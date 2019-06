A legtöbb tini Instagram posztok alapján választja ki nyaralását

A nyaralás úticéljának kiválasztásában mind a 25-39 éves korosztály, mind a 25 évesnél fiatalabb generáció tagjait elsősorban az új helyek megismerése, illetve önmaguk felfedezése motiválja, illetve a nyári utazások leggyakoribb okaiként mindkét csoport a pihenés és a stresszmentes lazítás szükségességét jelölte meg.

„Az internetnek köszönhetően a világ a lábaink előtt hever. Meglátom egy ismerősöm fotóját egy szuper helyről? Csak egy kattintás és már meg is van a repülőjegy. Még egy kattintás és a szállást is lefoglaltam. A következő kattintás, ez már a felvétel, amit egy pillanata alatt megosztok Instagramon. Manapság korosztálytól függetlenül egyaránt gyorsan és stresszmentesen szeretnénk intézni az utazás körüli teendőket, vásárolni, élményeket gyűjteni, és mindent azonnal meg is akarunk osztani ismerőseinkkel. Az online fizetési eszközök fejlődése ehhez nagyban hozzájárul, mivel már nem csak azt teszik lehetővé számunkra, hogy pillanatok alatt fizessünk a szállásért vagy a repülésért, de arra is megoldást kínálnak, hogy visszakapjuk pénzünket, ha valami rosszul sül el.”