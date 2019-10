Kényelem vagy védelem?

Munkaruházat esetén az az ideális, ha ez a kérdés fel sem merül.

A cégvezetők azonban ezt a témát olykor nem kezelik megfelelő súllyal, és igyekeznek csak a legszükségesebb előírásoknak eleget tenni. Pedig a megfelelő munkaruházat nemcsak a munkavégzés biztonságát, hatékonyságát, de akár a dolgozó cég iránti elkötelezettségét is növelheti.

Az első és legfontosabb szempont azt tisztázni, hogy munkaruházatról vagy védőruházatról beszélünk. Hiszen, míg a munkaruházatot a cég szabályozza, addig a védőruházat esetén ennél jóval szigorúbb szabályozásnak kell megfelelni.

Minden munkaruha egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy az évszaknak megfelelő, a munka kültéri vagy beltéri jellegét figyelembe vevő és kényelmes legyen. A technológia fejlődése látványos a munkaruházat terén is. Akárcsak a sportban, itt is egyre keresettebbek azon ruhadarabok, amelyek nedvesség-elvezető kialakításuknak köszönhetően télen-nyáron szárazon és kényelmesen tartják a testet.

Amennyiben kültéri munkavégzésről van szó, fontos a megfelelő láthatóság biztosítása, és az évszakon belüli változó időjárásnak való megfelelés, mint a vízálló funkció. A stílusos, könnyű, tartós szövetből készült kabátok lehetővé teszik a kültéren dolgozó szakemberek számára, hogy esőben, szélben és fagyban is helytálljanak. Lábbelik esetén szinte minden területen fontos a csúszásmentesség, a fizikai munkát végzők, különösen az építőiparban dolgozók számára a megerősített védelemmel ellátott cipőorr. A fejlesztéseknek köszönhetően a legtrendibb munkacipők már nemcsak kényelmesek és az alumínium orrnak köszönhetően könnyűek és biztonságosak, hanem légáteresztőek és megfelelő párnázottsággal is rendelkeznek.

Munkaruházati beszerzéseken többnyire az ár dominál – sokan megfeledkeznek arról, hogy a jó minőségű, tartós munkaruházattal költséget is megtakaríthatnak, hiszen hosszabb ideig hordható. A cég megítélését is javítja, ha munkavállalói egységes, akár logóval ellátott, minőségi munkaruhában jelennek meg és dolgoznak.

A norvég Helly Hansen vállalat 1877 óta készít és értékesít a sportruházati termékei mellett prémium munkaruházati termékeket.

„A sarkvidéki felfedezőktől kezdve az építőipari munkásokon és halászokon át egészen a sí- és hegyimentőkig mintegy 55.000 szakember viseli munkaruházatainkat a leginkább erőt próbáló körülmények között. Folyamatos fejlesztéseinknek köszönhetően termékeink nemcsak kényelmesek, ergonomikusak, hanem a legmodernebb technológiai újdonságokat is alkalmazzák”

– mondta el Andreas Pohl-Larsen, a Helly Hansen WorkWear kategóriájának ügyvezető igazgatója.

A 2019 őszén megjelenő, légáteresztő és vízálló Chelsea Evolution Hooded Softshell kabátban a technológiai innovációk és a letisztult design ötvöződik, amely tartósabb és kényelmesebb alternatívát nyújt a hagyományos polipamut munkaruháknál. A Kensington Hooded Lifaloft kabát új LIFALOFT™ bélésének köszönhetően – a hőt megragadó és megtartó mikroszkopikus légzsákok révén – kisebb súlya mellett is gondoskodik a megfelelő melegérzetről. A PrimaLoft® Black Eco hőszigeteléssel ellátott Oxford Winter kabát könnyebb érzetű és gyorsabban szárad, mint ahogy azt egy ilyen meleg rétegtől elvárnánk. Állítható kabátujjak, hátul hosszított fazon, valamint levehető kapucni biztosítja, hogy a kabát még a legzordabb munkaterületeken is védelmet nyújt.

A magas láthatóságú részletekkel felszerelt, kényelmes és praktikus munkanadrág szintén elengedhetetlen a szakemberek számára. A Helly Hansen egyedülálló, az EN ISO 20471 CL 2 szabványnak is megfelelő ICU Pant Class 2 nadrágja kiemelkedő rugalmassággal bír, továbbá leszerelhető függőzsebekkel, széles övcsatornával és beépített térdzsebekkel rendelkezik. A nadrág a láthatósági szabályozásnak hivatalosan is megfelelő sárga színben kapható, a 3M szegmentált fényvisszaverő szalagnak köszönhetően pedig viselője messziről is jól észrevehető.

Szabadtéri munkavégzés során különösen fontos a réteges öltözködés, amelynek lényeges része egy meleg és a nedvességet megfelelően elvezető aláöltöző. A női és férfi változatban egyaránt elérhető Lifa® Merino ½ Zip aláöltöző belső Lifa® rétege elvezeti a nedvességet a bőrről, ezáltal szárazon és kényelmesen tartja viselőjét, míg a 100% merinói gyapjúból készült külső réteg hőszigetelő hatással bír.

Ami a megfelelő lábbelit illeti, a világ különböző tájain élő szakemberek által tesztelt és kedvelt, Helly Tech® membránréteggel ellátott Magni Low Boa biztosítja a beltéri és kültéri munkavégzéshez egyaránt létfontosságú stabilitást, miközben szárazon tartja a lábakat és védi azokat az elemektől. A bakancs funkcionalitását és praktikusságát fokozza, hogy a Boa® Fit rendszernek köszönhetően könnyedén be- és kibújhatunk belőle, a középtalpba integrált C-Zone Pro csillapítja az ütődéseket, a párnázott kialakítás minden egyes lépésnél kényelmet nyújt, a középtalp közbülső részein elhelyezett EVA pedig egész nap biztosítja a megfelelő stabilitást. Az egyedülálló biztonsági funkciók – mint a bokánál elhelyezett fényvisszaverő elemek, az alumínium cipőorr, a csúszásgátló külsőtalp, valamint a szúrásálló középtalp – mind hozzájárulnak ahhoz, hogy biztonságban és a lehető legnagyobb kényelemben teljen a munkavégzés.