Ajándéktippek mobilfüggőknek

Mi most mégis megpróbálkozunk a lehetetlennel és adunk néhány hasznos ötletet, amelyek a legmegszállottabb mobilhasználók arcára is örömöt varázsolnak.

A karácsonyi készülődés első lépése, hogy díszbe öltöztessük otthonunkat. Az ünnep egyik legszebb pillanata, amikor felvillannak a fények. Ha azt akarjuk, hogy idén erről a meghatározó momentumról azok se maradjanak le, akik még Szenteste is a mobiljukat bújják, szerezzünk be egy telefonról vezérelhető fényfüzért és bízzuk rájuk a karácsonyfa díszítésének első lépését.

Okostelefonról irányítható fényfüzérek

A Mipow Playbulb String Bluetooth fényfüzér vagy a Twinkly okos karácsonyfa izzó segítségével magasabb szintre emelhetjük az ünnepi hangulatot. Nem kell hozzá mást tennünk, mint felhelyezni az izzósort a fenyőfára, telepíteni a megfelelő alkalmazást a mobilunkra és csatlakozni az otthoni wi-fi hálózatra, aztán kezdődhet is a varázslat.

Különböző fényhatásokat érhetünk el a számos variációval, amelyek közül választhatunk, sőt akár mi magunk is tervezhetünk újakat. A Twinkly izzósorok többféle hosszúságban (8m – 56 LED; 13m – 105 LED; 20 m – 175 LED) elérhetőek, de összekötve akár tovább is bővíthetjük őket kedvünk szerint. Az alkalmazás segítségével számos alakzatban variálhatjuk a megvilágítást és az izzók színét, ennek köszönhetően egy pillanat alatt adhatunk új külsőt karácsonyfánknak. Az előre beépített fényhatások közül is szemezgethetünk, vagy akár újabbakat is letölthetünk az internetről. Ezeket a csúcstechnológiás fényfüzéreket ráadásul nemcsak a lakásban, de akár a kertben is bátran bevethetjük, így a megrögzött mobilozót biztosan rá tudjuk majd venni, hogy kimozduljon a szobából az ünnepek alatt.

Érintőképernyőkkel kompatibilis kesztyűk

Máris ott cseng a fülünkben az aggódó nagyik féltő hangja, akik attól tartanak, hogy kedvenc kisunokájuk megfázik odakint a hidegben, amíg az álomvilágítás beüzemelésén munkálkodik. Ettől sem kell tartanunk, hiszen az iGlove kapacitív kötött, vagy a Mujjo bőrből készült tapikesztyű vel zökkenőmentesen használhatjuk a mobilunkat. A hagyományos téli kesztyűkkel nem működnek az érintőkijelzők, azonban ezekkel a speciális darabokkal fogadhatjuk a hívásokat, üzeneteket írhatunk vagy épp beállíthatjuk a kívánt világítást a fenyőfánkon anélkül, hogy le kéne vennünk őket. A kesztyűk bármely érintőképernyős készülékkel használhatóak és természetesen nem karcolják össze a telefon kijelzőjét.

Az ünnephez méltó, különleges telefontokok

Ha a lakás és a kert már tökéletes díszben pompázik, itt az ideje a telefonnak is ünnepi külsőt kölcsönözni. Számos egyedi, karácsonyi mintával ellátott telefontok ot kínálnak a gyártók.

A karácsonyi motívumokkal díszített darabok mellett persze kaphatóak igazán exkluzív különlegességek is, például Swarowski kristállyal ékesített védőtok ok, elegáns bőrtoko k is, amelyek igazán egyedi és stílusos ajándékok lehetnek. Ezek a tokok biztosan tovább emelik az ünnep hangulatát.

Örökítsük meg a meghitt pillanatokat

Az a boldogság és őszinte mosoly, amit egy jól kiválasztott meglepetéssel szeretteink arcára csalhatunk, óriási öröm az ajándékozónak is. Éppen ezért érdemes ezeket a pillanatokat megörökíteni, hogy újra és újra átélhessük őket. Ha biztosak akarunk lenni abban, hogy az idei ünnepről szuper fotók készülnek majd, és azokon rajta lesz a család apraja és nagyja, érdemes meglepnünk a legnagyobb szelfi bajnokokat egy minőségi szelfi bot tal, hogy kibontakoztathassák a tehetségüket.

Választhatjuk a vezetékes verzió t, amelyek használata igazán egyszerű, egyetlen hátrányuk, hogy hangot nem lehet velük rögzíteni. Amennyiben a bluetooth-os szelfi bot mellett döntünk, figyeljünk arra, hogy azt szintén tölteni kell, mint a telefont. Fontos szempont lehet még a bot tartóssága, minősége is. Ha már sokat költöttünk egy telefonra, érdemes drágább, de stabilabb botot választanunk. Az igazán előrelátóak vízálló bot ot is találnak a kínálatban, amelyekkel nemcsak a karácsony, hanem a következő családi nyaralás minden, – akár víz alatti – pillanatát is megörökíthetik.

Kellemes ünnepeket és izgalmakkal teli készülődést kívánunk!

www.ikiegeszitok.hu