Napszemüveg viselés etikettje

Már csaknem minden ember viseli. Ismerjük azonban a napszemüveg viselés etikettjét? Tudjuk, hogy hol és milyen módon viseljük, vagy ne viseljük?

Mindenhol elterjedtek. Így is jellemezhetjük a napszemüvegek viselését. Ahová csak tekintünk, mindenki viseli a gyermekektől kezdve, a fiatalokon át egészen az idősebb generációig. Apropó! Nekünk is van. Természetesen, a napszemüvegek viselésében nincs semmi rossz, sőt, ellenkezőleg nagy szükség van rá, látásunknak a káros napsugarak elleni védelme érdekében. De valóban mindig és mindenhol viselhetők?

Nagy szükség van rájuk, de van, amikor le kell venni…

Abban, hogy a napszemüveg viselése a mai időkben már elkerülhetetlen, senki sem kételkedik. A múltban inkább csupán gyakorlati szerepük volt, de ma már további tényezők is kapcsolódnak hozzájuk – az elegancia, a stílusosság és a divatkiegészítő szerep. Természetesen sokan elsősorban azért vásárolnak napszemüveget, hogy védjék a szemüket a napfénytől, de a kiválasztásnál a jelenlegi trendeket követjük Ritkaság, hogy bárki is úgy vásárolna napszemüveget, hogy megveszi a boltban az első állványon található terméket. Általában több típust is felpróbálunk, míg végül megtaláljuk a számunkra megfelelőt.

Semmi más nem képes olyan tökéletesen hangsúlyozni az arcunkat és egész küllemünket, mint az elegáns napszemüvegek. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor le kell vennünk a szemüveget, és pedig azért, mert a társasági viselkedés szabályai ezt követelik meg.

Legyen stílusos, trendi és főleg illedelmes …

Bizonyára mindannyian ismerjük/ ismernünk kellene az illedelmes viselkedés és a társadalmi etikett szabályait. Az emberek többsége ezt gyermekkorban, a szüleitől tanulta meg. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor nem tudatosítjuk ezeknek a szabályoknak az alkalmazásának a szükségességét, főleg, amikor sok a gondunk.

Miről nem szabad azonban megfeledkeznünk a napszemüvegekkel kapcsolatosan? Az első és legfontosabb alapelv: helyiségbe való belépéskor az arcunkról vegyük le a napszemüveget. Ez illendőség és tiszteletadás a helyiségben lévő embereknek. Hasonlóképpen, amikor beszélgetünk egy másik személlyel, a szemünket és az arcunkat ne fedje napszemüveg, mert ez rendkívül nagy illetlenség, amiért a másik ember akár meg is sértődhet.

Az elegáns napszemüvegek csodára képesek, ha helyesen válasszuk ki őket. Ne feledje azonban, hogy nem mindenhol és nem mindig elengedhetetlenül fontos a viselésük. Éppen ellenkezőleg. Tanuljuk meg a napszemüveg viselésének/nem viselésének alapvető etikettjét, annak érdekében, hogy elkerüljük a kellemetlen helyzeteket.

Image: George Rudy / Shutterstock.com