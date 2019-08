Nehéz sorsú gyermekeket nevelnek önállóságra

Összesen 13 ezer euróval, 50 termékadománnyal és mintegy 40 napnyi munkával járult hozzá a Liferay Hungary a hátrányos helyzetű gyermekek életminőségének fejlesztéséhez.

Akár magánszemélyként, akár vállalatként is sokat tehetünk a hernádszentandrási gyermekközpont megépüléséért, ami a falu és környező települések gyermekei számára biztosít lehetőséget arra, hogy felzárkózzanak és felnőttkorukban kitörjenek a szegénységi spirálból.

A Liferay Hungary önkéntes programja lehetővé teszi a kollegák számára, hogy a szabadságukon felül 5 teljes napot egy általuk választott szervezetnél töltsenek önkéntesként. Az extra napok biztosítása azonban nem az egyetlen éves aktivitás, amellyel az IT vállalat segíti a non-profit szervezeteket, mivel minden dolgozónak évi 500 euró áll rendelkezésére, hogy egy általa választott jótékony célra adományozza ezt az összeget.

A Liferay magyar csapata a Hernádszentandráson működő InDaHouse Hungary Egyesületet támogatta. A szervezet fő célja, hogy az elszigetelt faluban élő hátrányos helyzetű gyermekeket felzárkóztassa és felkészültséget, esélyt adjon nekik a kitörésre. Sőt, a célkitűzések között van az is, hogy felnőttkorig kísérjék őket, ezzel segítve azt, hogy az ő gyermekeik már jobb körülmények között nőjenek fel.

Az alapítvány szellemisége egy kritikus pontra tapint rá, hiszen tevékenységükkel a hosszútávú változást és az életminőség javulását segítik elő a hozzájuk tartozó több mint 100 gyereknél. Abban mozdítják előrébb a felnövekvő, hátrányos helyzetben élő fiatal generációt, hogy tegyenek magukért és a saját fejlődésükért. Megadják az esélyt arra, hogy elinduljanak a kiteljesedés útján, ami teljesen összhangban áll a Liferay filozófiájával, amely arra buzdít, hogy mindenki kiaknázza a benne rejlő képességeket és ezt a közösség javára fordítsa.

Nem csoda, hogy a Liferay olyan programot hozott létre a vállalaton belül, amely a cégkultúrán keresztül a gyakorlatban is közvetíteni tudja ezt az üzenetet. A szabadnapok és a pénzösszeg pedig valóban közelebb vitték az InDaHouse-t a jelenlegi legfontosabb célkitűzéshez. A Hernádszentandráson lévő központjukat, ahol a gyerekeknek tartanak foglalkozásokat, az önkormányzat csak ideiglenesen biztosítja számukra, így a több helyről befolyó adományokból az InDaHouse megvásárolt egy nagyobb területet, ahol elkezdte felépíteni a saját közösségi házát. A terv az, hogy idén szeptemberben az iskolakezdésre át tudják adni az épület alsó szintjét, amelyet majd a munkálatok előrehaladtával kibővítenek egy felső szinttel.

A Liferay munkatársai kétszer két hetet is segédkeztek az építkezésen, amely különlegessége volt, hogy páran már felhasználták az önkéntességre szánt öt napjukat és a szabadságukból fordítottak extra napokat a ház felépítésére, a következő hetekben pedig még az amerikai kollégák közül is ide látogatnak néhányan, hogy ők is beszálljanak a munkába. Az élmény nem csak az InDaHouse közösségét segítette, hanem a kollégák is csapatépítőként élték meg a betonozással, falhúzással, vakolással és tetőfedéssel töltött heteket.

„Először 2017-ben találkoztam Benkő Fruzsinával, az InDaHouse alapítójával, az Év Fiatal Vezetője versenyen. Mindketten bejutottunk a döntősök közé, így esélyem volt arra, hogy meghallgassam a bemutatóját. Miközben a projektről mesélt, a mellettem ülő feleségem elérzékenyült a hallottak alapján. Pontosan tudta, hogy amiről Fruzsi beszél, az mennyire fontos, mivel ő maga is a környékről, Ináncsról származik. Ez inspirált arra, hogy személyesen is megkeressem Fruzsit és felajánljam a Liferay Hungary segítségét, ami aztán később a cégen belül és a személyes vonatkozásomban is túlnőtte magát. Ma már magánemberként is önkéntesei vagyunk a szervezetnek a feleségemmel.”

– mondta el Balogh Zsolt, a Liferay Hungary ügyvezetője.

A Liferay Hungary tavaly a szervezet legnagyobb támogatója volt, az adományon és a befektetett munkán túl laptopokat ajándékoztak, valamint ők készítették az adományozásra felépített weboldalukat ezzel biztosítva, hogy a gyerekek részt tudjanak venni azokon az órákon, amelyet az önkéntesek videóhíváson keresztül tartanak. A segítség azonban még mindig jól jön, hiszen az InDaHouse hatékonyabb működéséhez még szükség lenne egy fizetett stábra, egy sofőrre és még egy teljes munkaidős szakmai munkatársra, aki Fruzsival közösen még hatékonyabban tudná megvalósítani a gyerekek fejlesztésére irányuló terveket.

Ahhoz, hogy egy valóban közeli képet kapjunk arról, hogy mivel is telnek az önkéntesek napjai és ezt hogyan élik meg a gyerekek, érdemes megtekinteni Magyarósi Csaba videóját:

Önkéntes jelentkezés: https://jelentkezem.indahousehungary.hu

Támogatás: 11600006-00000000-83572155 Erste Bank, vagy https://indahousehungary.hu/adomanyozas/