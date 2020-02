Elindult a jelentkezés a Balaton Sound Safety First programjára

A Balaton Sound fesztivál idén is folytatja a két éve létrehozott, tudatos és biztonságos fesztiválozásra buzdító Safety First programját, amely idén januárban megnyerte a European Festival Awards Egészség és Biztonsági Fejlesztések kategóriájában a fődíjat. A helyszíni segítségnyújtásban a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Safety First önkénteseké lesz a főszerep, így a fesztivál szervezői az alábbi linken várják az orvostan, nemzetvédelmi és pszichológia szakos hallgatók, illetve minden olyan fiatal jelentkezését, aki fogékony a téma iránt, Magyarországról és külföldről egyaránt. A önkéntesség iránt érdeklődőket egy rendhagyó előadásra várják a szervezők március 31-én, az Akváriumban.

A világsztárok – így többek között Martin Garrix, Dimitri Vegas és Like Mike, Kygo, Robin Schulz vagy Jax Jones neve –, a tavaly bemutatott VIP helyszínek, valamint a Balaton közelsége a magyarok mellett a nemzetközi közönség számára is nagyon vonzóvá teszi Európa legmenőbb vízparti fesztiválját. Az ötnapos fesztiválon átlagosan közel kétszázezer ember fordul meg, akik amellett, hogy számos élménnyel gazdagodnak, a szükséges önismeret vagy tapasztalat hiányában akár váratlan helyzetekben is találhatják magukat. A szórakozóhelyeken és a fesztiválokon felmerülő problémás esetek elkerülésére és a biztonság növelésére hozták létre két évvel ezelőtt a fesztivál szervezői a Safety First kezdeményezést. A program idén januárban hatalmas nemzetközi elismerésben részesült: az egyik legrangosabb fesztiváldíj, a European Festival Awards (EFA) gáláján az Egészség és Biztonsági Fejlesztések kategóriában elhozta a fődíjat.

Tavalyhoz hasonlóan a fesztivált megelőző szakaszban idén is az edukáción lesz a hangsúly, így a Safety First szakértői csapat tagjai osztják meg a biztonságos fesztiválozással kapcsolatos tanácsaikat. A Dr. Zacher Gábor toxikológusból és Dr. Hevesi Krisztina szexuálpszichológusból álló szakértői csapathoz két további nagykövet is fog csatlakozni az idei évben, akiknek kilétét a közeljövőben fogják felfedni a fesztivál szervezői.

A fesztivál idején, a helyszíni segítségnyújtásban idén is az önkénteseké lesz a főszerep. Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a Safety First program egyre nagyobb népszerűségnek örvend az önkéntesek körében: az első évhez képest tavaly kétszer annyian, összesen közel 100-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. A tavalyi év újítása volt továbbá, hogy a Safety First program az önkénteseket tekintve is nemzetközivé nőtte ki magát, hiszen a csapat 15%-a külföldi volt. A segíteni vágyó fiatalok többek között Franciaországból, Belgiumból és Németországból érkeztek. A szervezők idén február 1-től várják az orvostan, nemzetvédelmi és pszichológia szakos hallgatók, illetve minden olyan fiatal jelentkezését, aki fogékony a téma iránt, Magyarországról és külföldről egyaránt. Az önkéntes programba itt tudnak jelentkezni az érdeklődők.

„A program elmúlt két évében azt tapasztaltuk, hogy a helyszíni segítségnyújtásban óriási szerepük van a Safety First önkénteseknek, gyakorlatilag mindig, mindenhol ott vannak, hozzájárulva a fesztiválozók biztonságérzetéhez. Tavaly külföldi önkénteseket is bevontunk a programba, ami szintén jó döntésnek bizonyult, hiszen ezáltal a külföldről érkező fesztiválozók akár saját anyanyelvükön kérhettek segítséget. Az önkéntes program sikerére való tekintettel idén még több fiatalnak szeretnénk lehetőséget adni, hogy csatlakozzon a Safety First csapatához.”

– mondta el Fülöp Zoltán fesztiváligazgató.

Megéri csatlakozni a Safety First csapathoz, hiszen az önkéntes csapat tagjai a fesztiválbérlet, egyenruha és eszközök átvétele mellett egy három napos tréningen vesznek részt, ahol amellett, hogy csapattá kovácsolódnak, meghallgatják a Safety First szakértőinek előadásait, illetve megtanulják, hogy a különböző problémás helyzetekben hogyan tudnak segítséget nyújtani társaiknak. A fesztivál ideje alatt egyrészt a kihelyezett Safety First pontokban, másrészt járőrként járulnak hozzá a biztonságos Balaton Sound megteremtéséhez. A fesztiválozók felmerülő problémáikkal közvetlenül fordulhatnak a Safety First önkéntesekhez, hiszen ők a különböző egészségügyi, technikai és biztonsági szolgálatokkal lesznek összeköttetésben.

Az önkéntes program, illetve a Safety First kezdeményezés és a tudatos fesztiválozás iránt érdeklődőket március 31-én az Akváriumban várják a szervezők, ahol rendhagyó előadásokon, workshopon kérdezhetnek a nagykövetektől, különböző területek szakértőitől, illetve a fesztivál szervezőitől.