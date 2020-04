Miért érdemes rövidlátáshoz kontaktlencsét választani?

A szem fénytörési hibáinak következtében rövidlátás alakulhat ki. A szemüveget viselők nagy része küzd ezzel a problémával, és amint észleljük a helyzetet, mindenképpen érdemes a megfelelő korrekciós eszközről gondoskodni. A szemüvegek minden korábbinál szélesebb választékban elérhetőek a kínálatban, de az igazi kényelemre vágyók gyakran inkább a kontaktlencsék között keresgélnek.

Myopia, amikor a távoli tárgyak homályosak

A rövidlátást myopia néven is ismerjük. Ilyenkor a közeli tárgyak, személyek jól láthatóak, viszont a távoliak már homályosak. Nagyfokú myopia esetén akár a közeliek felismerése is problémát okoz, ez pedig az életminőségre nagymértékben rányomja a bélyegét. A rövidlátás, mint látáshiba, igen gyakori, és a mindennapi életben általában hamar ki is derül. A legtöbbször genetikai okokra vezethető vissza, és gyakran már gyermekkorban megjelenik a probléma. Ez azonban nem törvényszerű, hiszen vannak, akik felnőttként szembesülnek vele.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szemet erőltető tevékenység, például a nem megfelelő megvilágítás melletti olvasás hatására is kialakulhat a rövidlátás. Bár a kialakulás pontos okai még számos kérdést felvetnek a szakemberek előtt, de a myopiáról rendelkezésre álló információk nagy segítséget jelenthetnek a megfelelő korrekció megtalálásában. A rövidlátásról akkor beszélhetünk, amikor a szembe jutó fény fókuszpontja nem a retinára esik, ahová normál esetben kellene, hanem az elé.

A rövidlátás egyszerűen korrigálható szemüveggel vagy kontaktlencsével. 40 év felett gyakran előfordul, hogy úgynevezett multifokális lencsére van szükség, amelynek köszönhetően a távoli és a közeli tárgyak is tisztán láthatóak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan a kontaktlencsék kínálta lehetőségekkel élnek.

Egyszerűen elsajátítható viselésük!

A szemüvegesek pontosan tudják, hogy mennyi kellemetlenséggel jár, ha például bepárásodik a szemüveg. A szemüveg kényelmetlenséget okozhat viselése során, és nem ritka, hogy kifejezetten a láthatatlanság miatt döntenek sokan a kontaktlencsék mellett. Használatuk egyszerűen elsajátítható, a hétköznapokban pedig mindössze a megfelelő higiéniára kell odafigyelni. A napi lencsék nagy népszerűségnek örvendenek, hiszen még a tisztítással sem kell esetükben bajlódni.

Fontos a megfelelő paraméter

Nem csak a kontaktlencse típusát érdemes körültekintően, szakember segítségével megválasztani, hanem annak paramétereit is. A kényelmes viselés és a látás megfelelő beállítása múlhatnak ezen. Többféle paraméter jellemzi a kontaktlencséket, így például a görbületi sugár, mely a lencse kényelmes viseléséért felel. Ha ez nem jól van meghatározva, akkor a látás a pislogást követően elhomályosul. A kontaktlencse ugyanis úgymond úszik a szem felszínén, a könny pedig gondoskodik arról, hogy az elhalt hámsejtek és a szennyeződések eltávolításra kerüljenek arról. Ha a görbületi sugár túl szűk, akkor a könny áramlása akadályozott, így funkcióját nem látja el. A tág lencse pedig homályos érzettel társul, és egy kis időre szükség van minden pislogás után, míg a kép kitisztul. Ezért kiemelt jelentőséggel bír, hogy minden szempontból szemeid adottságainak megfelelő lencse kerüljön kiválasztásra. Akár nagymértékű rövidlátás is korrigálható kontaktlencse segítségével. Ami szemüveg esetében nem feltétlenül társul megfelelő látvánnyal együtt, az a kontaktlencse számára nem jelent problémát.

Száraz szem esetén is lehetséges a lencsehasználat

Kontaktlencse viselése során a higiéniára, a havi lencsék megfelelő tisztítására és tárolására egyaránt figyelmet érdemes tehát fordítani. A látásélesség érdekében nem elhanyagolható az sem, hogy mennyire hidratáltak a szemek. A mai kor emberének gyakori problémája a sok számítógép előtt töltött idő és annak minden hátulütője. A száraz szemek sajátosságainak megfelelő kontaktlencsék is elérhetőek napjaink kínálatában, de természetesen ne feledkezz meg a folyadékbevitelről sem, ami szintén segít a szemek hidratáltságának fenntartásában.