interneten ajándékokat. Ezen belül 27% vásárol mobileszköz használatával, ami 7 százalékpontos emelkedést jelent az előző évhez képest. A mobil vásárlók közel negyede szerint a mobileszközökkel történő vásárlás legfontosabb előnyei, hogy az ötlet megszületésének pillanatában meg lehet vásárolni az ajándékot, elkerülhetők a tömeggel, hosszú sorokkal, illetve a hosszadalmas parkolóhely kereséssel járó bosszúságok. Ötből egy fogyasztó számára a mobil vásárlás fontos előnye továbbá, hogy készüléke segítségével bárhol vásárolhat, 15% pedig azért kedveli, mert a vásárlás mellett párhuzamosan más feladatokat is el tud végezni készülékén.

Mivel tíz magyarból három aggódik, hogy ajándékuk nem fogja elnyerni szeretteik tetszését, nem meglepő, hogy egyre nyitottabbá válunk a külföldi webshopokból történő vásárlásra.

– jegyzi meg Marcin Glogowski, a PayPal közép- és kelet-európai régióért felelős ügyvezető igazgatója.

Idén a magyar vásárlók közel egyharmada több ajándékot tervez vásárolni, mint tavaly, a legnépszerűbb ajándékok a könyvek (35%), a játékok (30%) és a ruhák (24%). A kutatás szerint a többség átlagosan 32 000 Ft-ot költ szeretteinek megajándékozására és csak ötből egy fogyasztó költ ugyanannyit magára, mint azokra, akiket megajándékoz.

„Noha a karácsonyfa alatt idén is számíthatunk a szokásos ajándékokra – néhány még a tavalyinál is vagányabb zoknira, vagy illatszer csomagokra – azt látjuk, hogy a magyarok is egyre jobban értékelik az egyediséget. Én magam is azok közé tartozom, akik kedvelik a kis online boltokat, amelyek nagy figyelmet fordítanak a minőségi termékekre, ugyanakkor vásárlás előtt mindig érdemes ellenőrizni, hogy érvényesek-e ránk a webshop visszaküldési ill. visszatérítési feltételei. Ha nem, győződjön meg arról, hogy a kiválasztott fizetési mód kínál-e megoldást az esetleges problémák megoldására.”