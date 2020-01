A műszaki cikkek piaca az egyik leggyorsabban változó terület az értékesítésben, évről-évre jelennek meg új trendek és áldoznak le korábbi slágertermékeknek, nem volt ez másként a tavalyi évben sem.

Az Euronics Műszaki Áruházlánc, mint a hazai piac meghatározó szereplője, és a legnagyobb bolthálózattal rendelkező műszaki kiskereskedő, az elmúlt év adatait a korábbiakhoz hasonlítva mutatja be, milyen volt 2019, és milyen lehet 2020.

Az Euronics 2019-es forgalma meghaladta az 59,254 milliárd forintot, ezzel a magyar bolthálózat rekord évet zárt. Egy átlagos vásárlás során a vásárlók 27 294 forintot költöttek, a 69 hazai áruház valamelyikében, melyekben összesen 9,18 millió érdeklődő fordult meg tavaly. Az euronics.hu oldalon vásárlók átlagosan több mint kétszer ennyit, 63 208 forintot költöttek tavaly, az Euronics várakozásai szerint 2020 számai még nagyobbak lehetnek.

2019 nagy nyertesei

2019 takarítás szempontjából az akkumulátoros állóporszívókról és a robotporszívókról szólt. Utóbbiból majdnem kétszer annyi fogyott, mint egy évvel korábban (191%), míg az állóporszívók a hagyományos, gégecsöves társaikat szorították meg az eladási listákon. A szélsőséges időjárás miatt a hűtő-, fűtőkészülékek piacán is jelentős keresletnövekedést regisztrált az Euronics, ezekből másfélszer annyi fogyott, mint 2018-ban.

A tavalyi évben nagyon sokan döntöttek az egészségesebb életmód, illetve az aktivitásuk nyomonkövetése mellett, ezt igazolja az aktivitásmérők és okosórák kiemelkedő kereslete, két és félszer (244%) több fogyott belőlük tavaly a korábbi évhez képest. Az okosotthon kiegészítői még ennél is jobban teljesítettek, az árbevételi változás 281 százalékos volt.

A tavalyi évben a Vöröskő Kft., azaz a hazai Euronics megszerezte a Dyras márkanéven forgalomba hozott termékek kizárólagos forgalmazási jogát és termékfejlesztésbe kezdett. Ez a termékportfólió bővítése mellett jobb minőséget, de a megszokott, alacsony árakat hozta, aminek meg is lett az eredménye: csak decemberben több mint 800 Dyras kenyérpirító, 860 Dyras kézimixer és több mint 1500 Dyras digitális konyhai mérleg talált gazdára.

2019 nagy vesztesei

Ahogy a mobilinternet egyre inkább megfizethető, az okostelefonok egyre több memóriával rendelkeznek és egyre jobb képeket készítenek, úgy szorítanak ki más termékeket a piacról, és ennek leginkább az önálló navigációs eszközök itták meg a levét: 2019-ben már csak a ’18-as forgalom 66 százalékát hozták ezek az eszközök, de a kompakt fényképezők iránti kereslet is 19 százalékkal csökkent.

Tavaly az új televíziók iránt is kisebb érdeklődés mutatkozott, főleg a 25” alatti készülékek kerültek ki a vásárlói fókuszból, forgalom tekintetében ezek a megelőző évhez képest csak 70 százalékot értek el, de az ennél nem sokkal nagyobb, 25”-32”-es képátlójú tévékből is kevesebb fogyott. Ezzel szemben a nagyobb televíziók iránt nőtt a kereslet. A tévéeladásokat a nagy sportesemények, illetve a technológiai áttörések növelik meg jelentősen, 2019 ebből a szempontból érthetően csökkenést hozott, míg az idei évben jelentős növekedésre számít az Euronics. Az általános trend szerint egyre nagyobbak az otthonokban található kijelzők, a korábban slágernek számító 25-32”-es kategória mára már csak a második, harmadik számú készülék szerepét tölti be egyre több háztartásban.

Mit várhatunk 2020-tól?

Az idei évben rengeteg fontos sporteseményt rendeznek meg, ilyen a napokban véget ért vízilabda-Európa-bajnokság, a jelenleg is zajló férfi kézilabda-EB, vagy a májusi úszó-EB, a labdarúgó-EB, vagy a XXXII. nyári olimpiai játékok. „Az ilyen években, mint a mostani, mindig erősödnek a tévéeladások, ezt az Euronics hálózatában már jelenleg is érezni. Emellett az összekapcsolt, hálózatra köthető műszaki cikkek iránti kereslet is tovább nő majd idén, így az okosotthon kiegészítői és a viselhető eszközök eladásai is tovább javulnak majd” – mondta Fazekas Bálint, az Euronics nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója. „Idén is folytatjuk a tavaly megkezdett munkát a Dyras márkanév elismertségének növelése érdekében, így bizonyos termékcsoportok megújulnak és továbbiakkal bővül is a kínálatunk.” – tette hozzá.

„Bár a tabletpiac nem hozza a várt számokat globálisan, emiatt sok gyártó hátat fordított a kategóriának, Magyarországon, vagy legalábbis az Euronics üzleteiben továbbra is van igény ezekre az okostelefonoknál nagyobb, de laptopoknál jóval hordozhatóbb eszközökre az elmúlt évek tapasztalata alapján. A klímaváltozás ellen tenni akarók tábora egyre gyarapodik, ennek megfelelően a gyártók is egyre jobb hatékonysággal üzemelő gépeket alkotnak. 2020 legnagyobb változása nem is feltétlenül a termékek összetételében, sokkal inkább abban lesz tapasztalható, hogy az emberek olyan gépeket keresnek majd, melyek a lehető legkisebb mértékben járulnak hozzá az ökológiai lábnyomuk növeléséhez”

– mesélt várakozásairól Hunyady László, az Euronics marketing- és értékesítési igazgatója.

Az Euronics Műszaki Áruház – Vöröskő Kft-ről: A veszprémi székhelyű Vöröskő Kft.-t 1989-ben alapították, tulajdonosai magyar magánszemélyek. A cég 2001 áprilisában csatlakozott az Euronics International Ltd. nemzetközi beszerzési társuláshoz, amelyhez 36 országban több mint 8 800 üzlet tartozik. Az Euronics már Magyarország minden megyéjében jelen van. A Vöröskő Kft. árbevétele 2018-ban meghaladta a bruttó 74 milliárd forintot. A cégcsoport összesen 1260 dolgozót foglalkoztat, országszerte 68 áruházzal rendelkezik.