Több éves kihagyás után is van visszaút a munkához

A Morgan Stanley idén már 3. alkalommal szervezi meg „Return to Work” „újrakezdő” programját, amelynek célja, hogy olyan álláskeresőknek segítsen, akik legalább 2 év kihagyás után szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra.

„Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy kimondottan nagy igény van a munkához való visszatértést támogató programra. Legtöbben a szülési, anyasági szabadság után jelentkeznek hozzánk, ők általában egy, két, három vagy több gyerekes anyukák, azonban több olyan résztvevő is van, aki nyugdíjazás után vagy tartósabb betegségből felgyógyulva keres új munkalehetőséget. Emellett a program jó lehetőség karrierváltóknak is, akik például egy programozó iskola vagy más felnőttképzési program elvégzését követően próbálhatják ki magukat nálunk”

– mondta el Fremda Balázs, a Morgan Stanley budapesti irodájának HR igazgatója.

“A program újdonsága és legfőbb vonzereje éppen az, hogy időt hagy a visszarázódásra, segít a résztvevőknek a szakmai tudásuk frissítésére ugyanúgy, mint az esetlegesen passzívvá váló nyelvtudás újraaktiválására.”

– összegezte a szakember. A 2016-os indulás óta összesen 29-en végeztek és sokan közülük azóta is a Morgan Stanley budapesti irodájában dolgoznak.

12 hét a visszarázódásra és a szakmai önbizalom visszaszerzésére

A fizetéssel járó „Return to Work” programban a résztvevők fokozatosan térhetnek vissza a „szakmai mélyvízbe”. A munka mellett számos képzést is kapnak. Ilyenek például a munka és a magánélet egyensúlyára vagy időmenedzsmentre fókuszáló tréningek, emellett hetente kétszer angol oktatást is biztosítanak a szervezők, amely kiterjed a telefonos és e-mail kommunikáció erősítésére, ezen túl pedig a résztvevők prezentációs és kommunikációs képzésben is részesülnek. A képzés során a mentorok folyamatos visszajelzést adnak a munkaerőpiacra frissen visszatért szakembereknek, akik szakmai és magánjellegű kérdésekben is folyamatosan számíthatnak segítségre. A program így egyaránt jó lehetőséget ad a munkába való visszarázódásra és a szakmai önbizalom visszaszerzésére.

Karrierváltás önbizalommal

“Én nem csak mint egy újrakezdő, hanem mint karrierváltó kerültem a programba. Az igazat megvallva az itt kapott képzés komplexitása az elején sokkoló volt, ugyanis nagyon sok új információt kellett feldolgozni és megérteni, de a kollégáim mindvégig folyamatosan segítettek eligazodni ezen a számomra még új területen. Összességében nagyon sokat profitáltam a 12 hetes programból, amellett, hogy betekintést nyújtott a szakterület kulisszái mögé, tréningek révén biztosította nélkülözhetetlen soft skillek elsajátítását és a beilleszkedéshez is sok segítséget adott a kapcsolatépítés terén”

– ismertette tapasztalatait Kincsei Attila, aki kutatószociológusként és fordítóként dolgozott, majd 3 év kihagyás után tért vissza a munkaerőpiacra, egy felnőtt átképzési programot követően, immár az IT területén. Jelenleg egy adattárház fejlesztéséért és működtetéséért felelős csapat tagja a Morgan Stanley budapesti irodájában, amely a globális vállalatcsoport egyik technológiai központjaként is működik.

Egy felnőttképzési program elvégzése után csatlakozott a vállalathoz Kovács Alíz is, aki 7 éves tanácsadó karrierjét cserélte fel a szoftverfejlesztésre. „Két éves kihagyás után ez a program különleges esélyt biztosított számomra, hogy új terepen indítsam be a karrieremet. A program előtt sok kérdésem volt az új munkámmal kapcsolatban, de a csoport sokat segített. Beszélhettünk kérdéseinkről és hatékonyan tudtunk segíteni egymásnak, hiszen helyzetünk hasonló: rövidebb vagy hosszabb idő után kezdtünk újra dolgozni.”

Munka és magánélet egyensúlya: karrier családdal

„A Return to Work programot azoknak a szülőknek ajánlom, akik nyugodt és kiszámítható környezetben szeretnék újraindítani karrierjüket. Időt kapva önbizalmuk újraépítésére és új családi rutinok kidolgozására”

– foglalta össze a program előnyeit Jeszták Márta is, aki 6 év beszerzői karriert majd 2,5 év szülési szabadságot követően szoftverfejlesztőként folytatta karrierjét.

A Morgan Stanley budapesti irodája a munkába való visszatérés támogatása mellett számos más családbarát intézkedéssel segíti a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtését. A cég több speciális juttatási csomagja és intézkedése biztosítja, hogy a szülők több időt tölthessenek gyermekükkel, például a gyermek születésekor biztosított extra szabadságok révén.

További információ a programról a www.morganstanley.com/returntowork oldalon érhető el.