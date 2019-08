Virtuális valóság a televíziós műsorokban

A folyamatosan fejlődő digitális technológia a televíziós műsorkészítést is egyre hatékonyabban tudja támogatni. A virtuális valóság már nem csak a számítógépek vagy a mobiltelefonok érdekes kiegészítő funkciója, hanem a tv-műsorokban is egyre látványosabb sportközvetítések vagy éppen időjárásjelentések elkészítését teszi lehetővé.

Az alábbi videóban egy Tour de France közvetítésébe pillanthatunk bele, ahol a stúdióban a műsor vendégei a kiterjesztett valóság segítségével mutatták be, hogyan hat a szélirány megváltozása a biciklisekre. A kommentátorok egyike tulajdonképpen belenyúl a képbe és bábuként mozgatja a kerékpárversenyzők digitális avatarjait. Miközben ide-oda teszik a képernyőn a sportolókat, azok folyamatosan tekernek. Ez a Tour de France során készült különleges elemzés egy dán csatornán volt látható, valószínűsíthető hogy nem csak egy egyszeri alkalom volt ez a bemutató, és egészen biztos hogy nem csak ennél a sportágnál. Az érdekesebb részek 1 perctől láthatók:

Az amerikai The Weather Channel televíziós csatorna – ami a nap 24 órájában foglalkozik az időjárással – is folyamatosan használja a virtuális valóságot, hogy minél látványosabban és érzékletesebben mutassa be nézőinek a különböző időjárási helyzeteket.

A csatorna ezúttal a jeges viharral érkező ónos eső hatását mutatja be:

Szintén az amerikai The Weather Channel nevű televíziós csatornán volt látható az alábbi műsorrészlet. A lenti videóban a valósághoz nagyon közel álló módon képesek visszaadni egy gigantikus vihar várható pusztítását.