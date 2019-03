Öt kevésbé ismert, de csodás horvát sziget

Van azonban jó néhány, amin szállást foglalhatunk ugyan, de nem árasztottak még el a turisták és a csecsebecse-árusok.

Így igazi mediterrán halászfalvakat fedezhetünk fel, sokszor finom, selymes homokos strandokkal. Érdemes hát elővenni a térképet, és rábökni az egyik különleges célpontra. Hogy mennyibe is fog kerülni az útiköltség, kiszámolhatja itt.

Ugljan sziget – az új felfedezett (lásd: borítókép)

Ugljan egészen napjainkig egy kevésbé népszerű sziget volt, pedig a szárazföldhöz legközelebb esők egyike. Zadar közelében található, így autópályán is könnyű a megközelítése. A szigetre a Zadarból induló komppal juthatunk el. Eddig általában horgászok és búvárok paradicsoma volt, mostanában azonban a nyaralni vágyó turisták is felfedezték maguknak. Egyik legszebb strandja a Kukljice településtől negyedórányi sétára található Sabusa homokos strand, amelynek partját lebetonozták, de a vízmeder finom homokja kellemesen simogató, és kristálytiszta, sekély vize miatt tökéletes választás a kisgyermekes családok számára. A strand környékén találunk büfét, kávézót és strandröplabdázni is lehet – ha valaki megunná a napozást és a pancsolást.

Paklina szigetek – az eldugott búvárparadicsom

Ha nem annyira strandolni, inkább búvárkodni akarunk, akkor irány Paklina! A kisebb területű szárazföldekből álló Paklina szigetekhez nem jár a komp, így a helyi utazási irodák vagy a búvárklub hajóival érhetjük el őket. Igazi búvárparadicsom: egészen kezdő és profi búvároknak is ideális, hiszen akár 45 méterig is lehet merülni, de az is csodás dolgokat láthat, aki nem bukik annyira mélyre, hiszen 30-35 méter a víz alatti látótávolság.

Elafiti – a felfedezők szigete

Ha kuriózumra vágyik az Adrián, Elafiti az Ön terepe. Dubrovnikból rövid hajóúttal közelíthető meg az Elafiti szigetcsoport, amelyek közül csupán három lakott, és csak az egyiken bérelhető szállás, méghozzá egy 1873-ban épült világítótoronyban. A búvárok számára igazi csemege a hosszú, víz alatti fal, aminek függőleges magassága 3 és 78 méter között van, és ahol számtalan hal, korall, alga tenyészik. Sőt, 26 méter mélységben egy barlang található, de ide kizárólag speciális felszereléssel és kellő gyakorlattal lehet bemenni. Az igazi látványosság még lejjebb található: mintegy 50 méter mélységben pompázik a vörös korall, amiből a helyiek a híres korallékszereket készítik.

Mljet – a zöld sziget

Ha igazi felfedezős nyaralásra vágyunk, semmiképp se hagyjuk ki a bájos Mljet szigetet. Ennek a mesésen zöld szigetnek nagy részét erdők borítják, melyek között hangulatos kis falvak, zöld mezők és a domboldalakon illatos szőlőültetvények bújnak meg. Különlegessége, hogy a szigeten két sós vizű tó is található, a Veliko és a Malo Jezero (Nagy Tó). Igazi érdekessége pedig, hogy a Malo Jezero közepéből kiemelkedik egy kis földdarab – sziget a szigetben -, ahová egy régi bencés kolostor épült, és áll ma is.