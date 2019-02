Csütörtökön már itt is van az idei Valentin-nap: Kütyük és a parfüm a legnépszerűbb ajándék manapság

Mivel sokan halasztják az utolsó pillanatra a meglepetés beszerzését, ilyenkor a bolti átvétel aránya magasabb a szokásosnál.

A szerelmesek ünnepére az Extreme Digital egy tematikus aloldallal készül, amelyen romantikus számokat tartalmazó Spotify lejátszási lista és filmajánló is helyet kapott. Az ünnep közeledtével a vásárlási szokásokban is tapasztal változást Magyarország legnagyobb online kereskedője: már a szerelmesek ünnepére is egyre több elektronikai eszközt vásárolnak itthon.

Valentin-nap előtt szokásos módon emelkedik a bolti átvételt kérők száma is, hiszen sokan az utolsó pillanatban eszmélnek rá a meglepetés beszerzésének szükségességére, és ezen a módon aznapi vagy másnapi átvétellel szert tehetnek a párjuknak szánt ajándékra.

Ilyen kütyüket vesznek Valentin-napra

Leginkább az olyan kiegészítők fogynak, mint a pendrive, a fül-, és fejhallgatók, headsetek, és Bluetooth-hangszórók. Idén mintegy húsz százalékkal megugrott a fitneszpántok és okosórák eladása is, ami leginkább annak köszönhető, hogy most már elérhetők akár huszonöt napos üzemidejű típusok, pulzusmérésre alkalmas pántot pedig már húszezer forint alatti áron be lehet szerezni.

Emellett kisebb mértékben, de az okostelefonok eladásai is növekednek ebben az időszakban: a legtöbben középkategóriás, androidos készüléket szánnak ajándékba. Míg egy átlagos héten a digitális fényképezőgépek fogynak jobban, Valentin-nap előtt az analóg instant kamerák – például a Polaroid Originals és a Fuji Instax – forgalma ugrik meg. Ezekkel a kamerákkal exponálás után azonnal, a helyszínen papírnyomatot lehet készíteni.

Sláger az élmény és női/férfi parfüm is

Ebben az időszakban az élménykuponokból is többet rendelnek online, mint egy tipikus héten, de jelentősen megemelkedett az interneten megrendelt női, és férfi parfümök száma.

A Valentin-nap előtti hét eladási statiszikái alapján a magyar online vásárlóknak ezek a parfümök a kedvencei:

A www.edigital.hu webáruházból tavaly október óta lehet parfümöt rendelni, az első hónapok statisztikái alapján a legtöbben 19-20 ezer forint körüli, tehát középkategóriás árú illatszert vásárolnak 90-100 milliliteres kivitelben. Érdekesség, hogy míg a teljes eladási statisztikát női parfümök vezetik, addig a Valentin-napi eladások nyomán ideiglenesen egy férfi illatszer is bekerült a top 3-ba.